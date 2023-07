L’oroscopo del 16 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 16 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 16 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il vostro è un segno sempre socievole, in compagnia degli altri vi sentite a vostro agio ma oggi potreste preferire stare un po’ per conto vostro. Forse siete stressati da alcune preoccupazioni legate al lavoro o più semplicemente avete bisogno di riposo. Fare una passeggiata sarà utile a sciogliere un po’ di tensione e a far tornare il buon umore. Amore: in coppia, mettete da parte la permalosità, l’impulsività così da non dire cose sbagliate o ingiuste che creano malintesi e litigate. Soli: tenete sotto controllo le emozioni poiché potreste commettere qualche errore e andare incontro a una delusione.

Oroscopo 16 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Se avete intenzione di fare acquisto importante per la casa, la scelta è vasta ma alcuni discorsi dei venditori o alcune pubblicità potrebbero essere fuorvianti. Prima di spendere fate una ricerca approfondita e leggete le recensioni veritiere. Anche il vostro istinto può svolgere un ruolo importante nella scelta dell’affare migliore. Amore: in coppia, il partner sarà al centro dei vostri pensieri, c’è piena complicità, parlerete di importanti progetti a due, Soli: in vista c’è un incontro che sfocerà in un flirt. Forse non sarà vero amore, ma l’altro/a comunque vi intrigherà e insieme vi divertirete.

Oroscopo 16 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Non è il momento di dubitare delle vostre capacità e le competenze poiché siete all’altezza di qualsiasi situazione. Se vi tirate indietro potreste perdere un’opportunità che vi permetterebbe di fare passi avanti in un progetto o nel lavoro. All’occorrenza chiedete qualche buon consiglio a una persona di cui vi fidate. Amore: in coppia, nella relazione potrebbero esserci piccole difficoltà ma non sono complicate da gestire, soprattutto perché avete delle buone idee per risolvere. Soli: avete bisogno di distrarvi! E’ domenica: fatevi belli/e, chiamate gli amici e uscite. Tutto andrà decisamente meglio!

Oroscopo 16 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna sosta nel vostro segno e domani ci sarà il Novilunio. Come sempre sarete più sensibili, emotivi, avrete reazioni forti e avvertite il bisogno di proteggervi dagli altri indossando il carapace. Potresti essere un po’ più nervosi del solito, dunque canalizzate le energie praticando un po’ di esercizio fisico. Amore: in coppia, avete voglia di dedicare più tempo e attenzioni al partner ma il suo atteggiamento potrebbe deludervi. Forse vi aspettate troppo? Soli: non è giornata di incontri ma solo perché lo volete voi: siete spinti a concentrare l’attenzione sui vostri obbiettivi personali.

Oroscopo 16 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Molto esigenti con voi stessi, puntate alla perfezione ma esagerando è inevitabile che rimarrete delusi. Evitate dunque di esercitare troppa pressione su voi stessi, come indica la dissonanza Mercurio-Giove e tenete presente che i risultati importanti spesso si ottengono con un un’attenta pianificazione e molta pazienza. Amore: in coppia, mettete uno stop a qualsiasi atteggiamento che possa minare l’armonia! Dite al partner che siete orgogliosi della vostra relazione, di quello che avete costruito insieme! Soli: se metterete a tacere le vostre altissime aspettative potreste incontrare l’amore! Apritevi agli altri con sincerità.

Oroscopo 16 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto Luna-Giove è una domenica in cui avete la possibilità di prendere le distanze dalla routine, da eventuali preoccupazioni e concedervi il piacere dell’avventura, andare in posti che non conoscete. Meglio ancora se in compagnia degli amici e/o familiari che sono sempre al vostro fianco. Amore: in coppia, eros e passione al massimo , il partner sarà felice e appagato dalle vostre iniziative piccantine. Soli: avete intenzione di testare il vostro fascino, il potere di seduzione e, non ultimo, conquistare chi vi attrae. Non esiterete a lanciarvi per fare vostro il suo cuore.

Oroscopo 16 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Cancro evitate di inquietarvi per cose di poco e sicuramente trascorrerete una bella giornata. Non dovete offendervi se qualcuno fa un commento un po’ antipatico, sono cose che accadono quotidianamente e da cui sapete sempre difendervi. Cercate dunque di alleggerire l’atmosfera, prima di tutto per voi. Amore: in coppia, nessuna lite in vista, solo un piccolo problema familiare da risolvere velocemente affinché non incida sulla relazione. Tutto andrà a posto. Soli: una persona che conoscete bene vi sostiene e vi regala benessere. Ritroverete la gioia di condividere piccoli momenti . Potreste anche innamorarvi…

Oroscopo 16 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Cancro vi dota di buonumore e pensate positivo. In questa domenica è una buona idea prendere le cose con calma e non pensare troppo al futuro. Tuttavia, i transiti odierni indicano una tendenza a esagerare qualcosa a dismisura, in particolare notizie o informazioni per cui evitate di trarre conclusioni. Amore: in coppia, i pianeti rendono magnetica la relazione, l’amore è forte ogni giorno di più. La passione oggi è al top, il che fa prevedere una serata bollente. Soli: un flirt sarà più profondo della semplice attrazione fisica. Vorrete andare oltre e lasciarvi andare.

Oroscopo 16 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Parlare con una persona nel modo giusto vi permetterà di ottenere un aiuto. Se avete bisogno di una consulenza per raggiungere un obbiettivo o sfruttare un’opportunità è il momento di chiedere. Potrebbe far arrivare il colpo di fortuna che aspettate da tempo. È anche possibile che un incontro scateni un’idea che cambierà la vostra vita. Amore: in coppia, il partner vi coccola, vi circonda di attenzioni e tenerezza, ma avete difficoltà a uscire da uno stato d’animo forse un po’ pesante. Soli: la voglia odierna è quella di trascorrere una domenica tranquilla, senza alcun tipo di impegni nella vita sociale.

Oroscopo 16 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il buon aspetto Luna-Giove è una domenica divertente, piacevole, all’insegna dell’armonia. Sarete in buona compagnia e apprezzerete l’atteggiamento che gli altri avranno nei vostri confronti. Vi sentirete apprezzati, toccherete con mano l’affetto delle persone care grazie alle loro attenzioni e proverete slanci di tenerezza. Amore: in coppia, il meteo è positivo, nessuna nuvola sulla relazione. La fiducia è rafforzata, siete più uniti che mai. Soli; giorno dopo giorno sfruttate pienamente tutti i bei momenti che vi regala la vita. Gli incontri sono molto positivi e potrebbe arrivare una storia d’amore!

Oroscopo 16 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La casa e la famiglia oggi richiedono tutta la vostra attenzione, dunque cogliete l’occasione per rafforzare le relazioni con le persone care o affrontare se necessario un chiarimento. E’ il momento giusto per pensare ai miglioramenti che potete apportare al comfort quotidiano, cambiando ad esempio qualche abitudine. Amore: in coppia, oggi assaporate la felicità di vivere una relazione d’amore sincera e per mantenere l’armonia siete disposti a trovare dei compromessi. Soli: negli affari di cuore c’è un enorme cambiamento. All’orizzonte si profila un nuovo incontro e potrebbe trasformarsi in una relazione importante.

Oroscopo 16 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Sul fronte finanze, oggi mostrate il lato lungimirante e prudente, siete spinti alla moderazione e pensate di voler risparmiare il denaro. Se la vostra situazione non è al top mantenete questo atteggiamento ma se non ci sono problemi, mollate un po’ la presa, avete diritto anche di godere dei piccoli piaceri della vita. Amore: in coppia, L’atmosfera è un po’ pigra e molto romantica, tutti gli ingredienti per trascorrere ottimi momenti con il partner. Tra sogni e progetti concreti, tra amore e sensualità, il tempo volerà! Soli: con il vostro fascino oggi farete girare la testa a parecchie persone. Potreste conquistare un cuore o fare incontri amichevoli che andranno avanti nel tempo. A voi la scelta.