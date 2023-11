Jannik Sinner chi è, età, altezza, dove e quando è nato, fidanzata, Instagram, vita privata, biografia e carriera

Jannik Sinner è senza dubbio il tennista del momento, specialmente dopo l’esaltante vittoria contro il numero 1 del ranking mondiale Novak Djokovic. Il giovane talento ha già battuto diversi record e la sua carriera sembra davvero quella di un predestinato. Scopriamo la vita privata, la biografia e la carriera del tennista.

Dove e quando è nato, età, altezza, biografia di Jannik Sinner

Jannik Sinner è nato il 16 agosto del 2001 a San Candido, piccolo comune di Bolzano. Ha 22 anni. E’ alto 188cm. Il giovane campione non è figlio unico, ha infatti anche un fratello maggiore di nome Marc. I suoi genitori, Siglinde e Hanspeter, hanno una enorme passione per lo sci e gestiscono un piccolo rifugio “Fondo Valle” in Val Fiscalina. Jannik da adolescente decide di abbandonare lo sci per dedicarsi esclusivamente al tennis. Per quanto concerne il suo percorso di formazione, Jannik frequenta il liceo Walther di Bolzano fino al quarto anno. Purtroppo gli eccessivi impegni sportivi gli impediscono di continuare gli studi.

Fidanzata, Instagram e vita privata

Il tennista ha avuto una relazione con l’influencer Maria Braccini. La loro storia, iniziata nel 2020, è terminata l’anno successivo: “Maria era diventata un impegno troppo da grandi, c’è tutto il tempo per diventare adulto”, ha dichiarato il tennista durante un’intervista. Jannik è stato poi paparazzato con la modella e indossatrice Laura Margesin, ma al momento non è chiaro se i due stiano insieme oppure no. Seguitissimo sui social, il tennista, sul suo profilo Instagram, conta oltre 1 milione di follower: janniksin.

La carriera di Jannik Sinner

Il suo debutto nel mondo dei professionisti risale al 2015, a soli quattordici anni. L’anno successivo, in occasione delle qualificazioni del Future Croatia F4, sconfigge il croato Leo Kovacic. Nel 2018, a soli sedici anni e mezzo, vince il suo primissimo incontro di un trofeo professionale, ovvero il Future Egypt F3 tenutosi a Sharm El Sheikh ed entra così ufficialmente nella classifica mondiale.

Poco più che maggiorenne, Jannik può vantare una serie di record, ovvero il più giovane italiano ad aver vinto un Challenger e il più giovane tennista italiano ad entrare nella Top 100 del ranking Atp. Nell’ottobre del 2023 ha raggiunto la posizione numero 4 della classifica ATP, miglior risultato, a pari merito con Adriano Panatta, mai conseguito da un tennista italiano dal 1973. Con 10 successi in 13 finali, record che condivide con Panatta, è il tennista italiano più vittorioso nell’Era Open. Ha vinto un Masters 1000, tre ATP 500 e sei ATP 250.

