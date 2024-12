Nel nostro piccolo recinto italico, anche oggi, si è parlato del centro migranti in Albania. Intervistato dal Corriere della Sera, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha detto che lì presto le cose torneranno a funzionare: “I centri per migranti in Albania sono pronti e saranno molto utili per velocizzare le procedure di riconoscimento della protezione a chi ne ha diritto, ma soprattutto del rimpatrio di chi non ne ha diritto”. Un po’ più scettico, invece, Matteo Renzi: “Più credibile Babbo Natale dei centri albanesi”.

A Roma, intanto, il sindaco Roberto Gualitieri si è detto felice per come sono andati e per come stanno andando i lavori per il Giubileo: “Avevo detto ai romani: preparatevi a tanti cantieri e ai sacrifici. Ci hanno aiutato e ora i cittadini stanno cominciando a vedere i risultati: stiamo trasformando una città che era al collasso, dimostrando che non è vero che Roma è condannata a fare le cose male”. Oggi è stata anche inaugurata Piazza Pia, una grande piazza pedonale con alberi e fontane che unisce Castel Sant’Angelo a via della Conciliazione e al Vaticano.

Ma da spillare, tra le pagine della politica, anche una tentazione, per ora improbabile, di Matteo Salvini: tornare al Viminale. Un’ipotesi però che per ora viene respinta al mittente dalla stessa Lega: “Salvini lo ha già spiegato – le parole di Claudio Duringon -. Piantedosi sta facendo bene il suo lavoro e in questo momento non è in discussione un rimpasto. Certo, durante la formazione del governo Meloni l’opposizione ha puntato molto il dito contro un possibile ritorno al Viminale di Salvini perché sotto processo. L’assoluzione leva del tutto questo argomento dal tavolo: avrebbe potuto benissimo già essere di nuovo al Viminale anche in questa legislatura”.

Tra le colonne della cronaca, in evidenza la storia della 21enne italiana accoltellata dall’ex fidanzato a Oslo. “Le avevo detto di denunciarlo ma temeva di rovinarlo” ha raccontato il padre. Da segnalare, poi, la tragedia avvenuta a Minerbio, Brescia, dove un 43enne, dopo un incidente, è sceso dall’auto ed è estato investito e ucciso in autostrada. Da Settimo Torinese un’altra notizia drammatica: una donna si è addormentata con la sigaretta accesa. Sigaretta che ha poi originato un incendio. Tra le fiamme, oltre alla signora di 49 anni, è morto anche il suo cagnolino. A Roma poi un albero a causa del forte vento è crollato uccidendo una donna.

Oltrepassata la cronaca, i geni del giorno: gli sposi che hanno provato a far portare le fedi a un gufo con l’uccello che alla fine, forse stanco della mansione, è volato via. Con gli anelli.