L’oroscopo del 30 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 30 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui più che mai apprezzate il comfort, volete introdurre armonia nella vostra vita. Sapete far sentire chi vi circonda a proprio agio, siete generosi e coccoloni! Al contempo, se avete intenzione di raggiungere un obbiettivo di lavoro, studiate una strategia: non dovete pretendere di ottenere il successo nel giro di poco tempo poiché si rivelerebbe un fuoco di paglia. Procedete passo dopo passo ricordando il vecchio proverbio “chi va piano va sano e va lontano!”. Amore: in coppia, se la relazione mostra segni di stanchezza, avete la possibilità di dare un nuovo slancio. Trovate gli argomenti giusti, organizzate una gita romantica. Soli: non avete intenzione di spendere troppo tempo su siti di incontri. Fisserete un incontro di persona!

Toro (22 aprile-20 maggio)

Vi state chiedendo se dovreste investire tempo, denaro o energia in un progetto o un obbiettivo? Fidatevi di ciò che suggerisce l’istinto. E se pur placando la mente e sintonizzandovi sul sesto senso non riuscite comunque ad avere una visione chiara della situazione, probabilmente dovreste rinunciare a questa opportunità, almeno per il momento. Per oggi se avvertite la necessità di rilassarvi, dare la precedenza ai vostri bisogni, alle vostre esigenze non dovete sentirvi in colpa. Amore: in coppia, il dialogo con il partner oggi è un po’ complicato, potrebbero esserci equivoci e malintesi ma non partite in quarta per delle sciocchezze! Soli: non è una giornata favorevole agli incontri, dunque sfruttate il tempo libero per conto vostro, facendo qualcosa che vi appassiona.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il vostro segno è sempre ottimista, a volte anche troppo, ma oggi siete più sensibili del solito, potrebbero emergere delle paure irrazionali riguardanti le persone care. Ma non solo, siete anche molto empatici, la tendenza è quella di farvi carico emotivamente dei problemi di chi vi circonda, col risultato che sarete giù di corda. Se volete davvero essere d’aiuto, cercate di fare qualcosa di pratico. Pensate a cos’è che potrebbe far sentire meglio la persona cara che vi chiede un sostegno. Amore: in coppia, l’atmosfera è piacevole e solidale ed è una grande opportunità per stabilire nuovi compromessi così da far evolvere la relazione. In vista ci sono decisioni importanti! Soli: siete affascinanti e se una persona vi attrae è la giornata per osare e fare un passo avanti.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un sabato in cui siete inquieti, un po’ ansiosi, probabilmente avvertite un po’ stanchezza. Tuttavia, anziché fare un pisolino la cosa migliore è impegnare le energie, essere il più attivi possibile: è in questo modo che vi finalmente rilasserete. E quando sentite che intorno a voi circolano vibrazioni negative, allontanatevi. Il lato positivo della giornata: se siete preoccupati per una questione di lavoro in particolare, oggi avete la possibilità di sistemare le cose e riportare l’equilibrio. Amore: in coppia, l’atmosfera non è proprio al top ma le attenzioni del partner vi scalderanno il cuore e vedrete il futuro a due più serenamente. Soli: grazie a un amico potreste avere un incontro imprevisto. Con questa persona avrete una bella conversazione e tanto da dire.

Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un fine settimana in cui avete voglia di divertirvi in buona compagnia. Ci riuscirete ma solo se saprete moderare le vostre parole. Per quanto siate spinti a esprimere con entusiasmo le vostre opinioni, cercate di ascoltare anche chi vi circonda. La conversazione potrebbe passare da animata a discussione accesa e in questo caso, dovrete mettere uno stop. Anziché imporvi, ponete delle domande: siete proprio sicuri che le vostre opinioni siano migliori di quelle degli altri? Amore: in coppia, potreste avere una percezione distorta del partner. Vedrete solo il lato negativo! Riprendetevi! Soli: al momento il vostro stato d’animo è nessun impegno, solo bei momenti. Con questa premessa riceverete parecchi messaggi ma solo da persone inaffidabili o da profili falsi.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi odierni vi spingono a capire meglio le vostre emozioni, i bisogni, le esigenze. Se dunque un familiare o un amico dipende troppo dal vostro aiuto, non rispetta la vostra privacy, deciderete di parlare apertamente. Ne avete abbastanza di reprimere la frustrazione e sentite che è il momento di chiarire. Ricordate che le persone non sono sempre consapevoli di come il loro comportamento influisce sugli altri, per cui spiegate ma gentilmente cos’è che vi infastidisce. Amore: in coppia, puntate su conversazioni calme e complici ed evitate accuratamente argomenti noiosi. L’atmosfera è romantica: cosa farete stasera? Soli: sono tante le persone che vi corteggiano, intenzionate ad avere una storia ma preferite sfruttare il vostro status e vivere flirt bollenti!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Riguardo a uno spostamento programmato oggi potrebbe esserci un ritardo o addirittura un impedimento ma visto che forse non lavorate, perché avere fretta? Il problema è che avrete la sensazione di accumulare ritardo, perdere tempo ma non è detto che che corrisponda alla realtà, potrebbe essere frutto della vostra immaginazione e della tendenza a preoccuparvi. Con Marte, Venere e Saturno in Pesci spaccate il capello in quattro e vi inquietate anche per cose di pochissimo conto. Amore: in coppia, i pianeti vogliono la vostra felicità! Lasciate alle spalle eventuali dissidi e abbandonatevi all’amore! Soli: intenzionati a conquistare, curate il look in modo particolare e siete affascinanti. In ogni caso, evitate di avere aspettative troppo alte: il rischio è di rimanere delusi.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

In questo momento forse il lavoro non accende il vostro entusiasmo, forse non guadagnate quanto vorreste, e siete un po’ demotivati. Ciò non significa, sia chiaro, che il vostro futuro professionale non brillerà. Il vostro impegno comunque prima o poi sarà ripagato dunque continuate a svolgere il vostro dovere e sarete ricompensati. È importante che pensiate agli obbiettivi da raggiungere nei prossimi mesi e non alla situazione – anche finanziaria – attuale: cambierà in meglio. Amore: in coppia, investirete nella relazione e questo atteggiamento positivo porterà a prendere in considerazione un progetto importante. Segnerà una svolta positiva. Soli: con pochi sms attirate l’attenzione di chi vi attrae e non saprà quanto siete emozionati mentre li scriverete.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un momento in cui dovete puntare in alto, dare il massimo per fare passi avanti nella realizzazione di un progetto o per raggiungere un obbiettivo. Prendete le distanze da chi vi dice che avete aspettative troppo alte o non realizzabili, forse sono semplicemente invidiosi. Se volete ottenere dei risultati, vale la pena impegnarvi anche se ciò dovesse costare qualche sacrificio. Tuttavia, prima di premere l’acceleratore, studiate una solida e inattaccabile strategia. Amore: in coppia, se siete sempre entrambi innamorati, l’atmosfera sarà molto romantica. Ma se ci sono tensioni oggi saranno accentuate. Soli: se avete intenzione di parlare dei vostri sentimenti mostrate sicurezza, senza esagerare. L’altro/a potrebbe non essere pronto/a a dare il via a una storia d’amore.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un sabato in cui un familiare o un amico caro potrebbe avere un’ottima idea per uscire dalla routine e anche se oggi lavorate, avrete difficoltà a dire un “no”, Se avete bisogno di una pausa dagli impegni e dalle responsabilità, seguite a occhi chiusi il desiderio di provare una nuova esperienza. Evitate di trascorrere le giornate allo stesso modo e fate qualcosa di divertente e frizzante! I passaggi odierni rappresentano inoltre un’opportunità per eliminare una cattiva abitudine o una convinzione negativa. Amore: in coppia, il dialogo potrebbe essere teso, forse direte cose poco carine. Evitate di attizzare il fuoco. Il silenzio è d’oro! Soli: cercate di riflettere sugli errori del passato così da avere una visione più chiara del presente e poter pensare al futuro sentimentale.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Sagittario vi dota di buonumore, ottimismo, annuncia una bella giornata, ideale per uscire con gli amici o i familiari, pensare anche a divertirvi e a stringere nuove relazioni. Tenete presente che più amplierete la lista dei contatti e tanto più all’occorrenza troverete persone pronte a dare una mano o riceverete informazioni utili a fare passi avanti nel lavoro o negli affari. E nei prossimi giorni potrebbe arrivare un aiuto importante che vi permetterà di progredire. Amore: in coppia, probabilmente penserete più al lavoro che alla dolce metà, ma non si offenderà e mostrerà comprensione. Soli: l’aria profuma di passione! Durante un incontro capirete subito che il vostro fascino funziona: sguardo incoraggiante, sorriso accattivante e conquisterete!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Sagittario è una giornata in cui le responsabilità, gli obblighi vi peseranno ma ricordate al contempo che è giusto gratificarvi per tutto il duro lavoro che svolgete. Che decidiate di concedervi un pranzo con gli amici in un buon ristorante o acquistare un nuovo capo di abbigliamento, pensate a voi stessi, pur dovendo far fronte ad alcuni impegni che non potete eludere, cercate di fare anche qualcosa che vi regali benessere, gioia e serenità! Le amicizie sono al top. Amore: in coppia, voglia di organizzare qualcosa di romantico con la dolce metà. E le idee non vi mancano… Soli: volendo iniziare a tutti i costi una nuova relazione, correte il rischio di commettere errori, finire tra le braccia di persone poco affidabili. Riflettete, mettetevi al riparo dalle delusioni.