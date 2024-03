L’oroscopo del 27 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 27 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se riguardo a un progetto, a un piano, siete alle prese con delle difficoltà, avete la sensazione di trovarvi in un vicolo cieco e non sapete come procedere, la cosa migliore è fare un passo indietro e riesaminare la situazione. La dissonanza odierna tra la Luna in Scorpione e Plutone in Acquario indica che non avete intenzione di arrendervi, anzi accentua il vostro lato intraprendente: se dunque individuerete una via d’uscita, cosa possibile, la imboccherete e risolverete. Amore: in coppia, che ne dite di essere meno esigenti e di abbassare le aspettative? Soli: per oggi non sono previsti grandi incontri. State per conto vostro, leggete un buon libro o guardate la serie tv preferita.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste essere entusiasti di un obbiettivo o di un’idea ma i dubbi o le critiche negative di altre persone potrebbero minare la concentrazione e l’intenzione di andare avanti. Potrebbero farvi credere, ad esempio, che ciò che pensate non sia fattibile. Per sfruttare al meglio i prossimi giorni, fidatevi dell’istinto. Potete iniziare in piccolo e procedere passo dopo passo: in questo modo, se necessario, avrete la possibilità di cambiare rotta. Presto dimostrerete che sbagliano. Amore: in coppia, è tempo di perdonare e andare avanti. State sprecando il vostro tempo agitandovi per sciocchezze. Siate più tolleranti. Soli: avete intenzione di rendere più divertente e vivace la vita amorosa. Una buona idea!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un mercoledì in cui in un ambito della vostra vita vi muoverete con eccessiva cautela mentre in un altro sarete troppo disinvolti. Una via di mezzo vi consentirà di evitare eccessi ed eventuali errori. Non è escluso che qualcuno vi critichi, vi giudichi male e non avrete la possibilità di difendervi, proverete frustrazione. Tuttavia, l’aspetto positivo di Plutone in Acquario può spingervi a cercare il modo migliore per replicare e visto che siete intelligenti lo troverete. Amore: in coppia, entrambi avete voglia di coccole e tenerezza e farete in modo di trascorrere più tempo insieme. Soli: è molto probabile una bella sorpresa. Qualcosa che vi renderà comunque felici. Vedete? Non è poi tutto così nero!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Una persona cara, potrebbe trattarsi di un amico o un familiare, oggi commenterà che siete troppo emotivi. Evitate di offendervi, non c’è nulla di sbagliato a entrare in contatto con le vostre emozioni, dunque non dovete provare imbarazzo. Chi giudica negativamente questo aspetto del vostro carattere forse vorrebbe essere come voi. Le emozioni spesso vi portano lungo percorsi tortuosi ma vi fanno sempre imboccare la direzione giusta. Amore: in coppia, con il partner recatevi in un posto speciale che vi permetta di entrare in contatto con la bellezza della natura! Soli: è difficile per voi concedere fiducia a una persona conosciuta da poco ma curiosare sui social media non vi sarà utile.

Leone (23 luglio-23 agosto)

In questo momento forse vi state attenendo a standard molto elevati ma se provate frustrazione per non riuscire a raggiungerli, forse dovete prendere in considerazione l’idea di cambiarli. Avere obiettivi più modesti farà sì che la percentuale di successo aumenti. Chiedetevi se non sia il caso di concedervi una tregua… Immaginate cosa vorreste realizzare nell’arco di tre mesi e non di dieci anni: un piano più semplice vi permetterà di pensare in modo più positivo. Amore: in coppia, l’atmosfera non è distesa, non è la giornata adatta per risolvere i piccoli fastidi del quotidiano. Dedicatevi a un’attività che piace a entrambi. Soli: per oggi, con chi vi attrae evitate argomenti conflittuali.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se vi sentite stanchi, stressati dagli impegni, delegate qualcosa a un collega. A volte il vostro segno è riluttante a chiedere una mano perché non volete “disturbare” chi vi circonda ma in questo modo dovete farvi in quattro per portare a termine tutto. Ma non solo: negate agli altri la possibilità di ripagare la vostra puntuale gentilezza. Cercate dunque di introdurre più equilibrio nella vostra vita e nelle relazioni accantonando l’orgoglio e chiedendo una mano. Amore: in coppia, pronti a prevenire i desideri del partner ma avrete diritto anche voi a una piccola sorpresa, Serata bollente! Soli: non avete ancora trovato la persona giusta? Guardate intorno a voi, è più vicina di quanto pensiate.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui le emozioni potrebbero essere forti ma comunque riguardo a determinate questioni o persone manterrete un atteggiamento diplomatico. Anche se sapreste bene cosa dire, il tatto potrebbe impedirvi di essere sinceri come vorreste. Ma ci sono momenti, come oggi, in cui per quanto possa essere imbarazzante, non dovete evitare di essere totalmente schietti. E’ in questo modo che avrete la possibilità di chiarire una situazione imbarazzante. Amore: in coppia, la comunicazione è messa alla prova, il che genera incomprensioni e frustrazioni. Quali sono le aspettative di entrambi? Trovate delle soluzioni. Soli: se state aspettando un messaggio, oggi non arriverà.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza tra la Luna nel vostro segno e Plutone, oggi rischiate di essere irrazionali ma questo stato d’animo potrebbe avere un effetto boomerang e ritorcersi contro di voi. Evitate dunque di interpretare una situazione di lavoro o personale, seguendo l’immaginazione poiché ciò non farà altro che aumentare alcuni sospetti peraltro infondati. Una chiacchierata con un amico sarà d’aiuto a vedere le cose in modo realistico ed evitare di prendere una decisione radicale. Amore: in coppia, se avete intenzione di mettere qualcosa in discussione, non drammatizzate, non rivoluzionate tutto! Soli: evitate di lasciarvi influenzare dall’effervescenza che regalano certi incontri passionali. Andateci piano.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Pensare prima di tutto a voi stessi, prendere cura del vostro benessere all’occorrenza anche cambiando alcune abitudini vi permetterà di mantenere un’ottima salute. E’ un mercoledì in cui dovreste rivedere il vostro programma quotidiano: siete sempre molto generosi con chi vi circonda ed è il momento di esserlo anche con voi stessi. Il buon aspetto Luna-Marte vi dota di una bella motivazione e la capacità di pensare ai vostri bisogni, alle vostre esigenze. Amore: in coppia, giornata di alti e bassi. Non riuscite a farvi capire ma forse perché voi non parlate chiaramente. Soli: il passato può bussare alla vostra porta ma potrebbe poi rivelarsi una delusione. La cosa migliore è rimanere amici.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il vostro segno è in grado di tenere sotto controllo le emozioni così da poter dedicare pienamente l’attenzione al lavoro e agli affari ma con quattro pianeti in Pesci oggi sarete più inclini a mostrare il lato empatico e a tendere la mano per aiutare chi vi circonda. Tenete presente che un amico o un collega sarà grato al massimo per la vostra disponibilità ad ascoltare i suoi problemi. I vostri ottimi consigli e le forti intuizioni saranno esattamente ciò di cui ha bisogno. Amore: in coppia, è una buona giornata per mostrare reciproca tenerezza. Il dialogo è il modo migliore per superare insieme piccoli disaccordi. Soli: pronti a vivere nuove avventure romantiche ed è già un grande passo avanti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza tra la Luna in Scorpione e Plutone nel vostro segno, scatena emozioni forti. Potreste essere spinti a testare il potere che avete sugli altri – in particolare nella vita lavorativa – ma non è escluso che sarete voi a essere costretti a sottomettervi al potere di alcune persone. Fatto sempre molto spiacevole per il vostro segno insofferente alle imposizioni e in questo caso non avrete a disposizione molte soluzioni per evitare la frustrante situazione. Amore: in coppia, dovreste rivedere alcune aspettative nei confronti del partner: rischiate di incolparlo senza motivo. Soli: aspettate una telefonata che non arriverà. Pensate ad altro, probabilmente la persona avrà una buona ragione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Anche se tenterete di ignorare un problema personale o di lavoro, fingere che non esista, questo atteggiamento non farà altro che peggiorare la situazione. Con il passare del tempo, sarà sempre più facile mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi. La dissonanza Luna-Plutone indica che seppure può essere complicato affrontare la questione, iniziare a dipanare la matassa vi farà trovare il bandolo e vi permetterà nel giro di breve tempo di risolvere in modo definitivo. Amore: in coppia, nulla può turbare la meravigliosa intesa tra voi e il partner. Amate e siete ultra amati! Soli: avete ben chiaro in mente chi potrebbe rendervi felici. Farete il primo passo e l’altro/a cederà al vostro fascino.