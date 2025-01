Come ovvio, la notizia del giorno è la liberazione e il ritorno in Italia di Cecilia Sala dopo tre settimane di detenzione in Iran. “Sei stata forte – le ha detto la premier Giorgia Meloni accogliendola a Ciampino -. Ora devi solo stare serena. Sono qui per ringraziarti e per dirti che sei stata forte”. La liberazione della giornalista ha messo d’accordo un po’ tutta la politica italica. Dalle truppe governative (“Immenso lavoro di Giorgia Meloni” esulta il ministro della difesa, Guido Crosetto) fino al leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte (“Un plauso a tutti”).

Superata la prima pagina, gli esteri. Nel suo parco giochi personalizzato altrimenti noto come Truth, Donald Trump ha continuato a minacciare l’universo. Il presidente eletto in un post ha pubblicato una mappa degli Stati Uniti con il Canada incorportato. C’è da preoccuparsi?

Poi la cronaca italiana con la diffusione del filmato inedito degli ultimi istanti di vita di Ramy e la cronaca estera con le immagini del devastante incendio che sta mettendo in ginocchio Los Angeles. E infine, perché no, il genio del giorno: il tipo arrestato dopo aver provato a derubare un carabiniere fuori servizio.

Ecco le notizie principali di oggi:

Cecilia Sala è atterrata in Italia. Ad accoglierla i genitori, la premier Giorgia Meloni e Tajani

La foto del giorno, il rientro in Italia di Cecilia Sala dopo 20 giorni in carcere in Iran

Perché l’Iran ha liberato Cecilia Sala, da Abedini che non verrà estradato alla ricerca di una sponda con l’Europa

Le voci dal palazzo, Crosetto: “Cecilia Sala? Immenso lavoro di Giorgia Meloni”. Conte: “Un plauso a tutti”. Storace: “La premier convochi le opposizioni. Per spiegargli come si fa”

Donald Trump e la nuova mappa degli Stati Uniti con il Canada

Il video dell’uomo bloccato nel taxi senza conducente: “Sembrava la scena di un film”

Corea del Sud, il cane Pudding aspetta ancora il suo padrone scomparso con l’intera famiglia nel disastro aereo

Il filmato inedito degli ultimi istanti di vita di Ramy, il video dell’incidente e gli audio dei carabinieri

Le immagini del devastante incendio a Los Angeles, case in fiamme e 30mila sfollati

Il genio del giorno, il tipo arrestato dopo aver provato a derubare un carabiniere fuori servizio