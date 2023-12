Oroscopo settimanale Scorpione, 17-23 dicembre 2023, stabilità finanziaria

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Rimani concentrato. Mantieni la vita amorosa al sicuro da pettegolezzi indesiderati e interferenze esterne. Fate attenzione ai compiti assegnati in ufficio, fortunati sia in termini di salute che di ricchezza.

Oroscopo dell’amore Scorpione

Buona settimana in termini di amore. Nonostante i piccoli attriti nella relazione, avrai un legame robusto con il tuo partner. Alcuni Scorpioni riusciranno a sistemare il matrimonio. Ci sono alte probabilità di incontri romantici sia per i single che per coloro che hanno una relazione da molto tempo. Stai sempre lontano dagli scontri con l’ego e non perdere tempo in discussioni che potrebbero ostacolare la relazione.

Oroscopo della carriera Scorpione

Questa settimana arriveranno nuove sfide e dovrai risolvere ogni problema senza compromettere la produttività. Alcuni progetti esteri potrebbero richiedere una rielaborazione e ciò non dovrebbe incidere sul morale. Non prendere in considerazione un cambiamento nel lavoro questa settimana poiché esistono molte incertezze nella vita professionale.

Alcuni addetti alle vendite e al marketing viaggeranno molto mentre i responsabili IT dovranno impegnarsi al massimo per impressionare il cliente. I professionisti meccanici ed elettronici vedranno opportunità di fare studi superiori e persino di lavorare all’estero.

Oroscopo dei soldi Scorpione

La stabilità finanziaria porterà prosperità. Poiché le entrate provengono da diverse fonti, sei in buone condizioni per acquistare dispositivi elettronici ed elettrodomestici. Potresti anche pensare di ristrutturare la casa o addirittura di acquistare un veicolo.

Potresti rimborsare un prestito questa settimana e anche rimborsare tutte le quote. Gli uomini d’affari troveranno buone fonti per investire, ma studieranno il mercato e si assicureranno di prendere la decisione giusta.

Oroscopo della salute dello Scorpione

Ti riprenderai dai problemi di salute e alcuni Scorpioni verranno addirittura dimessi dagli ospedali. Tuttavia, fai attenzione quando pratichi sport avventurosi e assicurati di seguire una dieta sana, ricca di proteine ​​e sostanze nutritive. I nativi che soffrono di problemi di zucchero nel sangue e problemi ai polmoni devono monitorare attentamente la propria salute.