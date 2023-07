Tour de France. Ecco le 22 squadre al via. Per la prima volta c’è un team norvegese

Il Tour de France ha presentato sul palco del Museo Guggenheim di Bilbao le 22 squadre che prenderanno il via dai Paesi Baschi. Ci sarà la Bahrain che nel rispettoso ricordo della recente scomparsa (16 giugno) del proprio corridore, lo svizzero Gino Mader, morto in seguito ad una caduta in discesa al Giro della Svizzera, ha ritirato il dorsale n. 61. Una tragedia che ha costretto gli organizzatori della Grande Boucle – la corsa a tappe più famosa del pianeta – a rinforzare le misure di sicurezza (segnali audio e guardrail imbottiti nelle discese).

Tour de France, ecco le squadre ufficiali

AG2R CITROEN – Otto solidi atleti tra cui Cosnefroy , Paret-Peintre e Naesen.

ALPECIN – Il team punta su Van der Poel e su Andersen e Philipsen.

ASTANA- Occhio a Cavendish e alla regia di Moscon.

BAHRAIN – Landa e Bilbao le punte di diamante con Mohoric e Bauhaus.

BORA – Hindley, Pollitt, Haller, Konrad, Meeus, Jungeks, i suoi punti di forza.

COFIDIS- Squadra solida con Perez, Coquard, Lafay, Izaguirre, G.Martin.

EF EDUCATION- La squadra del Colorado ruota attorno a Carapaz, Bettiol, Uran.

FDJ GROUPAMA – Tre stelle: Thibaut Pinot, Kung, Gaudu. Occhio a Madouas.

INEOS – La corazzata inglese conta su Bernal, Pidcock, Castroviejo, Kwiatkowski.

INTERMARCHE’ – Due uomini molto attesi: Rui Costa e Girmay.

JUMBO VISMA – È lo squadrone di Vingegaard, Van Aert, Kuss, Laporte, Kelderman.

MOVISTAR – Il club spagnolo ha un tridente magico: Mas, Aranburu, Pedrero.

SOUDAL QUICK STEP -Tutti per Alaphilippe. In testa Cavagna, Morkov, Asgreen.

ARKEA SAMSIC – Obiettivo: vincere una tappa. Magari con Mozzato o Barguil.

JAYCO ALULA – Il team australiano ha in Simon Yates il suo trascinatore.

DSM – La formazione neerlandese ha molti Under 25. Punta a fare esperienza.

LIDL TREK – È la squadra di Giulio Ciccone, Proverà a stupire. Ne ha i mezzi.

UAE – È la squadra del favorito Pogacar. E di Trentin, A.Yates,Majka, Soler, Bjerg.

LOTTO SOUDAL – Assente Remco Evenepoel, occhi puntati su Guarnieri e Ewan.

TOTAL ENERGIES – Sagan il leader, Oss e Boasson Hagen con Latour gli assistenti.

UNO X – Team norvegese. È la prima volta. La star è il possente Kristoff.

ISRAEL – Formazione Continental fino al 2017, è per la quarta volta al Tour.

Paura del Covid

Perché non succeda quel che è accaduto al Giro d’Italia (squadre falcidiate dal virus) gli organizzatori del Tour hanno messo a punto un rigido protocollo anti Covid. Non c’è un vero e proprio obbligo di osservare le molteplici regole, ma una serie di raccomandazioni. Prima fra tutte il consiglio di indossare la mascherina “in tutte le aree di contatto dei corridori”. A cominciare dal paddock delle squadre, nelle aree interviste, sul podio.

Tour de France, le comunicazioni radio

Novità: come in Formula Uno che da vent’anni consente didivulgare le comunicazioni via radio tra squadre e corridori. anche il Tour si aggiorna. Una commissione sceglie cosa e quando mandare in onda, comunque mai in diretta ma in semi-diretta. Hanno accettato 17 squadre, riceveranno un compenso di 5mila euro ciascuna. Non è molto, ma è sufficiente per cominciare.