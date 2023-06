L’oroscopo del 15 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 15 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 15 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Rispetto a qualsiasi situazione vedrete più il lato negativo che quello positivo, il che vi impedirà di entrare in azione. Il critico interiore oggi è molto attivo e per ogni lato positivo vi fa vedere quello negativo. In questo modo rischiate di essere vittime dei vostri pensieri. Ricordate che avete il controllo per cui guardate cosa potete realizzare e date il via. Amore: in coppia, nella relazione oggi darete il meglio, il partner apprezzerà il vostro romanticismo. Se deciderete di fare un regalo o dedicare più tempo, sarete ripagati con gli interessi! Soli: potere di seduzione al top e non è escluso che intorno a voi ci sia una persona attratta da voi.

Oroscopo 15 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Nel lavoro non è una giornata top: tutti sembrano irritarvi ma senza che in realtà ci sia un motivo preciso. Siate pazienti, tenete sotto controllo il malumore ed evitate di commettere imprudenze. Rischiate infatti di avere reazioni imprevedibili, soprattutto se qualcuno dovesse tentare di imporvi un obbligo o un limite. Amore: in coppia, amate il partner dunque non esitate a esprimerlo nel modo che vi riesce meglio. Avete deciso di vivere il presente senza preoccuparvi per il futuro. Soli: se avete un appuntamento potreste essere indecisi se andare, ci penserete due volte.

Oroscopo 15 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Sicuri in apparenza ma interiormente potreste essere meno certi di poter raggiungere un obbiettivo. E’ solo un fatto temporaneo, dunque non dovete considerarlo come un fallimento. Ma non solo, il rallentamento può essere un fatto positivo poiché avrete più tempo per apportare alcune modifiche fondamentali. Amore: in coppia, volete appagare le aspettative del partner, oggi sarà la priorità. Per sorprenderlo piacevolmente potreste, ad esempio, uscire prima dal lavoro. Soli: la vita sociale sarà movimentata e costellata di bellissimi incontri, di cui almeno uno sentimentale. Risate, fascino, seduzione da entrambe le parti…

Oroscopo 15 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Tenete sotto chiave il portafoglio poiché oggi potreste essere spinti a prestare del denaro, che sicuramente non tornerà mai indietro, oppure spendere una grossa somma per qualcosa che in seguito si rivelerà del tutto inutile. Cercate di spendere il denaro in modo razionale o, meglio ancora, evitare del tutto gli acquisti. Amore: in coppia, difficoltà a controllare le emozioni e le discussioni sono accese. Avete difficoltà a trovare un accordo e le vostre reazioni sono aggressive. Soli: la solitudine inizia seriamente a pesarvi, siete stufi della vita da asceti e volete ripartire da zero. Potrebbe scapparci con flirt con una persona che fa parte della cerchia di lavoro.

Oroscopo 15 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Un amico potrebbe avere un atteggiamento distaccato e voi sarete ovviamente dispiaciuti. Il suo modo di fare potrebbe inoltre far riemergere vecchie ferite mai completamente guarite. Per ora rimanete in silenzio: tra una settimana circa avrete la possibilità di chiarire con una chiacchierata sincera e risolvere definitivamente. Amore: in coppia, evitate di imbarcarvi in ondate di rabbia e rancore. Le vecchie litigate non devono riemergere nel presente. Ed è ciò che desidera anche il partner. Soli: sarete costretti a giustificarvi con una persona che vi corteggia, alcune malelingue potrebbero aver riportato cose negative mai dette nei suoi confronti. Un momento difficile ma saprete convincere l’altro/a.

Oroscopo 15 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potreste sentirvi prigionieri di uno stile di vita che non avete scelto forse perché alcune persone vi mettono sotto pressione, vi chiedono di assumere troppe responsabilità e il fatto appesantirvi. E’ il momento di cambiare e di prendere le distanze da queste situazioni senza timore. Imparare, quando necessario,, a dire dei “no”. Amore: in coppia, l’atmosfera è simpatica e all’insegna dell’eros! Smettete di preoccuparvi delle questioni di lavoro e di altre noie del quotidiano e godetevi una bella serata con la dolce metà. Soli: è una giornata il cui vivere il presente. Evitate di voler trasformare a tutti i costi un flirt in una storia importante, procedete passo dopo passo.

Oroscopo 15 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Compiti, doveri e responsabilità oggi vi peseranno parecchio, avrete la sensazione di trascinare una palla al piede. Vorreste sentirvi liberi ma la lista delle cose da fare sarà lunga. Tuttavia forse è il momento di mollare quelle situazioni che non servono più e di concentrarvi su quelle che vi permettono di progredire. Amore: in coppia, è la giornata dell’amore! Sarete super romantici, i momenti intimi saranno intensi e la complicità al top. Soli: una persona che avete incontrato di recente e vi attrae, vi dirà che state occupando sempre più spazio nella sua vita. Entrambi giocherete la carta della naturalezza, della semplicità e della spontaneità.

Oroscopo 15 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se avete impegnato tempo ed energie in un progetto e non funziona, ammettetelo e seppure momentaneamente accantonatelo. Più cercate di forzare la situazione e tanto meno avrete possibilità che vada in porto. Il fatto ironico è che nel momento in cui lo farete e sarete distaccati, potrete realizzare ciò che desiderate. Amore: in coppia, atmosfera leggera, divertente, con il partner, c’è senso dell’umorismo. Il legame evolve di giorno in giorno, insieme date un nuovo significato alla parola piacere. Soli: potreste essere attratti da qualcuno diverso da voi e dal vostro modo di vivere. A colpirvi saranno le sue qualità.

Oroscopo 15 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Pur essendo un ottimo periodo per comunicare, oggi una conversazione potrebbe essere complicata sarà difficile arrivare a concludere qualcosa di costruttivo. Non è la giornata giusta per negoziare o discutere ma anche se l’altro opporrà resistenza non dovete arrendervi. Tornate alla carica tra qualche giorno e sarete vincenti. Amore: in coppia, con il partner vi piacerà parlare del futuro. Proiettarvi nel tempo vi rassicura. Volete rimanere al suo fianco e costruire un domani all’insegna della gioia e dell’amore. Soli: un sms o una mail di un/a ex vi sconvolgerà totalmente. Oltre ai rimpianti, alle scuse, scriverà una meravigliosa dichiarazione d’amore. Il vostro cuore batterà forte poiché anche voi volete dare una seconda possibilità.

Oroscopo 15 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui vorreste essere produttivi, intraprendere ma dovrete fare i conti con ritardi e frustrazioni. Un fatto temporaneo, si tratta di una giornata, ma se avete in vista una scadenza e permangono dei problemi potreste sentirvi stressati. Per oggi concentratevi su quello che potete fare e da domani potrete andare avanti. Amore: in coppia, non forzate nulla, scendete a compromessi, piegate senza spezzare gli equilibri. Bravi, eviterete una litigata e la relazione si tingerà di rosa romantico. Soli: se siete interessati a una persona, avete le carte in regola per conquistare il cuore. I pianeti favoriscono l’amore, abbiate fiducia.

Oroscopo 15 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un momento in cui potrebbero esserci nuove opportunità e cambiamenti che avrebbero un impatto positivo sulla vostra vita. Eppure potreste essere aggrappati ad alcune convinzioni al punto da rifiutare ciò che vi viene offerto. Cosa accadrebbe se invece accettaste? Oggi riflettete su questa possibilità. Amore: in coppia, con il partner potreste avere una discussione su una questione di denaro, potreste rimproverarlo di spendere troppo, e direte entrambi delle parole pungenti. Soli: la tecnica di conquista oggi sarà un po’ troppo diretta e non si rivelerà vincente. Potrebbe non piacere affatto a chi corteggerete.

Oroscopo 15 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Sentite che è tempo di cambiare ma al contempo qualcosa sembra impedirvi di andare avanti. Forse comporta troppi sconvolgimenti che non vi sentite pronti ad affrontare. Anziché soffermarvi sulle difficoltà pensate a quanto vi sentirete bene una volta che l’avrete compiuto. Pensiero che vi spingerà a essere più positivi e produttivi! Amore: in coppia, la vita insieme al partner sembra più facile, più semplice. Rafforzate il legame ed è un’occasione per festeggiare un nuovo inizio all’insegna della felicità. Soli: potreste incontrare una persona che soddisferà pienamente le vostre aspettative romantiche. L’amore vi manda splendidi segnali positivi.