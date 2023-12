Fuoco nello spazio, gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) guardano la navicella cargo russa bruciare nell’atmosfera terrestre.

Gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) hanno assistito in prima fila alla disintegrazione di una navicella cargo russa nell’atmosfera.

Mercoledì 29 novembre la navicella russa Progress MS-23 è partita dalla ISS con un carico di rifiuti non più necessari sull’avamposto orbitale. In particolare, la navicella trasportava “vecchie attrezzature e rifiuti domestici, o tutto ciò che gli esperti hanno deciso di gettare dalla stazione”, ha dichiarato il cosmonauta di Roscosmos Oleg Kononenko alla TASS.

Appena quattro ore dopo lo sganciamento della Progress MS-23, l’astronauta della NASA Jasmin Moghbeli è riuscita a localizzare la navicella in rientro e a fotografarla mentre bruciava nell’atmosfera terrestre, ottenendo così alcune incredibili fotografie scattate a bordo della ISS.

“È successo più velocemente di quanto pensassi ed è stato visibile solo per circa 2-3 minuti. Mi ha ricordato un po’ i fuochi d’artificio, soprattutto quando si è disintegrato”, ha scritto Moghbeli su X (ex Twitter) mercoledì. “Grazie a coloro che sono a terra e che mi hanno aiutato a capire dove guardare!”.

La maggior parte del veicolo spaziale e del suo contenuto sono stati inceneriti nell’atmosfera ma parte del materiale è caduto nell’Oceano Pacifico, ha riferito mercoledì l’agenzia spaziale russa Roscosmos.

Questi rientri infuocati sono una pratica standard per le navicelle da carico non riutilizzabili in partenza dalla ISS. Due dei tre veicoli spaziali attualmente utilizzati per le consegne di merci, la capsula russa Progress e il veicolo Cygnus della Northrop Grumman, vengono abitualmente smaltiti nell’atmosfera una volta consegnati i rifornimenti e/o una volta che è necessario spazio sulle porte di attracco della stazione per una nuova consegna di merci.

Il terzo veicolo spaziale attualmente in uso per queste operazioni di carico, la capsula Dragon di SpaceX, è invece in grado di tornare a casa per un ammaraggio sicuro e un futuro riutilizzo.

Un’altra navicella Progress è stata lanciata venerdì 1° dicembre, alle ore alle 4:25 EST, dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan. Attualmente in rotta verso la ISS, trasporta tre tonnellate di cibo, carburante e altri rifornimenti per gli astronauti e cosmonauti attualmente a bordo della stazione spaziale nell’ambito della missione Expedition 70.