L’oroscopo del 8 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 8 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Nuova nel vostro segno, annuncia una nuova partenza, rappresenta un invito a dare il via a nuove iniziative. .A partire da oggi, i prossimi sei mesi sono eccellenti per avviare progetti, dare il via a nuove e più utili abitudini e affrontare delle sfide di lavoro o personali. Il transito potrebbe accendere il desiderio di aumentare le entrate e al riguardo avrete numerose idee. E vi darete da fare per concretizzarle! In ogni caso, prima di firmare un contratto o qualsiasi documento, con Mercurio retrogrado nel vostro segno, fino al 25 aprile, procedete con cautela, controllate anche i minimi dettagli. Amore: in coppia, la passione è al top, vi amate e non vi stancate di ripeterlo. Tra voi, è amore folle! Soli: sarà amore a prima vista e la persona che vi attrae non sarà indifferente al vostro fascino irresistibile.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Nuova in Ariete, alle spalle del vostro segno, può coincidere con una svolta, vi consente di trovare una soluzione a una questione importante e lasciarla definitivamente alle spalle. Inoltre, avete anche la possibilità di convincere chi vi circonda. E’ un ottimo momento dunque per ottenere un aiuto riguardo un progetto o un’idea. Tenete presente che nei prossimi sei mesi potrebbero esserci dei cambiamenti radicali imprevisti. Il cambiamento non è facile per nessuno, e il vostro segno “fisso” può avere maggiori difficoltà, ma non dovete resistere, al contrario accoglierlo con fiducia. Amore: in coppia, insieme al partner esaminerete la routine quotidiana e apporterete alcune modifiche. Soli: è un bel lunedì per fare incontri interessanti, molto intriganti e con la Luna Nuova saprete che scelta fare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il Novilunio odierno in Ariete, da un incontro positivo potrebbe scaturire un’offerta o un’opportunità. Ma non solo, sfrutterete i prossimi sei mesi per dare il via a nuove attività, a nuovi progetti. Il transito al vostro segno parla di reciproco aiuto: se avrete bisogno di una mano troverete chi sarà disposto a sostenervi oppure sarete voi a dare un aiuto. Al contempo questa lunazione offre anche la possibilità di appianare un problema presente in una relazione. Se nel lavoro o nella vita privata, avete avuto un litigio con una persona a cui tenete è il momento giusto per rimediare e ristabilire la pace. Amore: in coppia, trascorrerete dei bei momenti in compagnia del partner, all’insegna della gioia e buon umore. Soli: uscirete con gli amici, volete scoprire nuovi posti e nuove persone. Conquisterete un cuore.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna Nuova in Ariete, da oggi e nei prossimi sei mesi, per quanto riguarda le ambizioni, la carriera, il raggiungimento di nuovi obbiettivi, potrebbero aprirsi nuove porte. Un’offerta inaspettata porterà a cambiamenti positivi.vAvete intenzione di salire in alto, sempre più in alto! Con questo transito l’autostima sarà accentuata, avrete le energie, la determinazione per progredire. E con Mercurio in Ariete contatterete le persone giuste pronte a dare una mano! E’ il momento di osare, fare il grande passo, premere l’acceleratore: in caso contrario in seguito potreste pentirvi di non averlo fatto. Amore: in coppia, è tempo di cambiare qualche abitudine e non ristagnare nella routine! Cambiate ritmo e aprite il cuore! Soli: conquistate chi vi attrae. Anche se si tratterà di un breve flirt, dovete tornare in pista!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Se vi sentite pronti a imboccare una nuova direzione, il Novilunio in Ariete indica un nuovo percorso lavorativo. Nel giro dei prossimi sei mesi, avrete la possibilità di evolvere, vivere nuove esperienze. Potrebbero presentarsi delle opportunità per affinare un’abilità, completare un percorso di studi o, forse, di viaggiare! Di sicuro darete il via a nuovi progetti o attività che accentueranno lo spirito di avventura e stimoleranno la vostra immaginazione. .La Luna nuova vi apre dunque nuove prospettive e mostra la strada da intraprendere per reinventarvi. Ciò che farete ora, vi porterà al desiderato successo Amore: in coppia, con il partner sarete molto esigenti. Evitate di scatenare discussioni. Soli: sicuri di voi, del vostro fascino ma al contempo con alte aspettative. Il che non è detto sia una cosa negativa.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Nuova in Ariete, potrebbe scatenare alcune insicurezze relative alle questioni finanziarie ma non è un fatto negativo. Il transito apre un nuovo capitolo in questo settore e nell’arco dei prossimi sei mesi sarete spinti ad apportare modifiche molto importanti. Ma non solo, arriveranno delle buone opportunità per migliorare e grazie a un buon istinto le coglierete al volo! Al contempo, il Novilunio annuncia che se avete un debito è arrivato il momento di saldare oppure, al contrario, reclamare una somma che vi è dovuta. In questo caso ,abbiate pazienza fino al Plenilunio del prossimo 23 aprile. Amore: in coppia, con la Luna Nuova, sarete molto tolleranti ed elastici, con grande gioia della dolce metà. Soli: oggi potreste mandare al diavolo la riservatezza. E fate bene, dovete osare e conquistare!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

L’arrivo della Luna Nuova segnala l’arrivo di nuova relazioni, potreste dare il via a una nuova amicizia o portare una collaborazione o una società a un livello superiore. Un incontro potrebbe essere promettente e se coltiverete la relazione, si rivelerà in vari modi un autentico sostegno! Questo transito potrebbe spingervi a cercare un nuovo lavoro più soddisfacente dal punto di vista finanziario oppure aprire un’attività per conto vostro. Al contempo accende forti emozioni e non sono escluse delle discussioni: difendete voi stessi ed eliminate chi nei vostri confronti non si comporta in modo corretto. Amore: in coppia, la ricchezza della vostra relazione è nella reciproca capacità di capirvi e di capire i reciproci bisogni. Soli: voglia di libertà, per oggi vi divertirete uscendo in compagnia degli amici. cari.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Novilunio in Ariete, sosta nel vostro settore dello stile di vita e rappresenta un invito a dare il via un nuovo inizio riguardante la cura di voi stessi, il lavoro e il benessere. Nell’arco dei prossimi sei mesi cercate di stabilire delle abitudini sane, positive che vi consentano di raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore. In ogni caso, stabilite abitudini che vi piacciono davvero in modo da poterle mantenere. Colloqui e conversazioni di lavoro, inoltre, porteranno a risultati positivi! In questi giorni, dovrete intensificare le vostre attività, non rifiutare la competizione ma stare comunque alla larga da chi è invidioso delle vostre qualità. Amore: in coppia, vorreste trovare un terreno d’intesa con il partner, ma di certo non brillerete per tatto. Soli: avete la possibilità di conquistare ma che darete il via a una bella storia d’amore è un’altra storia. Potreste essere attratti da un’intrigante e bollente avventura di una notte.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Nuova in Ariete vi dota di splendide energie, accentua la vostra creatività, accende la passione per il vostro lavoro. Da oggi e nei prossimi sei mesi avrete inoltre la possibilità di aprire un’attività per conto vostro o realizzare un progetto importante che avete in mente da tempo. Con questo transito vi sentirete in una posizione di forza e anche se troverete ostacoli o persone che cercheranno di intralciare il percorso li eliminerete con fermezza e determinazione. Il transito vi rende molto competitivi e se subentrerà gelosia o vorrete imporvi, potrebbero esserci inevitabili e forti discussioni. Amore: in coppia, corteggerete il partner come all’inizio della relazione. Avrete mille piccole attenzioni e la dolce metà ne sarà felice. Soli: intraprendenti, una volta individuata la preda farete di tutto per conquistarla!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Novilunio in Ariete potrebbe spingervi a imboccare una nuova direzione, soprattutto per quanto riguarda le questioni relative alla casa. Qualunque iniziativa abbiate preso in considerazione ora potreste ignorarla, per far posto a qualcosa che vi soddisfi di più. Tuttavia un familiare potrebbe essere più realistico di voi e non essere d’accordo. Per cui, la cosa migliore è trovare un compromesso. Potreste anche prendere in considerazione l’idea di cambiare abitazione ma non dovete fare nulla di avventato, valutate con calma. Amore: in coppia, evitate di reagire bruscamente se il partner è preso dal lavoro. Avrebbe lo stesso atteggiamento se la cosa riguardasse voi? Soli: la Luna Nuova in Ariete è perfetta per ripartire da zero ma siete un po’ rigidi. Il che non è l’ideale per un incontro. Rilassatevi!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna Nuova in Ariete, un transito eccellente per il vostro segno, le notizie o le informazioni potrebbero spingervi a riflettere su un nuovo inizio nella professione o a concretizzare un’idea o un progetto. Il Novilunio sosta nel vostro settore della comunicazione e sarete pronti a parlare di ciò che avete in mente. Il modo di esprimervi vi permetterà di avere successo. Se, inoltre, avete intenzione di creare un’attività online, aprire un blog o un sito web è un ottimo momento. Su un altro piano: con questo passaggio astrale, eliminerete dalla vostra vita ciò che non funziona più e imboccherete un nuovo percorso. Amore: in coppia, complicità, passione e oggi potreste organizzare una cenetta romantica a sorpresa. Soli: potreste conoscere l’anima gemella attraverso un divertente incontro con gli amici.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna Nuova in Ariete, se in mente avete un’idea per guadagnare denaro extra, anche attraverso un secondo lavoro, il transito può rappresentare un punto di svolta, vi spingerà a portarla avanti. Al contempo visto che siete motivati a rendere la vostra vita sicura, stabile e confortevole potete sfruttare il Novilunio per apportare delle modifiche al budget, risparmiare o cambiare il modo di spendere e, non ultimo, saldare eventuali debiti. Iniziate a chiedervi, inoltre, di quali acquisti potreste fare a meno nel corso della giornata. Alla fine del mese avrete accantonato una somma da impegnare per qualcosa di importante e necessario. Amore: in coppia, investirete in modo più consapevole nella relazione, sia attraverso la comunicazione che nelle azioni. Il che rafforzerà il reciproco amore. Soli: aprite gli occhi: potreste conoscere una persona dinamica e divertente, vi affascinerà! Conquista in programma.