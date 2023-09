Giornalista mostra l’amante nuda nel letto, l’incidente in diretta tv

L’amante nuda nella camera d’hotel ripresa poco prima della diretta. Una svista quella di un giornalista in trasferta che si stava preparando alla trasmissione con un collegamento video diventato velocemente virale sui social.

Giornalista mostra l’amante nuda nel letto

Juan Francisco Rueda, giornalista ecuadoriano recatosi a Buenos Aires per seguire la partita di qualificazione sudamericana tra la Nazionale argentina e l’Ecuador, è il protagonista dell’episodio imbarazzante. L’inviato di Radio Sucre in Argentina si stava preparando a trasmettere in diretta a distanza quando, cercando di migliorare la qualità della sua immagine, ha mosso bruscamente la sua telecamera e ha mostrato una donna che si vestiva avvolta in un asciugamano.

Chi è l’amante?

Le immagini sono diventate rapidamente virali su Twitter, e il nome della presunta amante del giornalista ha cominciato a circolare tra gli utenti dei social. Anche se non è confermato che sia lei, in molti hanno riconosciuto la giornalista ecuadoriana Romina Rendon nella donna che era con Rueda in albergo. La Rendon ha voluto rispondere pubblicato una foto di se stessa da bambina avvolta in un asciugamano, proprio come la donna nel video, che ha tutta l’aria di un’ammissione.