L’oroscopo del 14 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 14 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 14 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Per aumentare le entrate o trovare un nuovo lavoro penserete fuori dagli schemi e troverete delle soluzioni. E fate bene poiché con gli aspetti odierni dovete puntare a idee innovative. In ogni caso, prima di cogliere la prima brillante opportunità assicuratevi che sia quella giusta affinché in seguito non si riveli un buco nell’acqua. Amore: in coppia, il vostro modo di comunicare è al top e in positivo o negativo, al partner direte chiaramente ciò che desiderate. Soli: L’amore può nascere sempre e ovunque, quando meno ve lo aspettate. Più uscite e vi mostrate disponibili e tanto più avrete la possibilità di fare incontri appaganti.

Oroscopo 14 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Se avete esitato a prendere un’iniziativa importante oggi è probabile che vi muoverete. A chi vi circonda potreste sembrare impulsivi ma in realtà prima di agire avete riflettuto a lungo. Il vostro non è un segno che fa cambiamenti all’improvviso poiché desiderate stabilità e sicurezza ma ora vi sentite meno bloccati. Amore: in coppia, gioia di vivere, lasciate alle spalle ansie e preoccupazioni e il rapporto con la dolce metà sarà più leggero. Soli: una persona potrebbe farvi una dichiarazione d’amore appassionata. La vita affettiva prende un nuovo slancio, un cambiamento inatteso vi stupirà.

Oroscopo 14 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna sosta nel vostro segno e potreste fare un piccolo spostamento, un viaggetto non molto lontano da casa in vista del fine settimana. Non è esclusa al contempo una spiegazione con un amico o un familiare. I passaggi odierni indicano che avete idee brillanti per concludere un buon affare redditizio. Amore: in coppia, il partner sente il vostro bisogno di far evolvere la situazione e vi proporrà nuovi progetti a cui non avete mai pensato. Dite sì, non rifiutate nulla! Soli: in amore cercate la sicurezza. E oggi potreste incontrare una persona che vi offrirà ciò che sognate. Il vostro desiderio sarà esaudito.

Oroscopo 14 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Aver detto “no” a una persona non deve scatenare sensi di colpa! Stabilire dei limiti è salutare soprattutto per un segno altruista come il vostro. Un conto è aiutare gli altri ma un altro se ciò impedisce di prendere cura di voi stessi. E stasera, cercate di uscire con persone di buona compagnia, sarà una ventata d’aria fresca. Amore: in coppia, determinazione e generosità vi daranno un risultato magico. Con il partner l’intesa è al top. Mettete a tacere alcuni sospetti infondati e godetevi questa giornata. Basta poco per essere felici! Soli; voglia di novità, di uscire e incontrare gli amici, stare in buona compagnia vi riempie di piacere. Divertitevi!

Oroscopo 14 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Non dovete permettere che la paura sia un ostacolo a realizzare i vostri sogni, anche se sembrano “impossibili”. Sfruttate i social media per entrare in contatto con chi può aprire alcune porte tanto più che provandoci non avete nulla da perdere. Ampliate il raggio d’azione stringendo relazioni e condividete le vostre idee. Amore: in coppia, i passaggi favoriscono la comunicazione, ascoltate attentamente il partner e ciò è d’aiuto a risolvere piccoli e grandi problemi. Soli: : se una persona vi attrae che aspettate a dichiararvi? Fatelo oggi senza perdere altro tempo prezioso. Non avrete una risposta deludente.

Oroscopo 14 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ la giornata ideale per incontrare nuove persone, visitare nuovi posti, pianificare un viaggio per il fine settimana e avere conversazioni che stimoleranno brillanti idee. Mettetevi in gioco ma soprattutto rilassatevi! Smettete di pensare di essere responsabili di tutto e tutti e di mettere il senso del dovere sopra ogni altra cosa. Amore: in coppia, evitate che alcune critiche del partner vi turbino in modo eccessivo. E’ sempre positivo quando ci si esprime chiaramente. Per cui non dovete offendervi ma dare il via a un dialogo costruttivo. Soli: se avete intenzione di conquistare niente sguardi languidi. Fatevi notare per la vivacità e il senso dell’umorismo. Funzionerà.

Oroscopo 14 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ dai primi mesi dell’anno che probabilmente pensate a un cambiamento e ora siete in una fase in cui avete il forte desiderio di compiere i primi passi con ottimismo verso una maggiore libertà e la possibilità di vivere la vita seguendo le vostre regole. È ora di provarci! E alcuni eventi potrebbero essere la spinta di cui avete bisogno. Amore: in coppia, superate alcune piccole difficoltà sulla relazione soffia una ventata di freschezza, riprendete i progetti da dove li avevate lasciati. Soli: per evitare delusioni, prendete le distanze da qualcuno che ha attirato la vostra attenzione. State tranquilli, presto vi renderete conto che la cotta è reciproca e tutto andrà bene.

Oroscopo 14 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Allentate la presa, rilassatevi e lasciate che una situazione si sviluppi in modo naturale. Con la Luna in Gemelli, se lavoro o vita personale le cose non fanno passi avanti probabilmente c’è una ragione anche se ora non vi è chiara. Fate un passo indietro e tenete presente che avete altre possibilità da prendere in considerazione. Amore: in coppia, il partner apprezza la fiducia e ammirazione che avete nei suoi confronti ma oggi potrebbe non sentirsi all’altezza delle vostre aspettative. Cercate di dimostrare che non è così! Soli: vi sentite pronti a vivere con grande passione l’amore con la A maiuscola. Che si tratti di un incontro o di un appuntamento tutto andrà in modo meraviglioso.

Oroscopo 14 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il buon aspetto Sole-Urano al vostro segno annuncia trasformazioni positive, il che vuol dire buone abitudini, produttività e miglioramenti nella vostra vita in generale. Inizialmente potreste sentirvi destabilizzati dal cambiamento ma la sensazione generale sarà quella di sollievo per il fatto che è in arrivo un buon inizio. Amore: in coppia, cercate di mantenere aperto il dialogo e lasciate andare quanta più zavorra possibile. Vi sentirete entrambi più leggeri. Soli: nascono occasioni di incontro e di coinvolgimento. Avete voglia di uscire, incontrare e siete pronti a lanciarvi a capofitto in una nuova storia d’amore.

Oroscopo 14 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Avete raggiunto molti dei vostri obbiettivi personali – o state per raggiungerli – e siete giustamente euforici. Tuttavia intorno a voi alcune persone potrebbero chiedervi un prestito in denaro e voi non vi tirerete indietro. Il che è generoso ma siate attenti a chi date una mano, alcune persone potrebbero essere inaffidabili. Amore: in coppia, chiuderete un occhio su alcune cose, ci sono cose più serie nella vita dei piccoli – reciproci – rimproveri. Eventualmente sarete pronti a chiedere scusa. Soli: se il vostro status è una scelta, come è probabile, oggi godrete pienamente della vostra libertà.

Oroscopo 14 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto Sole-Urano punta i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia. E’ il momento ideale per trasformare l’abitazione in uno spazio che sia funzionale e al contempo accogliente. Potreste cambiare la disposizione dei mobili o pensare a una piccola ristrutturazione. Non è escluso che in vista ci sia un trasloco. Amore: in coppia, è tempo di chiarire alcune questioni e trovare dei compromessi accettabili per entrambi. Non è certo criticando tutto che cambierete la situazione! Metteteci un po’ di buona volontà! Soli: è un venerdì in cui avrete occasione di rivedere vecchi amici e avere nuovi incontri. Tuttavia siete un po’ troppo critici e rischiate di dare un’immagine poco positiva. Sarebbe un peccato.

Oroscopo 14 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se desiderate un nuovo inizio siete sulla buona strada e in sintonia con gli attuali passaggi astrali che vi spingono a progredire, ad andare in alto. Mollerete quelle situazioni che non funzionano più e questa tendenza sarà amplificata per un po’ di tempo. È arrivato il momento di muovere i primi passi verso un nuovo futuro. Amore: in coppia, riguardo a un’uscita se vi aspettate una risposta favorevole del partner capirete che non è così. Non è una cosa grave, dunque non ne fate una tragedia. Soli: se state aspettando un sms da parte di una persona oggi potreste rimanere delusi. Non drammatizzate.