Piantedosi vieta trasferta a Napoli a tifosi Eintracht, club tedesco: “Incomprensibile”. Tifosi lo insultano

Il ministro degli interni Matteo Piantedosi ha vietato ai tifosi dell’Eintracht Francoforte di seguire la propria squadra mercoledì prossimo allo stadio Maradona contro il Napoli, nel match valido per il ritorno degli ottavi di Champions. Il motivo è da ricondurre all’alto rischio di incidenti tra le tifoserie dopo gli scontri già avvenuti in Germania in occasione della gara d’andata.

Viminale vieta trasferta a Napoli a tifosi Eintracht, la nota del club

L’Eintracht non ha però reagito bene alla notizia e ha chiesto chiarimenti all’Uefa per una decisione finora senza precedenti perché non è stato rispettato il principio di reciprocità (divieto di partecipare alla trasferta per entrambe le tifoserie). Il membro del consiglio di amministrazione dell’Eintracht, Phillipp Reschke, ha parlato di evento “unico nel calcio europeo per club. Il fatto che l’andata sia stata giocata con i tifosi del Napoli ma al ritorno abbiano accesso solo i sostenitori azzurri è una totale distorsione della concorrenza – continua Reschke – entrambe le partite sono state classificate come gare alto rischio sin dall’inizio. L’andata si è giocata con entrambe le tifoserie e non è successo niente di sorprendente. A questo proposito, non vediamo alcun motivo per rivalutare la situazione della sicurezza. E’ una giornata triste per il calcio”.

Lo striscione contro il ministro Piantedosi

Il ministro Piantedosi è finito nel mirino della curva del Bayern Monaco che ha esposto uno striscione di insulti nel corso della gara contro il Psg in Champions League. “A quelli che criticano la decisione del ministro Piantedosi di vietare la trasferta a Napoli, ricordo cosa fecero quattro anni fa a Roma gli ultras della squadra tedesca”, lo dice Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

C’è il rischio – come sottolineato dalla Bild – che gli ultras dell’Eintracht possano venire comunque a Napoli senza biglietto, come accaduto cinque anni fa in occasione di una sfida contro il Marsiglia, quindi il livello d’attenzione resta molto alto.

