Rugby Sei Nazioni, Italia contro Francia, debutto verità. All’Olimpico di Roma (domenica 5 febbraio, ore 16) gli azzurri giocano la prima partita del prestigioso “Sei Nazioni” contro la fortissima Francia.

La Francia è reduce da un filotto di 13 vittorie consecutive. Per la Nazionale italiana è il primo dei tre incontri casalinghi del torneo (4 febbraio-18 marzo, 6 squadre, 15 incontri). Un test importante. Dopo le vittorie con Galles, Australia e Samoa la giovane Italia del coach Kieran Krowley non può fermarsi.

Fino al 19 marzo 2022 era una squadra materassso. Perdeva da 7 anni senza soluzione di continuità, aveva giocatori nettamente inferiori agli avvversari. Tante squadre bussavano per prendere il posto degli azzurri. Una umiliazione continua. Non è più così. La svolta è arrivata appunto 11 mesi fa con la sorprendente vittoria di Cardiff grazie ai calci di Paolo Garbisi e Edoardo Padovani e la magia di Capuozzo dopo una fuga di 50 metri che ha mandato in meta,indisturbato, Padovani.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Dopo la gara dell’Ompico, l’Italia dovrà affrontare altre 4 partite. In questo ordine: domenica 12 febbraio in Inghilterra, sabato 25 febbraio gli azzurri tornano in casa per affrontare – terza giornata – l’ Irlanda. Seguirà Italia- Galles (sabato 11 marzo ) e Scozia-Italia (sabato 19 marzo).

LA FORMAZIONE AZZURRA

Il commissario tecnico della nazionale italiana che affronterà la Francia ha fatto le sue scelte: triangolo inedito (Capuozzo-Bruno-Menoncello), la coppia di centri (Brex e Luca Morisi),un pacchetto di mischia con Giacomo Nicotera e Simone Ferrari a formare la prima linea insieme a Danilo Fischetti, in seconda linea giocherà la coppia Federico Ruzza-Niccolò Cannone mentre in terza partiranno dal primo minuto Sebastiano Negri, il capitano Michele Lamaro e Lorenzo Cannone.

Le chiavi della mediana vanno ad Allan e Varney. Ha detto il ct azzurro:” Siamo pronti e vogliamo mostrare la nostra qualità. Abbiamo lavorato bene in queste 2 settimane di raduno. Affronteremo la squadra che ha vinto l’ultimo Sei Nazioni. Stiamo cercando di costruire il lavoro sulla nostra identità e sul modo in cui giochiamo”.

RUGBY IN DIRETTA TV

Il march sarà trasmesso in chiaro su Tv8 e sul canale satellitare Sky Sport Uno oltre che in streaming su Now e SkyGo.