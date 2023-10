Sventato un blitz degli animalisti alla Ryder Cup. Le forze dell’ordine hanno scoperto a ridosso dell’impianto golfistico di Guidonia nove attivisti ambientalisti in procinto di combinare guai.

La Questura insospettita ha seguito i nove ambientalisti procedendo a una perquisizione personale per evitare che potessero creare un blitz e dei disordini nel corso della kermesse. I poliziotti della Questura di Roma insieme agli agenti della DIGOS hanno azzerato le intenzioni degli eco-manifestanti. All’interno dei loro zaini sono state ritrovate delle cartine riproducenti il complesso sportivo Marco Simone con evidenziati alcuni punti per accedere all’interno dell’impianto.

I manifestanti non sono riusciti ad eludere la rigida sorveglianza. Sono stati anche rinvenuti degli striscioni riportanti frasi di contestazione nei confronti della Coppa e del Golf. Uno di questi striscioni riportava lo slogan “ Golfista, terrorista”. Un secondo striscione contestava lo spreco di risorse naturali per la organizzazione dell’evento e riportava:” Il vostro lusso ci lascia a secco”. Sono in corso ulteriori accertamenti in raccordo con l’unità giudiziaria.

LA SODDISFAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI

Giovanni Malago’ ha voluto esprimere la sua più sincera gratitudine alla Questura di Roma . Ha detto:” Con capacità e tempismo la Questura ha posto in essere tutte le misure atte a tutelare l’ordine pubblico e a preservare la regolarità della manifestazione che sta offrendo al mondo il volto migliore del movimento e del nostro Paese grazie alla bellezza del golf”.

IL MINISTRO DELLO SPORT ABODI

Il ministro dello Sport Abodi si è associato al presidente del CONI condividendone le dichiarazioni. Poi ha aggiunto:” Questa Ryder Cup lancia un messaggio da saper valorizzare. Ho sempre pensato che un grande avvenimento debba esprimere l’eccellenza organizzativa e prestazionale, ma anche spalancare la porta allo sviluppo del golf in Italia”.

Ha aggiunto Andrea Abodi al secondo giorno di gare :” L’Europa avrebbe dovuto enfatizzare di più questo evento dal punto di vista politico, poiché non ci sono altre occasioni come questa. Roma, culla dell’Europa, ha l’opportunità di vivere questa esperienza dall’alba al tramonto. Il risultato è davvero straordinario. A dire la verità non pensavo che saremmo stati in grado di creare un evento del genere”. Ha concluso:” La Ryder Cup ha un effetto travolgente. È davvero l’unico evento dove si tifa veramente Europa, è un evento unico al mondo”.