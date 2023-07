Padel boom a Roma (Foro italico, finale domenica 16 luglio). Sono cifre significative.

Migliaia di biglietti venduti, nove giorni con 134 match, atleti da tutto il mondo, le Tv di 187 Paesi collegati, il più alto prize money mai visto nel padel (875mila euro ), il fondo qatariota QSI in partnership, social con 50 milioni di account.

Solo in Italia ci sono 1,2 milioni di praticanti (+50% in un anno) e 51.262 tesserati Fitp. I campo certificati nello Stivale sono 6.923, il quintuplo rispetto al 2019. Un recente studio Ifis stima il giro di affari in Italia del padel in 693 milioni tra noleggio campo, vendita racchette (un milione l’anno scorso ) e tutto quello che ruota attorno a questo mondo .

Dice Vito Cozzoli, presidente e ad di “Sport e Salute”, la società dello Stato che promuove lo sport e i corretti stili di vita:”Il padel è già un boom, unisce pratica di base ed alto livello. E coinvolge. In un campo si parla tanto, si diventa amici. È uno sport facile, può crescere tantissimo. È uno sport per tutti”.

LA TAPPA DEL PREMIER A ROMA

Tappa prestigiosa. Il “BNL Italy Major Premier Padel 2023” è tra i più importanti del mondo. Fa parte del circuito che coinvolge anche Doha, Parigi, Monterrey. Si gioca con la formula “combined”, vale a dire sia al maschile che al femminile, contemporaneamente.

Il tabellone maschile è composto da 56 coppie, quello femminile da 48. Totale : 208 giocatori. Per la prima volta il torneo di Roma si gioca in piena estate. Sono presenti i migliori giocatori del mondo tra cui il “Federer della pala”, l’argentino Fernando Belasteguin, 44 anni, da 13 stagioni al top della classifica mondiale. Spagnoli e argentini sono i favoriti del torneo.

SPORT A COPPIE DI DERIVAZIONE TENNISTICA

In Italia sta spopolando. La formula singolare ( un po’ tennis, un po’ squash) sta conquistando gente di ogni età. Nel padel sono previste pareti che circondano il campo, impedendo alla palla di uscire. Sono inoltre presenti delle porte esterne che permettono ai giocatori di uscire e tentare di respingere la palla. Nel tennis, invece, non esistono barriere. È uno sport aerobico che aiuta a bruciare calorie, quindi a dimagrire.