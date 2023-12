Sci, il Circo bianco si prepara a chiudere l’anno in bellezza. Appuntamento giovedi 28 dicembre ( gigante femminile a Lienz e discesa maschile a Bormio).

Venerdì 29 giornata speciale: Slalom femminile e Gigante maschile. A Lienz occhi puntati su Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Lara Della Mea, Laura Pirovano, Asja Zenere, Elisa Platino per il Gigante femminile.

E, per lo slalom, occhi puntati su Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Anita Gulli, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler a cui si aggiungerà Federica Brignone. L’Austria porta bene alle azzurre: Brignone ha vinto nel 2017 in Gigante, Chiara Costazza nel 2007 in Slalom e Denise Karbon in Gigante.

GLI AZZURRI CONVOCATI PER BORMIO

Il fine anno dello sci si conclude con la due giorni di Bormio, poi il Circo Bianco andrà in Svizzera a Adelboden (6-7 gennaio )e a Wengen (12-13-14 gennaio). Quindi trasferimento in Austria e poi Germania.

Questi i 10 azzurri convocati per Bormio. Nella discesa di giovedì saranno scelti tra: Dominik Paris, Christophe Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Guglielmo Bosca. È il caso di ricordare che sulla “pista Stelvio” l’azzurro Paris si è imposto in 7 occasioni di cui 6 in discesa e 1 in SuperG.

DOPPIO COLPO DI MARCO SWARZ IN SLALOM A CAMPIGLIO

È ancora vivo il ricordo della magia di Marco SWARZ nello Slalom maschile di Madonna di Campiglio: il 28 enne austriaco ha vinto in rimonta l’edizione n.70 della 3Tre.

Andando a prendersi il pettorale rosso di leader di specialità e pure la vetta della classifica generale a discapito del fenomeno svizzero Odermatt. Marco Swarz felicissimo dopo lo slalom notturno di Madonna di Campiglio affronterà tutte le prove e poi si vedrà.

FEDERICA BRIGNONE PROTAGONISTA DELL’ANNO

Ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno ed è tempo di bilanci per lo sci azzurro. La prima parte di stagione ha sicuramente avuto in Federica Brignone la grande protagonista.

Due mesi eccezionali per la valdostana che addirittura sta cercando di mettersi in competizione con l’americana Mikaela Shiffrin per il trono della classifica generale di Coppa del Mondo.

Impresa titanica visto che la statunitense può ottenere punti in 4 specialità ( a Federica manca lo Slalom), ma Brignone ci vuole provare. Sono già 3 le vittorie all’attivo per Federica e i podi sono 5. Il punto più alto? È sicuramente la doppietta a Tremblant in Gigante, con 2 vittorie, una diversa dall’altra.

E poi c’è Sofia Goggia quest’anno in gran spolvero. Senza dimenticare Marta Bassino e il suo sontuoso palmares (due titoli iridati); venerdì scorso è stata premiata con il Collare d’oro al merito sportivo,massima onorificenza del CONI. Era in buona compagnia; accanto a Pecco Bagnaia, agli azzurri di Davis e a Giammarco Tamberi.