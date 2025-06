La notizia del giorno è la morte di un carabiniere, Carlo Legrottaglie, che a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, è stato ucciso durante un servizio di pattugliamento. La pattuglia con a bordo Legrottaglie, al suo ultimo giorno di lavoro, era intervenuta dopo la segnalazione di una rapina a un distributore di carburanti. Alla vista dei militari, i malviventi sono fuggiti e i carabinieri li hanno inseguiti. Le due auto si sono speronate fino a quando si sono dovute fermare nella campagna circostante. I rapinatori sono scesi dall’auto e si sono divisi. Legrottaglie ne ha inseguito uno che ha sparato contro il brigadiere alcuni colpi di pistola, uccidendolo. I due rapinatori sono stati poi individuati e catturati dalla polizia di Stato della questura di Taranto. Uno dei due è poi morto in seguito a una grave ferita dopo un conflitto a fuoco. Al momento, non è chiaro se il rapinatore deceduto sia stato ferito a morte nel corso della sparatoria con la polizia nei momenti della cattura, o fosse già stato ferito nel conflitto a fuoco precedente.

Da spillare in prima pagina anche l’arrivo all’aeroporto di Linate del piccolo Adam e di sua madre Alaa Alnajjar, sopravvissuti a un raid israeliano in cui hanno perso l’intera famiglia. Adam, unico superstite tra dieci fratelli, è stato accolto con un pallone da calcio, dono simbolico consegnato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo che la zia aveva raccontato la passione del bambino per questo sport. Adam è uno dei sei minori arrivati a Milano con uno dei tre voli umanitari partiti da Gaza, nell’ambito dell’operazione di evacuazione sanitaria promossa dal governo italiano.

Poi la cronaca, con la tragedia dell’aereo di linea della compagnia Air India, diretto a Londra, che è precipitato subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad. A bordo c’erano 242 passeggeri, compresi i membri dell’equipaggio. I testimoni di questo tragico incidente, le cui cause sono ancora tutte da chiarire, hanno raccontano di decine di corpi carbonizzati sparsi per le strade e di alcuni edifici distrutti o gravemente danneggiati. Nel bilancio, naturalmente ancora provvisorio, si parla di oltre 290 vittime tra passeggeri e persone a terra.

E infine, perché no, l’eroina del giorno: la supermodella e attrice Emily Ratajkowski che ha festeggiato il compleanno con una torta a forma del suo sedere.

