L’oroscopo del 10 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 10 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio entra nel vostro segno, se avete un’idea da difendere, sarete molto convincenti, avrete argomenti concreti. siete più curiosi, loquaci, mentalmente dinamici e farete sentire la vostra voce! Potreste esprimervi con estrema franchezza, essere persino un po’ aggressivi verbalmente, Al contempo la Luna Nuova in Pesci vi offre la possibilità di un nuovo inizio, soprattutto se volete liberarvi di qualcosa o qualcuno. Se avvertite il bisogno di ricaricare le batterie fate pure ma ricordate di assecondare le vostre ambizioni! Amore: in coppia, lasciatevi andare alla tenerezza, al partner piace sicuramente l’intesa cordiale ma ancora di più la vostra sensualità. Soli: potreste ricevere delle notizie sorprendenti o sentirvi desiderati da una persona che conoscete.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio in Ariete da oggi sosta alle spalle del vostro segno: avrete maggiore bisogno di rimanere dietro le quinte per riflettere o prendere delle decisioni. E le idee migliori tendono ad arrivare proprio nei momenti di solitudine. Lavorare in uno spazio tranquillo vi aiuterà ad attingere alla creatività. La Luna Nuova in Pesci, sempre oggi, potrebbe spingervi a trasformare un obbiettivo che avete in mente in realtà. Cercate inoltre di ampliare la cerchia dei contatti, anche on line, poiché potrebbero presentarsi delle interessanti opportunità! Amore: in coppia, un po’ lunatici, sarà difficile sapere cosa pensate e il partner non saprà come prendervi. Soli: per oggi, state per vostro. Gli aspetti odierni non sono favorevoli a incontri e appuntamenti. Uscite in compagnia degli amici.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio oggi entra in Ariete, il che aggiunge un elemento molto conviviale agli eventi sociali e ad altre interazioni. E’ un momento positivo per sfruttare al massimo i contatti, muovervi in ambienti che possono aiutare a portare avanti le vostre ambizioni e i progetti. Al contempo, la Luna Nuova in Pesci rappresenta un invito a puntare in alto nella carriera, a progredire. Se volete farvi notare, ottenere la riuscita date il via ora, fate i primi passi. Cercate solo di sviluppare pazienza poiché ci vorrà un po’ di tempo per arrivarci (verso il 17/9). Amore: in coppia, i passaggi odierni rafforzano la relazione, è il ritorno dell’armonia e dell’equilibrio. Soli: se una persona vi attrae fatevi avanti. Non avrete un “no” come risposta per cui lanciatevi in questa nuova avventura d’amore!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio entra in Ariete e sarete concentrati su progetti, questioni e obbiettivi professionali. Nelle conversazioni sarete inoltre più attenti e prudenti poiché vi sentirete più responsabili di ciò che direte e come lo direte. La comunicazione sarà infatti la chiave del vostro successo. Entrerete in contatto con persone che potrebbero dare una mano a far progredire i vostri progetti. Al contempo, con la Luna Nuova in Pesci siete ottimisti! Tenete presente che viaggi, avventure o un’attività in proprio potrebbero portarvi in una nuova direzione. Amore: in coppia, con la Luna Nuova è un momento eccellente per pianificare insieme al partner le prossime vacanze o alcune divertenti esperienze! Soli: se volete scovare la perla rara dovete uscire, farvi notare nella vita sociale!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Pronti per un nuovo inizio? La Luna Nuova in Pesci in un vostro settore delle finanze è uno dei momenti migliori per dare il via a nuovi sviluppi. Che abbiate intenzione di consolidare la posizione attuale o imboccare una nuova direzione, è un’opportunità per muovere i primi passi. Con Mercurio in Ariete, sempre da oggi, sarete spinti a concretizzare un’idea e il pianeta sarà d’aiuto a dare il massimo! Se inoltre, state pensando di seguire un corso, fatelo poiché potrebbe ampliare le prospettive future di lavoro. Amore: in coppia, per migliorare la relazione, farete nuovi passi. Parlerete di progetti a due e con il partner avrete un atteggiamento più positivo. Soli: conquistati da una persona affascinante conosciuta di recente? Se l’altro/a ricambia non saltate le tappe.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il transito di Mercurio in Ariete da oggi sarete spinti a mettere in discussione qualsiasi situazione abbiate tollerato o volutamente evitato di affrontare. Esprimerete ciò che provate in modo molto diretto: proverete un senso di sollievo e a quel punto potrebbe verificarsi un cambiamento importante. E la Luna Nuova in Pesci odierna è foriera di ciò che potrete cambiare nella vostra vita, raggiungerete nuovi obbiettivi personali o di lavoro! Per molti Vergine ci sarà una svolta positiva a 180° a partire già dal mese prossimo! Amore: in coppia, il Novilunio al vostro segno parla di impegno, unione, un legame più stretto. Con il partner potreste decidere di cambiare casa o sposarvi. Soli: incontro con una persona che come voi desidera una storia che duri nel tempo.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Nuova in Pesci odierna rappresenta un’opportunità per cambiare la routine e siete molto consapevoli di ciò che dovete introdurre e cosa eliminare. Mantenete la rotta, poiché inizierete con buone intenzioni e in seguito perdere la motivazione. Sempre oggi, Mercurio entra in Ariete e al vostro segno chiede di essere aperti al compromesso, alla conciliazione. Il transito potrebbe scatenare discussioni più accese del solito e se sarete nervosi dovrete far leva sulla diplomazia. Siete in attesa di una risposta? Arriverà e sarà positiva. Amore: in coppia, una questione vi assilla ma non ne parlate con il partner. E’ un errore non c’è il rischio di rimanere delusi. Soli: avete bisogno di stabilità, In caso di incontro mettete le carte in tavola così da non perdere tempo.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna Nuova in Pesci siete più motivati che mai a dare il via a un progetto, a un hobby o a un’attività che accenda il vostro entusiasmo. E’ un buon momento per avviare una piccola impresa e costruirla passo dopo passo. Al contempo, oggi Mercurio sbarca in Ariete: il transito annuncia un periodo di lavoro intenso, a voi chiede di dare la priorità all’efficienza, alla produttività e al benessere: avrete la giusta dose di disciplina mentale per dare il via a quei cambiamenti di cui hanno bisogno la vostra mente e il corpo. Amore: in coppia, con il partner vivrete momenti romantici e di passione: sfruttate il Novilunio per riaccendere la fiamma, esprimere i desideri piccantini. Soli: incontro con l’anima gemella! La Luna Nuova parla di vero amore e passione!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio in Ariete per il vostro segno è un eccellente transito, avrete la possibilità di far passare il vostro messaggio, vi esprimerete con grande sicurezza. Sarete inoltre molto socievoli ma prenderete le distanze da relazioni superficiali e più interessati alla compagnia degli amici cari. Il pianeta accentua la vostra creatività e non è escluso darete il via a un progetto o a un hobby. Sempre oggi, c’è la Luna Nuova in Pesci: è un ottimo momento per iniziare progetti fai-da-te, apportare in casa qualche cambiamento Amore: in coppia, è una fase favorevole a conversazioni appassionate e riavvicinamenti intensi. Serata hot! Soli: sulle relazioni soffia un vento di rinnovamento! Gli incontri sono divertenti ma vi manca l’amore ed è comprensibile. Guardatevi intorno…

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio in Ariete da oggi sosta nel vostro settore della famiglia, della casa. Potreste dare il via a progetti riguardanti l’abitazione e riuscirete a portarli a termine. Avrete voglia di trascorrere più tempo in compagnia delle persone care. condividere idee, parlare di questioni importanti. L’odierna Luna Nuova in Pesci vi rende più allegri, gioiosi, più aperti con chi vi circonda tuttavia prima di entrare definitivamente in una nuova cerchia, cercate di approfondire la conoscenza, soprattutto se con una persona state pensando di lavorare insieme. Amore: in coppia, molto romantici, avrete pensieri poetici, l’amore vi ispira. Condivideteli con la dolce metà e parlate con il cuore. Soli: se qualcuno vi intriga, non esitate a contattarlo. Potrebbe nascere una magnifica storia d’amore.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova in Pesci odierna sosta nel vostro settore delle finanze: il transito apre un nuovo ciclo di sei mesi e rappresenta un’opportunità per concretizzare un’idea imprenditoriale che si rivelerà molto redditizia. E’ possibile che arriverà un aumento di stipendio o che scoverete una nuova fonte di reddito. Al contempo, oggi Mercurio entra in Ariete: le prossime settimane sono perfette per mantenere i contatti, negoziare e stringere preziose relazioni. Avrete idee originali e riuscirete a imporle poiché sarete molto convincenti. Amore: in coppia, con la dolce metà potreste esaminare il budget ed eliminare eventuali spese inutili. Soli: con il Novilunio in Pesci, quella che pensate sia un’avventura senza futuro potrebbe, a sorpresa, trasformarsi in una storia d’amore!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Nuova nel vostro segno fa arrivare una serie di opportunità ideali per dare il via a un nuovo inizio. Spetta a voi tracciare la rotta per arrivare alla destinazione da voi desiderata. Ma non dovete permettere a nessuno di dire che i vostri sogni non sono realistici. Potete invece trasformarli in realtà. Al contempo, Mercurio oggi entra in Ariete: spesso sarete tentati da qualche acquisto. Potreste desiderare di risparmiare ma al contempo concedervi un qualcosa che vi gratifichi. Cercate di mettere dei limiti alle spese. Amore: in coppia, nella relazione farete un passo importante, c’è un ritorno alla fiducia nel futuro e alla solidità della vostra unione! Soli: potere di seduzione al top! Dopo un incontro, entrambi avrete voglia di prolungare la conversazione all’infinito.