Britney Spears racconta in un libro di memorie il tormento della sua vita sotto tutela dopo la testa rapata a zero: “Stavo perdendo pezzi”

Britney Spears racconta in un libro di memorie il tormento della sua vita sotto tutela: “Stavo perdendo pezzi”.

Britney Spears ha promesso che il suo prossimo libro di memorie The Woman in Me le permetterà di raccontare per la prima volta la sua storia in modo completo. In un paio di estratti del libro, che uscirà il 24 ottobre, condivisi con People, Britney apre il sipario su due dei periodi più dolorosi e più oggetto di attenzione della sua vita pubblica.

La Spears è stata finalmente liberata da una tutela altamente restrittiva ordinata dal tribunale nel novembre 2021, 13 anni dopo che il padre Jamie, allontanato da lei, e un avvocato nominato dal tribunale avevano ottenuto il controllo quasi totale dei suoi affari personali e finanziari. Nell’estratto pubblicato su People, la Spears afferma che la tutela ha avuto un effetto profondo su di lei.

“Sono diventato un robot. Ma non solo un robot, una specie di bambino-robot. Ero stata così infantilizzata che stavo perdendo pezzi di ciò che mi faceva sentire me stessa”, scrive la Spears, che ora ha 41 anni. “La tutela mi ha privato della mia femminilità e mi ha trasformato in una bambina. Sono diventata più un’entità che una persona sul palco. Avevo sempre sentito la musica nelle mie ossa e nel mio sangue; me l’hanno rubata”.

La tutela l’ha fatta sentire “l’ombra di me stessa”, dice Britney nel tentativo di descrivere il modo in cui oscillava tra il sentirsi una bambina, un’adolescente e una donna, “a causa del modo in cui mi avevano privato della mia libertà. Non c’era modo di comportarsi come un’adulta, dato che non mi avrebbero trattata come tale, quindi regredivo e mi comportavo come una bambina; ma poi tornavo ad essere adulta, solo che il mio mondo non mi permetteva di essere adulta”.

E, in un cenno al titolo del libro, la Spears scrive che la “donna che è in me è stata spinta in basso per molto tempo”, descrivendo come il suo team volesse che lei fosse “selvaggia” sul palco (“il modo in cui mi dicevano di essere”), ma che fosse robotica per il resto del tempo. Secondo lei, era “la morte della mia creatività come artista”.

La Spears ha parlato molto di più dopo la fine del periodo di tutela, dopo quelli che ha descritto come 15 anni in cui ha permesso ad altri di raccontare la sua storia al posto suo. In seguito, ha dichiarato:

“Sono stata finalmente libera di raccontare la mia storia senza conseguenze da parte delle persone che si occupano della mia vita. È finalmente arrivato il momento di alzare la voce e parlare. E i miei fan meritano di sentirla direttamente da me. Niente più cospirazioni, niente più bugie – solo io che sono padrona del mio passato, presente e futuro”.

Il libro analizza anche uno dei momenti più discussi che hanno contribuito a far precipitare la tutela, un incidente del 2007 in cui si è rasata la testa in pubblico durante un periodo tumultuoso in cui i tabloid la tempestavano continuamente nel bel mezzo del divorzio dal secondo marito Kevin Federline.

“Crescendo ero stata osservata così tanto. Fin da adolescente ero stata guardata dall’alto in basso, la gente mi diceva cosa pensava del mio corpo”, racconta la Spears in un altro estratto del libro di People in cui spiega il suo stato d’animo dell’epoca. “Rasarmi la testa e fare i capricci erano i miei modi per reagire”.

Il libro rivela anche che, a seguito della rasatura della testa e di altre azioni preoccupanti, nel 2008 la Spears è stata posta sotto tutela. Una volta sotto il controllo del padre e dell’avvocato, Britney dice che non le è stato permesso di mantenere il suo look rasato.

“Sotto la tutela mi è stato fatto capire che quei giorni erano ormai finiti”, dice. “Dovevo farmi crescere i capelli e tornare in forma. Dovevo andare a letto presto e prendere tutte le medicine che mi dicevano di prendere”. In un altro estratto, l’attrice afferma che i commenti del padre sul suo corpo erano ancora peggiori delle critiche della stampa. “Mi diceva ripetutamente che sembravo grassa e che dovevo fare qualcosa per rimediare”, sostiene l’attrice.

Nonostante sia stata messa sotto tutela per preoccupazioni sulla sua salute mentale, la Spears ha pubblicato quattro album durante quei 13 anni e ha tenuto per quattro anni la sua esibizione a Las Vegas “Piece of Me”, nonostante abbia scritto di essere stata infelice per tutto il tempo.