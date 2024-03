L’oroscopo del 21 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 21 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un giovedì in cui dedicherete particolare attenzione a un progetto personale, con entusiasmo e impegno. Ma non solo, potreste trovare buone idee per rendere più piacevole la vostra vita o quella delle persone care. Con il Sole nel vostro segno siete pronti per un nuovo inizio, ora che il timone è saldamente nelle vostre mani nelle prossime settimane concretizzerete qualche sogno di lavoro o personale. Niente può fermarvi, a meno che vecchi ricordi non vi blocchino. E’ il momento di guardare al futuro! Amore: in coppia, bella complicità, vi capirete con un solo sguardo. Sfruttate questa giornata per vivere insieme momenti di relax. Soli: una persona potrebbe affascinarvi al primo sguardo e vorrete approfondire la conoscenza. Grande incontro in programma.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La dissonanza odierna Luna-Urano potrebbe scatenare tensioni interiori, potreste provare un po’ di insicurezza, avvertire il bisogno di rimanere nel vostro dolce rifugio…. E’ un transito passeggero, probabilmente l’insicurezza è legata a un problema professionale o familiare. Visto che lo stato d’animo non è dei migliori, se le persone care dovessero essere più capricciose o ribelli del solito, cercate di non prendere le cose sul personale ed evitate di provare rancore e risentimento. Fa male alla salute! Amore: in coppia, a unirvi è la forza dell’amore! Con il partner c’è rispetto e lealtà. I non detti svaniranno per far posto al romanticismo e attenzioni amorevoli. Soli: cercate di essere più aperti e disponibili, fate una dichiarazione appassionata a chi conquisterete!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un giovedì in cui farete in modo di vivere qualcosa di inedito con gli amici oppure, perché no?, anche da soli: in entrambi i casi ciò che farete vi entusiasmerà! Su un altro piano: se dovete prendere una decisione importante ma esitate, la cosa migliore è seguire l’istinto, vi farà imboccare la strada giusta! Adottate un atteggiamento spensierato e ottimista e andate avanti con i progetti di lavoro o personali che avete intenzione di concretizzare anziché limitarvi a sognare la loro realizzazione. Amore: in coppia, potreste avere l’impulso di curiosare nella vita del partner. È gelosia, solo curiosità o bisogno di essere rassicurati? Non è meglio parlarne? Soli: anche se un flirt non vi soddisfa totalmente, per il momento accontentatevi. La situazione cambierà!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Luna-Urano sarete interessati a parecchie idee tranne quella più giusta. Per qualche motivo vi lascerà indifferenti. Forse perché in questo momento avete voglia di lanciarvi in qualcosa di inedito. Concentratevi invece sulle aspirazioni personali e su come le aspettative degli altri le influenzano, E’ il il momento di riprendere l’impegno verso i vostri obiettivi a lungo termine, facendo un passo indietro rispetto alle distrazioni o alle relazioni che vi hanno fatto andare fuori strada. Amore: in coppia, per riaccendere l’eros che al momento è addormentato, basta un attimo di dolcezza e di ritrovata complicità. E da domani Marte in Pesci sarà d’aiuto a risvegliare il desiderio. Soli: se avete dei dubbi su una persona chiedete consiglio a un amico.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Urano e l’aspetto scatena inquietudini, pensieri un po’ pessimisti. Per fortuna è un transito veloce e i timori svaniranno nell’arco di poche ore. Potrebbe esserci un evento imprevisto, ad esempio un incontro sarà disdetto all’ultimo minuto e il fatto destabilizzarvi. Cercate di distrarvi in buona compagnia, pensare – in modo positivo! – agli obbiettivi che volete raggiungere. Infine, evitate di scaricare sulle persone care, lo stress e il nervosismo. Amore: in coppia, una decisione improvvisa ma in realtà ponderata a lungo potrebbe essere in programma. Il partner potrebbe rimanere perplesso. Soli: occhio ai pettegolezzi: potrebbero riferirvi cose mai dette dalla persona che vi corteggia. Chiarite con lui/lei.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Luna-Urano è un giovedì in cui dovete privilegiare la tranquillità e rilassarvi: cercate di ricaricare le batterie, ne avete un gran bisogno poiché domani Marte entra in Pesci e già da ora avvertite agitazione. Probabilmente in questo momento state lavorando più del solito oppure c’è stato un cambiamento nell’organizzazione, nel metodo di lavoro e per adattarvi avete dovuto fare uno sforzo. Il che è chiedere troppo al vostro segno notoriamente attaccato alle sue abitudini. Amore: in coppia, la relazione è basata su sentimenti sinceri e, dunque, anche in caso di discussione saprete trovare una soluzione. Soli: avete aspettative alte, siete molto esigenti ma nonostante ciò, un incontro inaspettato potrebbe farvi perdere la testa.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui su alcune persone farete un’ottima impressione, saranno pronte a offrire il loro sostegno mentre altre, al contrario, potrebbero essere intenzionate a scatenare dei conflitti o rifiutare di collaborare, nonostante i vostri sforzi per mantenere l’armonia e l’equilibrio nel lavoro e nella vita personale. Ma se non hanno bisogno di voi, allora di certo non avete bisogno di loro. Prendere dunque le distanze, potrebbe essere l’atteggiamento migliore. Capiranno di aver sbagliato atteggiamento. Amore: in coppia, è una giornata molto speciale in cui vi sentite sicuri di voi stessi e seducenti. Approfittate di questa occasione sensuale… Soli: grande possibilità di trovare l’amore, con uno sguardo potete conquistare chi volete!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi astrali odierni puntano i riflettori sulle vostre ambizioni legate alle questioni di denaro o agli affari, rifletterete su ciò che avete e non avete e sarete spinti a essere più produttivi, soprattutto se di recente al riguardo avete avuto delle difficoltà. Ora siete motivati a raggiungere i vostri obbiettivi così da garantire maggiore benessere a voi stessi e alla famiglia. Al contempo è un ottimo momento per adottare con determinazione, alcune abitudini positive mirate a migliorare l’equilibrio psicofisico. Amore: in coppia, con il partner potreste avere punti di vista diversi e la conversazione si trasformerà in un dialogo tra sordi. Soli: nuove attività vi permetteranno di avere un incontro romantico. Forse prima di dare il via a una storia prenderete un po’ di tempo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Nei giorni passati avete avuto molte buone idee e oggi potreste avere intenzione di iniziare a concretizzarle ma con la dissonanza Luna-Urano, un familiare potrebbe pensarla diversamente e mettervi i bastoni tra le ruote. E’ una di quelle situazioni in cui una persona ostacola un’altra solo per il gusto di farlo. Tuttavia nel giro di poche ore, potrebbe cambiare atteggiamento soprattutto se deve chiedervi qualcosa. Per cui, ignorate ciò che dirà e andate avanti per la vostra strada. Amore: in coppia, desiderio di libertà, di indipendenza ma fate attenzione a ciò che direte. Esprimendo i vostri desideri segreti in modo troppo diretto potreste ferire il partner… Soli: oggi apprezzate il vostro status, vedete il lato positivo: ovvero, fare ciò che vi piace e come meglio credete.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Gli aspetti odierni vi permettono di sviluppare nuove idee, soprattutto se state pensando di avviare un’attività da casa o avete in programma altri progetti importanti. Tuttavia, non dimenticate di valutare il costo poiché ciò potrebbe essere la chiave per iniziare le cose nel miglior modo possibile. Più sarete intraprendenti, più sarà facile essere creativi così da non spendere un occhio della testa. Al contempo potreste contattare un superiore o un cliente del passato per ottenere più lavoro. Amore: in coppia, rischiate di prendere tutto alla lettera ed evidentemente non è affatto una buona idea. Prima di ribattere dopo una parola o un’osservazione del partner chiedetevi se non state reagendo in modo esagerato. Soli: vale lo stesso discorso di cui sopra.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Luna-Urano vi rende irrequieti, scatena emozioni forti, potreste avere il desiderio di voltare pagina, di fare qualcosa che cambi la vostra vita, forse chiudere una relazione o interrompere un rapporto di lavoro. Se volete sfruttare al meglio la giornata iniziate con un po’ di esercizio fisico, ad esempio una corsa o una lunga passeggiata. Impegnare le energie vi permetterà di rilassarvi e avrete meno probabilità di prendere decisioni impulsive che in seguito potrebbero rivelarsi sbagliate. Amore: in coppia, in questi giorni la routine vi pesa e penserete a un programma insolito. I pianeti vi offrono la possibilità di realizzarlo. Soli: anche se lavorate parecchio, lascerete comunque una porta aperta all’amore. E potrebbe arrivare senza preavviso.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La dissonanza Luna-Urano potrebbe far arrivare alcuni cambiamenti inaspettati per cui è importante che mostrerete flessibilità riguardo al programma quotidiano. Se, inoltre, una relazione di lavoro o personale attraversa un momento un po’ complicato potreste avere dei problemi a dire ciò che provate. Ma se non volete che la situazione peggiori dovreste parlarne apertamente. Esprimere ciò che pensate sarà un sollievo e al contempo, l’unico modo per trovare una soluzione! Amore: in coppia, evitate conversazioni legate al denaro e godetevi i dolci momenti, i caldi abbracci! Soli: prudenza, non fatevi incantare dalle belle parole, da chi vende fumo. Mettetevi al riparo da possibili delusioni, prima di lanciarvi a occhi chiusi in una storia approfondite…