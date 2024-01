Veganuary, gennaio è il mese di dieta vegana: benefici e come iniziare

Gennaio è il mese del Veganuary, 1 mese di dieta vegana per provare a seguire questo stile alimentare che sta spingendo molte persone a esplorare l’universo vegano. Tutto ciò che devi sapere su questa pratica, dai benefici ai motivi per farla e come metterla in pratica.

Cos’è il Veganuary?

Il termine Veganuary è una combinazione di “vegan” e “January” (gennaio in inglese). Si tratta di una campagna che ha preso piede nel Regno Unito nel 2014, che incoraggia le persone a seguire uno stile di vita vegano per l’intero mese di gennaio. L’obiettivo è far sperimentare alle persone la dieta vegana, promuovendo consapevolezza sui benefici di questo stile di vita sia per la salute che per l’ambiente. Ora, questa sfida si è diffusa globalmente, raggiungendo anche gli Stati Uniti e l’Italia. Sebbene la dieta vegana non sia una novità, il Veganuary ha catalizzato l’attenzione pubblica e sta contribuendo a cambiare le abitudini alimentari in tutto il mondo.

I benefici della dieta vegana

Abbracciare una dieta vegana può portare a numerosi vantaggi per la salute, sia a breve che a lungo termine. Uno studio del 2019 ha evidenziato miglioramenti nei livelli di glucosio, insulina e colesterolo per coloro che hanno adottato una dieta vegana per periodi compresi tra tre e 24 mesi. Anche a breve termine, come dimostrato da una ricerca del 2018, una dieta vegana di soli quattro settimane può contribuire a ridurre il colesterolo totale. Inoltre, una dieta a base vegetale è stata associata a un minor rischio di diabete di tipo 2, malattie cardiache e cancro.

L’impatto ambientale del Veganuary

Oltre ai benefici personali, il Veganuary può avere un impatto positivo sull’ambiente. Uno studio del 2018 ha rilevato che la dieta occidentale, caratterizzata da un elevato consumo di prodotti animali e cibi trasformati, contribuisce significativamente ai cambiamenti climatici legati al cibo. Ridurre il consumo di carne e prodotti lattiero-caseari può aiutare a limitare l’inquinamento dell’acqua e le emissioni di gas serra. Un rapporto del 2019 pubblicato su The Lancet ha sottolineato che una dieta ricca di vegetali è la scelta più sana per il pianeta, oltre che per le persone.

E’ adatto a te?

Se stai considerando di partecipare al Veganuary, non c’è motivo per non farlo. Aumentare il consumo di frutta, verdura, cereali integrali e noci è sempre una scelta positiva per la tua salute. Tuttavia, è importante prestare attenzione alla pianificazione nutrizionale, garantendo un adeguato apporto di nutrienti come calcio, vitamina D, B12 e omega 3, che potrebbero essere carenti in una dieta vegana.

Puoi iniziare gradualmente, eliminando piano piano i prodotti di origine animale e sperimentando con pasti completamente a base vegetale. Non è necessario rinunciare a tutto in una volta, e piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza. Impara a leggere le etichette degli alimenti per identificare ingredienti di origine animale.

Per seguire il Veganuary può essere importante pianificare i pasti: prepara un piano settimanale per assicurarti di ricevere tutti i nutrienti necessari. Inoltre, prova a condividere la tua esperienza con amici e familiari, coinvolgendoli in questo viaggio vegano.