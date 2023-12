Oroscopo settimanale Scorpione, 10-16 dicembre 2023: benefici monetari in vista

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Piccoli alti e bassi rendono la vita amorosa realistica questa settimana.

Oroscopo dell’amore Scorpione

Tornerai in una vecchia relazione questa settimana. Tuttavia, gli Scorpioni sposati non devono fare nulla che possa danneggiare la vita familiare. Le donne possono incontrare ostacoli nelle relazioni, soprattutto con una famiglia allargata. È fondamentale non discutere con i membri della famiglia, ma assumere invece una posizione matura e diplomatica poiché è necessario mantenere viva la relazione.

Oroscopo della carriera Scorpione

Il tuo impegno, disciplina e sincerità troveranno un posto nel buon libro della direzione. Chi è nuovo in un’organizzazione deve stare attento a non infastidire i propri superiori dando opinioni senza chiedere. Parla diplomaticamente durante le riunioni del team e sii all’altezza. Alcuni Scorpioni potrebbero essere vittime della politica aziendale e anche le possibilità che le tue parole vengano interpretate male sono più alte. Gli studenti che hanno esami cruciali dovranno rispolverare le loro conoscenze e impegnarsi un po’ di più questa volta.

Oroscopo dei soldi per lo Scorpione

Non si presenterà alcuna grande sfida finanziaria. Ciò significa che sei libero di spendere soldi per soddisfare le tue richieste. La seconda parte della settimana è buona per acquistare una nuova proprietà o acquistare un’auto. Potresti anche tentare la fortuna nel mercato azionario o negli affari speculativi. Alcuni imprenditori potrebbero dover spendere soldi per questioni legali ed essere preparati a ciò. Questa settimana è buona anche per donare soldi in beneficenza.

Oroscopo della salute dello Scorpione

Sii calmo perché la tua salute sarà buona. Non ci sarà nessun disturbo grave a disturbarti. Ma assicurati di prendere precauzioni durante la guida su lunghe distanze. Smetti di fumare questa settimana e inizia la giornata con un leggero esercizio fisico o una passeggiata. Trascorri più tempo con la famiglia per mantenere la mente rilassata.