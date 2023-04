Come risparmiare con i codici sconto nel 2023

Gli aumenti degli ultimi tempi, secondo il parare di Daniela Carrara marketing manager di Topnegozi.it, sito leader in Italia nella promozione di coupon, hanno ridotto considerevolmente il budget per gli acquisti delle famiglie. Proprio per questo motivo, i consumatori sono alla costante ricerca di metodi per risparmiare così da aumentare il proprio potere d’acquisto. Questo ha rappresentato una delle ragioni per cui le persone che si ritrovano ad ordinare online molteplici beni di consumo, sono sempre di più, perché consentono di accedere a numerose offerte e promozioni. Inoltre, sul web si possono utilizzare anche i codici sconto, per ridurre la spesa ulteriormente.

Cosa sono i codici sconto?

I codici sconto per risparmiare, o coupon, o codici promozionali, sono delle combinazioni di lettere e numeri che permettono ai clienti di risparmiare sugli acquisti, forniti dalle aziende per incentivare gli acquisti oppure fidelizzare i clienti. Tali stringhe alfanumeriche, infatti, possono essere inseriti nel carrello prima di completare l’acquisto, per ottenere una riduzione di prezzo in percentuale oppure di una determinata somma. Altri codici, invece, permettono di risparmiare sulle spese di spedizione, oppure di ottenere omaggi, ecc., a seconda delle promozioni in corso. Alcuni codici sono riservati ad alcune categorie di clienti oppure applicabili su una precisa categoria di articoli, oppure su un carrello con un determinato importo. Altri sconti, invece, sono generici e possono essere applicati indistintamente al momento del checkout.

Dove trovare i codici sconto?

I codici sconto si possono trovare sul web. Esistono, ad esempio, dei portali web specializzati nel risparmio, che raccolgono e catalogano i diversi codici a seconda delle categorie (ad esempio bellezza, tecnologia, viaggi, ecc.) oppure in base all’e-commerce. Questi siti web sono molto comodi e semplici da utilizzare, e permettono ai clienti di trovare in un solo luogo tanti metodi per risparmiare. In alternativa, è possibile trovare i codici sconto direttamente sui siti web dei diversi brand, ad esempio in homepage o in determinate sezioni del sito o sui loro profili social. Altre volte, invece, i marchi o i portali e-commerce inviano agli iscritti alle newsletter oppure a determinate categorie di clienti (ad esempio a chi non acquista da un po’ di tempo, o in caso di compleanni ed occasioni speciali) i codici sconto via mail. Per alcuni prodotti, è possibile trovare i codici sconto sui profili delle influencer, che promuovono alcuni articoli sui loro profili (in genere prodotti di bellezza, make up e abbigliamento), e incentivano gli acquisti proprio con il loro codice. Anche se più rari, infine, i codici sconto possono essere stampati anche sui volantini oppure i giornali cartacei.

Come risparmiare ulteriormente

Come già detto, risparmiare con i codici sconto è semplice e veloce, ma ci sono alcuni accorgimenti che potrebbero consentire un risparmio ancora maggiore. Ad esempio, è possibile utilizzare i codici sui siti web che già prevedono alcune promozioni, come la spedizione gratis in alcuni periodi dell’anno, oppure durante i saldi. Ovviamente, è necessario verificare che le diverse promozioni siano cumulabili tra loro. In genere, però, non è possibile utilizzare più codici in un solo sito web, quindi è fondamentale che tali promozioni siano attive senza la necessità di inserire altri codici. Un altro suggerimento è quello di associare un programma di cashback all’utilizzo dei buoni sconto, così da recuperare parte della cifra spesa.