La notizia del giorno è la decisione della Cassazione che ha condannato il Governo a risarcire i migranti della Diciotti. La sentenza non è stata accolta bene dal centrodestra, con la Meloni che ha detto di essere stata costretta a utilizzare i soldi dei “cittadini onesti”, e la Lega che ha dichiarato che a pagare dovrebbero essere i giudici stessi, “se amano tanto i clandestini”. Restando sempre in prima pagina è stato approvato dal Consiglio dei ministri un disegno di legge che ha introdotto nell’ordinamento italiano il delitto di femminicidio punibile con l’ergastolo.

Dal mondo è intanto arrivata una nuova dichiarazione di Trump sulla Russia. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto sapere che sta valutando ampie sanzioni che possano colpire Mosca fino alla proclamazione del cessate il fuoco con l’Ucraina.

Per quanto riguarda la cronaca italiana, c’è stato un incidente molto grave tra un bus carico di ragazzini in gita con la scuola e un tir. È accaduto nei pressi di Milano e l’autista è stato ricoverato in condizioni gravissime. A Roma invece, un ragazzo si è spogliato e si è lanciato nel Tevere. Subito dopo sono cominciate le ricerche dei Vigili del fuoco. E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo che ha fatto “ciao ciao” alla polizia mentre era alla guida dell’auto. Una volta fermato, è risultato essere senza patente.

Ecco le notizie principali di oggi:

Caso Diciotti, la Cassazione condanna il Governo a risarcire i migranti. Meloni: “Pagheremo con i soldi dei cittadini onesti”. Bonelli: “Salvini paghi di tasca propria”

Ergastolo per chi commette il delitto di femminicidio, cosa prevede il disegno di legge in discussione nel Consiglio dei ministri

Donald Trump: “Sto valutando ampie sanzioni contro la Russia fino al cessate il fuoco”

Donald Trump ha annunciato la sospensione dei dazi su Canada e Messico. Il presidente: “Ma non è per le Borse. Non le guardo neanche”

Meloni tratta con i rivali, una capsula di Space X è esplosa in volo e la prima lite con Trump. Musk perde pezzi?

Bus con 44 bambini a bordo tampona tir: gravissimo il conducente, feriti anche due insegnanti e due alunne di 8 anni

Giovane si lancia nel Tevere a Roma e non riemerge più, lo cercano i Vigili del fuoco

“No al divorzio, all’aborto e alle coppie gay”, il prete tiktoker che fa infuriare i genitori

LE NOTIZIE DAL MONDO, dalla morte dell’ultimo sopravvissuto della Lista Schindler alla bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale trovata a Parigi

Il genio del giorno, l’uomo che fa “ciao ciao” alla polizia mentre guida. Gli agenti lo fermano e scoprono che non ha la patente