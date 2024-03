L’oroscopo del 29 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 29 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Anche se vorreste entrare in azione forse non avete sufficienti energie, la presenza di Marte in Pesci fa scemare la motivazione. E con Nettuno nello stesso segno, potrebbe inoltre esserci parecchia confusione. Se nel lavoro avete un problema perché non rivolgervi a qualcuno che vi ha aiutato in passato? Stasera, la Luna entra in Sagittario: uscite e pensate a divertirvi. Telefonate agli amici e organizzate un incontro o una cena insieme per condividere bei momenti! Amore: in coppia, con il partner ri-scoprirete la passione dei primi tempi! Ciò apre la porta alla felicità e appaga buona parte dei bisogni emotivi. Soli: è fuori questione rimanere chiusi in casa. Lanciate inviti, fissate appuntamenti e uscite. Ma potrebbe arrivare una telefonata speciale…

Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Venere-Nettuno in Pesci vi spinge a idealizzare: se di recente avete conosciuto una persona rischiate di vedere esclusivamente quelle che percepite come qualità eccellenti. Potrebbe anche essere così ma ricordate che non è oro tutto ciò che luccica. Il lato positivo del transito è che avete la possibilità di ampliare i contatti professionali e stringere relazioni con le persone giuste, sempre tenendo conto di quanto scritto sopra. Valutate persone e situazioni in modo realistico. Amore: in coppia, amore, romanticismo e sensualità e desiderio al top, sono parte integrante di questo venerdì! Insieme al partner siete sereni e felici. Soli: incontro con una persona speciale e sarà amore! Il cuore batterà forte a entrambi e darete il via a una storia.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Riguardo agli obbiettivi e alle ambizioni oggi potreste sentirvi spinti a imboccare varie direzioni e il fatto scatenare confusione. Tuttavia invece di prendere delle decisioni su cosa fare e chi contattare, cercate di rilassarvi e seguire la corrente. I passaggi odierni, al contempo rappresentano un invito a essere gentili e comprensivi ma ciò entrare in conflitto con un atteggiamento più determinato che attualmente avete nei confronti della vita e delle relazioni. Cercate di trovare una via di mezzo. Amore: in coppia, con il partner avete quelle piccole attenzioni che dimostrano il vostro amore: preparare la colazione, parole dolci scritte su un post-it…Soli: se volete dichiararvi è la giornata giusta, troverete le parole d’amore che cattureranno il suo cuore!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Marte in Pesci, nel lavoro rappresenta un’opportunità per essere competitivi, avete la possibilità di dare il massimo, superare voi stessi e raggiungere un obiettivo che ritenevate fosse una mission impossible! Sfruttando al meglio le energie di cui vi dota il pianeta rosso, ci riuscirete! In ogni caso, è evidente che dovrete avere aspettative realistiche. Se siete in cerca di un impiego o insoddisfatti di quello che avete, grazie alle vostre competenze potrebbe inoltre arrivare un’opportunità. Amore: in coppia, la fantasia non vi manca dunque sfruttate le idee che avete per migliorare il quotidiano. E la serata si annuncia davvero bollente…Soli: l’atmosfera è leggera, pur rimanendo vigili oggi andrete a caccia di flirt forse effimeri ma sicuramente originali.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Se avete intenzione di raggiungere un obiettivo evitate che le emozioni prendano il sopravvento. Eliminate i dubbi, le paure poiché in caso contrario potreste mancare il bersaglio. Esaminate le situazioni con un approccio analitico e tutto sarà più chiaro. Nella vita, nulla è totalmente certo ma oggi mettendo al lavoro i neuroni sarete in grado di capire quali risultati potreste ottenere. Sul fronte finanze, se volete evitare problemi, attenetevi al budget ed evitate acquisti superflui. Amore: in coppia, avete la tendenza a idealizzare un po’ troppo tutto ciò che vi circonda. Scendete sulla terra, dedicate attenzioni al partner! Soli: sognerete l’immagine perfetta del/la futuro partner e concentrerete la ricerca in questa direzione. Avete ragione, meglio puntare in alto.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Lavoro o vita privata, è una giornata in cui circola confusione, una persona tenterà di influenzarvi, farà leva sulla vostra generosità promettendo mari e monti. Non fidatevi delle sue parole e pretendete i fatti! Su un altro piano: se avete un’attività autonoma, potete tranquillamente farla decollare e garantirvi la crescita. La situazione è un po’ più complicata per chi ha un impiego: sarà difficile ottenere il sostegno del boss o dei superiori, saranno riluttanti a concedervi una promozione. Amore: in coppia, circolano tensioni, al partner non piacerà affatto il vostro desiderio di libertà e indipendenza. Potrebbe scatenare una lite. Soli: pensavate di essere in fase di seduzione con un/a collega? Dovrete purtroppo ricredervi: vi considera soltanto un/a amico/a!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Marte in Pesci attualmente sosta nel vostro settore del lavoro, dello stile di vita: il pianeta invia vibrazioni potenti, potrebbe spingervi a essere più schietti del solito. Ma è pur vero che se una persona dovesse farvi un sorriso e chiedere una mano, correrete come sempre in suo aiuto nel giro di un secondo. Non dovete pensare di dover rinunciare a tutto per aiutare un altro soprattutto se è in grado di cavarsela da solo. Potrebbe essere che stia semplicemente approfittando di voi. Amore: in coppia, siete pronti a dichiarare amore e passione che provate per la dolce metà! Ciascuno lo farà a modo proprio ma il messaggio sicuramente sarà recepito totalmente! Soli: in serata uscite e divertitevi, la possibilità di un incontro è altissima!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se siete sul punto di concludere un accordo o di prendere un impegno, non abbiate eccessiva fretta: i passaggi odierni potrebbero limitare il risultato che avete in mente. Non è escluso che nascano delle incomprensioni dunque meglio essere pronti ad affrontarle. La prossima settimana, Mercurio in Ariete entrerà in moto retrogrado ed è motivo di ulteriore attenzione: una persona potrebbe promettervi mari e monti e poi, con vostra grande delusione, cambiare idea. Amore: in coppia, il dialogo con il partner è sul bello/stabile ma serve qualcosa di nuovo. Un’uscita romantica sarebbe l’ideale. Soli: una persona potrebbe fare delle avances e voi rimanere coinvolti nel gioco di seduzione. Potrebbe essere l’inizio di una storia d’amore?

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con i passaggi odierni vi sentite un po’ pigri, la voglia nel lavoro o nella vita privata potrebbe essere quella di lasciare alle spalle impegni, obblighi e responsabilità, anche per quanto riguarda le spese. Detestate i limiti e volete fare a modo vostro ma oggi dovete fare attenzione all’effetto boomerang, questo atteggiamento potrebbe ritorcersi contro di voi. Al contempo, occhio a esprimervi con estrema schiettezza: riflettete e non dite nulla di cui in seguito potreste pentirvi. Amore: in coppia, evitate di raccontare agli amici alcune cose che appartengono al privato della relazione. Parlate meno… Soli: c’è un conflitto tra sogno e realtà. Se in programma avete un appuntamento romantico, riprendetevi! In caso contrario rimandate e rimanete a casa.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nel lavoro, avete bisogno sicuramente di una meritata pausa da impegni e responsabilità dunque non dovrete sentirvi in colpa se delegherete parte dei compiti a un collega. Ritagliate del tempo libero e uscite con un amico che vi capisce e ascolta con empatia il vostro sfogo. Vi farà bene, proverete una rinnovata forza che domani vi permetterà di affrontare tutto con grande slancio. Se vi è impossibile delegare, sul posto di lavoro concedetevi delle piccole pause di relax. Amore: in coppia, nella relazione c’è una bella evoluzione: avete voglia di vivere giorno per giorno e al ritmo del battito del vostro cuore. Soli: in questo momento potreste anche non aver voglia di conoscere nuove persone ma Venere in Pesci vi rende irresistibili. Approfittatene!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un venerdì in cui siete lucidi, razionali e questa energia vi sarà utile sia nel lavoro che negli affari e nelle questioni finanziarie: sbloccherete eventuali battute d’arresto e saprete come volgere le situazioni a vostro vantaggio. Non è escluso che l’arrivo di buone notizie vi metta di buonumore oppure riceverete una proposta interessante o arriverà un’inaspettata opportunità nelle finanze. Più in generale tenete presente che qualsiasi conversazione sarà motivo di grande soddisfazione. Amore: in coppia, sfruttate questa bella giornata per mostrare l’amore e la passione che provate per la dolce metà. E’ il momento di fare progetti. Soli: in vista di un rinnovamento ormai imminente, oggi farete il punto della vita affettiva: cos’è che dovete cambiare?

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Lavoro o vita personale, evitate di fare promesse, prendere impegni che in seguito non potreste mantenere. Sul posto di lavoro, mettetevi al riparo dalle discussioni guardando le situazioni con minore permalosità e nervosismo. Oggi avete difficoltà a farvi capire e a capire gli altri. Non dovrete alterarvi se il programma della giornata dovesse cambiare all’ultimo momento, ad esempio qualcuno rimanderà un appuntamento. Potrebbe lasciare spazio a qualcosa di imprevisto ma piacevole! Amore: in coppia, farete fatica a gestire le tensioni con il partner. Non è il momento giusto per parlare di argomenti importanti. Soli: circola confusione, vi sentite bloccati, non sapete bene cosa fare e rischiate di mettere tutto e tutti in discussione!