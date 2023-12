Oroscopo settimanale Capricorno, 10-16 dicembre, felicità questa settimana

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Una vecchia storia d’amore riporterà la felicità questa settimana. Nonostante le sfide, ti esibirai in modo eccezionale in ufficio. Finanziariamente stai bene, ma assicurati di prenderti cura della tua salute.

Entrerai in una vecchia relazione e questo riporterà la felicità nella vita. Anche alcuni Capricorno che hanno avuto una rottura in passato troveranno una nuova persona. Alcune donne si fidanzeranno.

Oroscopo della carriera Capricorno

Puoi trasferirti all’estero per lavoro o studi superiori. Alcuni progetti IT potrebbero non dare i risultati attesi e ciò potrebbe causare problemi sul posto di lavoro. Negozia con il cliente per accordi migliori e potresti ottenere buoni risultati. Stare lontano dalle controversie e i manager non devono mostrare nepotismo all’interno della squadra che potrebbe incidere sul morale.

Artisti, pittori, musicisti, attori, designer, politici e copywriter avranno nuove opportunità per mostrare il loro talento. Tuttavia, banchieri e contabili devono essere estremamente attenti quando redigono i bilanci.

Oroscopo dei soldi per il Capricorno

Questa settimana non emergeranno problemi finanziari seri. E con questo puoi facilmente spendere soldi per soddisfare i tuoi desideri. Alcuni Capricorno investiranno nel settore immobiliare mentre tu potresti prendere in considerazione la possibilità di riparare una casa o acquistare un veicolo. Gli studenti dovranno pagare le tasse universitarie presso un’università straniera. Anche alcuni amici o parenti potrebbero chiedere assistenza finanziaria questa settimana.

Oroscopo della salute del Capricorno

Sebbene tu sia in buone condizioni dal punto di vista medico, le infezioni minori causeranno un disturbo. Le infezioni alla pelle e alle orecchie saranno comuni questa settimana. Alcuni nativi possono sviluppare problemi di salute orale. Potresti anche procedere con l’intervento chirurgico come previsto. Le ragazze incinte devono essere caute mentre salgono su un autobus o su un treno e dovrebbero anche evitare attività avventurose questa settimana.