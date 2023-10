Harry, chi è il vero padre? Perché la gente pensa che il principe Carlo non sia il vero padre di Harry? si chiedeva, un anno fa, Mehera Bonner su Yahoo.

Questo è il principe Harry, alias Henry Charles Albert David, quinto in linea di successione al trono reale britannico e figlio più giovane del principe Carlo e della principessa Diana:

Ma poiché le persone amano se stesse come una teoria del complotto, l

L’articolo riletto a 14 mesi di distanza, è molto interessante. La paternità di Harry è stata messa in discussione nel corso degli anni da persone che credono che il suo vero padre sia l’istruttore di equitazione della principessa Diana, un uomo di nome James Hewitt.

I teorici della cospirazione spesso sottolineano il fatto che sia Harry che Hewitt hanno i capelli rossi, e anche il fatto che sembrano sostanzialmente identici.

L’AFFARE

È un dato di fatto che nel 1986, appena due anni dopo la nascita del principe Harry, la principessa Diana iniziò una relazione con Hewitt, l’uomo che sussurrava ai cavalli, che durò cinque anni. La stessa principessa Diana ammise di aver avuto una relazione con Hewitt durante un programma della BBC Panorama nel 1995.

Nel frattempo, Hewitt rifletteva in un’intervista: “Non è mai stata sua intenzione innamorarsi di me, e certamente non era mia intenzione innamorarmi di Diana, ma è successo a causa delle circostanze che ci univano. [… ] È molto difficile dire quanto volesse che la relazione diventasse fisica. E non suggerirò in un modo o nell’altro di chi è stata la colpa, se si è sviluppata ed è stata reciproca.”

L’ex guardia del corpo di Diana, Ken Wharfe, ha scritto nel suo libro “Diana: Closely Guarded Secret” (Diana, un segreto gelosamente custodito) che “La coppia di solito si incontrava in un vecchio cottage nel Devon appartenente a Shirley, la madre di Hewitt, dove gli scricchiolii le assi del pavimento delle camere da letto raccontavano la storia più forte di qualsiasi confessione.”

Per quello che vale, Hewitt e Diana sembravano molto innamorati, e l’uomo stesso dice che sognavano di poter trascorrere il resto della loro vita insieme prima di lasciarsi dopo che la notizia della relazione si era fatta strada nei media. “Anche se nessuno di noi ha detto nulla, penso che entrambi abbiamo capito che la situazione era impossibile”, ha spiegato Hewitt. “Per me era sempre più ovvio che lei volesse porre fine alla relazione… è semplicemente svanita.”

LE Smentite

Mentre la famiglia reale generalmente vive secondo il motto “mai lamentarsi, mai spiegare”, nel corso degli anni sono stati compiuti sforzi concertati per mettere a tacere le voci sui genitori di Harry.

1. Nel 2002, Hewitt disse al Sunday Mirror: “Non c’è davvero alcuna possibilità che io sia il padre di Harry. Posso assolutamente assicurarvi che non lo sono. A dire il vero i capelli rossi sono simili ai miei e la gente dice che ci somigliamo. Io non ho mai incoraggiato questi paragoni e anche se sono stato con Diana per molto tempo devo affermare una volta per tutte che non sono il padre di Harry. Quando ho conosciuto Diana, lui era già un bambino.”

2. Nel 2002, la guardia del corpo di Diana, Ken Wharfe, scrisse nel suo libro Diana: Closely Guarded Secret: “Le voci maligne che ancora persistono sulla paternità del principe Harry facevano arrabbiare molto Diana. Queste sciocchezze dovrebbero essere eliminate qui e ora. Harry è nato il 15 settembre 1984. Diana non incontrò James fino all’estate del 1986, e i capelli rossi, che i pettegolezzi tanto amano citare come prova, sono, ovviamente, una caratteristica di Spencer.”

3. Nel 2017, Hewitt è andato in uno show televisivo australiano e ha smentito ancora una volta le voci, dicendo: “Probabilmente è peggio per [Harry che per me], povero ragazzo.”

4. Nel 2017, il maggiordomo di Diana, Paul Burrell, ha detto: “Non ho mai sentito nessuno della famiglia reale discutere di James Hewitt come padre di Harry perché sapevamo la verità. È qualcosa che è stato inventato. Era solo perché Harry aveva i capelli rossi, ma tutto gli Spencer hanno i capelli rossi.”

IL VERDETTO

Ok, quindi no, il principe Harry quasi certamente non è il figlio di Hewitt, nonostante la sorprendente somiglianza fisica. Tieni presente che la biografa reale Penny Junor affermò che nel 2003 News of The World aveva testato i capelli del principe Harry (prendilo con le pinze) e il test era negativo. “The News of the World ha fatto testare il DNA anche su ciocche di capelli di Harry nel febbraio 2003”, ha scritto Juror. “E se fosse stato dimostrato che Harry era il figlio di James Hewitt, puoi star certo che lo avremmo saputo.”