L’oroscopo del 15 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 26 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 15 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Avete belle energie ma al contempo è alta la tendenza a saltare velocemente alle conclusioni o a prendere delle decisioni. E ciò soprattutto se vi sentite limitati o non sapete quale direzione imboccare. Prestate particolare attenzione al vostro intuito e non abbiate paura di esaminare quelle cose che di solito ignorate volutamente. In questo momento è utile essere sinceri con voi stessi, soprattutto se emerge improvvisamente un desiderio. Nei rapporti con gli altri è essenziale il compromesso e l’obbiettività. Amore: in coppia, più disposti a fare qualche concessione e ciò appianerà eventuali tensioni con il partner. Soli: se avete iniziato di recente una storia, oggi farete un positivo passo avanti.

Oroscopo 15 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Il desiderio di migliorare e progredire è forte e probabilmente è il motivo per cui siete impazienti. Ma potrete ottenere quanto desiderate solo abbassando il livello di impulsività. Avrete belle opportunità nel lavoro. Più aperti e disponibili, attirerete nella vostra vita eventi e circostanze positive, che andranno a vostro vantaggio. Amore: in coppia, la giornata sarà splendida, piena di passione, a patto che non darete prova di testardaggine. Soli: per conquistare punterete sul fascino e farete centro. In ogni caso, muovetevi con dolcezza.

Oroscopo 15 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Chiedete ciò di cui avete bisogno e l’otterrete. Non dovete aspettare che le cose arrivino con un colpo di bacchetta magica. Non potete pretendere che le persone vi leggano nel pensiero. Se volete qualcosa, andate a cercarla. Al contempo è una giornata in cui da un incontro e una conversazione interessante, potrebbero nascere idee e intuizioni stimolanti. Non è escluso che possa sfociare in una collaborazione di lavoro. Amore: in coppia, cercate di eliminare la gelosia: è tempo di avere maggiore sicurezza in voi stessi. Soli: fate ciò che più vi piace, non ponetevi limiti. E’ così che potrete contare su un incontro speciale.

Oroscopo 15 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Questo periodo dell’anno è utile per rafforzare la vostra autostima. Avete impegnato parecchie energie per risvegliare vecchie abilità, il talento. Ora è il momento di portare tutto alla luce. Sarà in evidenza il divario esistente tra le vostre abilità e la vostra convinzione nel metterle al centro dell’attenzione. Fatelo senza esitare: proverete un senso di sollievo, vi sentirete gratificati. Amore: in coppia, un po’ permalosi, oggi rischiate di scatenare piccole discussioni. Cercate di essere più dolci, potete farcela. Soli: non è una giornata di conquiste ma, sia chiaro, solo perché la priorità sarà la libertà!

Oroscopo 15 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Avrete voglia di stare in santa pace. Ed è un bene, in quanto vi consentirà di entrare in contatto con le vostre emozioni, i bisogni. E’ probabile che siate di buonumore, soddisfatti per questioni del passato che sembrano risolversi. Potrebbero esserci delle tensioni con le persone care ma il desiderio di migliorare sarà d’aiuto a domare l’irrequietezza. Amore: in coppia, è una giornata in cui avrete bisogno di riflettere sulla vostra situazione. Soli: cercate di vederci chiaro nelle persone che incontrate e nelle situazioni. Non prendete decisioni veloci.

Oroscopo 15 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ probabile abbiate voglia di cambiare look, migliorare l’immagine, per fare una buona impressione. Ed effettivamente potreste distinguervi dalla massa e inoltre ottenere quel posto di lavoro o contratto a cui mirate oppure attirare l’attenzione di una persona disposta a offrirvi un’ottima opportunità. Tenete presente che al ritorno dalle ferie avrete la possibilità di chiedere un aumento di stipendio. Amore: in coppia, sarete spinti a migliorare alcuni aspetti della relazione, così da non dover subire un quotidiano noioso. Soli: circola leggerezza, voglia di flirtare. La solitudine oggi non vi pesa, anzi è tutto il contrario…

Oroscopo 15 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Una conversazione potrebbe mettervi in grado di sviluppare un’idea brillante che vi coinvolgerà molto e non vedrete l’ora di poterla concretizzare. Tuttavia il consiglio è quello di risolvere prima il lato finanziario e pratico della situazione, in modo da sapere a cosa state andando incontro. E se qualcuno si farà avanti per salire a bordo sarà un’ottima cosa. Potreste ottenere risultati superiori alle vostre aspettative. Amore: in coppia, la lista dei rimproveri da fare al partner oggi potrebbe essere lunga. Ma quando inizierete a parlare, volterà le spalle… Soli: non c’è spazio, oggi, per storie frivole ed è possibile nasca un legame profondo e autentico.

Oroscopo 15 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

In questo periodo dell’anno state impegnando al massimo le vostre energie per realizzare le vostre ambizioni. Qualcosa deve cambiare per trovare un equilibrio tra lavoro e vita personale. Al contempo, per progredire, potreste avvertire la necessità di mollare qualcosa: vi sentirete più leggeri e sereni. Dovreste farlo, prima che un evento vi costringa a decidere. Amore: in coppia, vi offendete per un nulla, la relazione è tesa, e rischiate di rovinare la giornata… Soli: giornata favorevole alle amicizie e non a incontri d’amore. Che importa?! Vivrete ugualmente momenti divertenti.

Oroscopo 15 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Le azioni dicono più delle parole. Nei prossimi giorni ciò che farete può migliorare la vostra reputazione o farvi sentire un po’ incoscienti. Anche se una situazione è motivo di frustrazione, non prendete iniziative sull’onda dell’impulsività nella speranza che sia d’aiuto a progredire. Fare un passo indietro e riflettere sulla questione potrebbe far nascere un piano più ingegnoso. Amore: in coppia, la comunicazione con il partner oggi potrebbe essere complicata. Il silenzio potrebbe essere una buona strategia. Soli: prima di lanciarvi nella conquista oggi studierete bene le parole. E non avrete brutte sorprese.

Oroscopo 15 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Sarete spinti a guardare avanti, al futuro, e in effetti avete la possibilità di concretizzare, di progredire. Allora: concentratevi sugli obbiettivi senza disperdere le energie, fissate lo sguardo su ciò che volete raggiungere. Imboccate un percorso e attenetevi a quello. Su un altro piano: se state pensando a una pausa o a un viaggio, potreste avere belle idee sui posti da visitare e cosa fare. Ma non solo, scoverete qualcosa che non costerà molto. Amore: in coppia, l’atmosfera è romantica, farete in modo di rendere felice il partner. Avrete la sensazione che in due siate invincibili. Soli: fascino e buonumore, oggi vi metteranno in grado di fare una conquista. Che aspettate?!

Oroscopo 15 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Non è una delle giornate migliori dell’anno, potreste essere inquieti per voi stessi o una persona cara e questo stato d’animo andrà avanti per qualche ora. Aggiungiamo che nel corso dei questi ultimi mesi avete vissuto momenti ben peggiori e dunque qualche ora non sarà nulla di drammatico… Non è escluso che sarete spinti a mettere in discussione una situazione o una relazione. Ma voi per primi sapete che è necessaria e si rivelerà salutare. Amore: in coppia, potreste essere spinti ad agire in modo un po’ egoista. Il partner oggi non sarà al centro delle vostre attenzioni. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri d’amore. Ma è possibile che siate presi da altre questioni.

Oroscopo 15 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potrebbe esserci un evento positivo che avrà un impatto piacevole sulle relazioni. E’ una giornata fantastica per mostrare gratitudine, affetto alle amicizie, soprattutto quelle che contribuiscono in modo positivo alla vostra vita vita. Per questo motivo, non rifiutate un invito o un incontro speciale: in compagnia delle persone giuste avete tutto da guadagnare. Sfruttate quest’atmosfera dinamica per cogliere qualsiasi opportunità che vi porti verso il successo! Amore: in coppia, se desiderate gesti di tenerezza, perché non ne parlate o, ancora meglio, fare voi il primo passo? Soli: potrebbe esserci un flirt, scattare un’attrazione all’improvviso. La voglia di passione, sarà appagata…