L’oroscopo del 16 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 16 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 16 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con Venere che entra in Toro apprezzerete in modo diverso, nuovo, il vostro ambiente e le cose che vi piacciono di più. Al contempo sarete più consapevoli di tutto ciò che non vi piace e sarete spinti a cambiare. che potresti voler cambiare. L’aspetto è positivo anche sul fronte finanze: potrebbe entrare una somma che state aspettando. Amore: in coppia, con il partner deciderete di moltiplicare nuove esperienze per ravvivare la situazione. Tra le braccia della dolce metà vivrete momenti intensi. Soli: il vostro status vi sta bene, per voi l’indipendenza e la libertà non hanno prezzo. Volete vivere giorno per giorno come meglio credete.

Oroscopo 16 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Venere entra nel vostro segno e avete voglia di cambiare look, migliorarlo così da apparire al meglio in qualsiasi circostanza. Che si tratti di un colloquio di lavoro o più semplicemente della necessità di un cambiamento, il pianeta rosa sarà d’aiuto a provare più sicurezza in voi stessi! E anche la vita sociale brillerà, sarete spinti a uscire e avere più contatti. Amore: in coppia, oggi vi sarà difficile tenere sotto controllo le emozioni ma soprattutto le parole. Placate il nervosismo! Soli: per oggi, penserete che è meglio stare soli che in cattiva compagnia. E non è una scelta sbagliata.

Oroscopo 16 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Venere in Toro alle spalle del vostro segno vi rende compassionevoli, sarete pronti a dare una mano a chi ne ha bisogno o a confortare chi è giù di corda. Con questo transito è anche il momento ideale per prendere cura di voi stessi e concedervi del tempo libero e quello di liberarvi da qualcosa che rappresenta una zavorra! Amore: in coppia, il partner potrebbe sembrarvi un po’ indifferente, più distaccato ma potrebbe essere solo una vostra impressione… Soli: potreste provare attrazione per una persona ma tutto rimarrà a livello mentale, nella realtà non è detto che concretizzerete.

Oroscopo 16 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Venere in Toro sosta nel vostro settore della vita sociale: avrete l’opportunità di ampliare il giro del contatti, anche sui social media. Se avete intenzione di conoscere persone influenti, in grado di sostenervi, dare un aiuto per raggiungere gli obbiettivi o concretizzare i progetti, è il transito ideale. Amore: in coppia, se una situazione o una questione vi preoccupa, anziché rimuginare per conto vostro, parlatene con la dolce metà. Soli: è possibile che oggi in programma ci sia un appuntamento e siate eccessivamente ansiosi. Smettete di pensare al peggio!

Oroscopo 16 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Con Venere in Toro, è il momento di mettervi sotto i riflettori: ciò vi permetterà di fare passi avanti nel lavoro, poiché non passerete inosservati! Per oggi, visto che Nettuno forma ancora aspetti che creano confusione, anche se siete ansiosi di concludere un affare, una trattativa, cercate di esaminare attentamente i dettagli. Amore: in coppia, la felicità è a portata di mano! Il partner appagherà le vostre aspettative e i vostri desideri. Cercate di ricambiare… Soli: apritevi alle novità. Non chiudete la porta alla dolce Venere e accogliete il cambiamento. Sarà positivo!

Oroscopo 16 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Venere in Toro punta i riflettori sul vostro settore dei viaggi, dell’avventura e accende il desiderio di vivere nuove esperienze. E’ un ottimo momento per viaggiare con una persona cara o un amico e andare in posti che non conoscete. Al contempo potreste decidere di collaborare a un progetto che si rivelerà un successo! Amore: in coppia, cercate di introdurre un po’ di fantasia nella relazione. Qualche sorpresa al partner vi permetterà di uscire dal quotidiano e vivere momenti di felicità. Soli: se volete essere felici ma soprattutto innamorati è il momento di lanciarvi nella conquista!

Oroscopo 16 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con Venere in Toro c’è la possibilità che i contatti nella vita sociale portino a una notevole opportunità commerciale. Più in generale, se in questo momento siete alle prese con dei problemi finanziari grazie alla capacità di indagare sistemerete le cose in modo soddisfacente. Il transito vi permette di dare una svolta positiva alle finanze. Amore: in coppia, siete pronti a dare nuovo slancio alla relazione? Con Venere in Toro riaccenderete la scintilla, circolerà passione e sensualità. Soli: se una persona vi attrae da un po’ di tempo, oggi lancerete segnali, la vorrete conquistare. E non resterete delusi.

Oroscopo 16 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se, lavoro o vita personale, alcune relazioni non vanno per il verso giusto, l’entrata di Venere in Toro sarà d’aiuto a risolvere eventuali problemi e a vivere momenti migliori. Più in generale il transito favorisce i negoziati, i compromessi e gli accordi. Siete ben determinati a riportare nella vostra vita l’equilibrio e l’armonia. Amore: in coppia, è una giornata in cui sarete tentati di guardare altrove ma l’erba del vicino non è sempre più verde… Soli: potreste incontrare una persona e scatterà immediata l’attrazione. Non vi porrete domande e vi lancerete nell’avventura.

Oroscopo 16 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con l’arrivo di Venere in Toro nel vostro settore dello stile di vita, potreste essere tentati di tragredire le solite regole. Potreste ad esempio aver voglia di interrompere una dieta oppure anziché praticare esercizio fisico, rallentare il ritmo. Il lato positivo: è che saprete istintivamente come raggiungere un obbiettivo. Amore: in coppia, se ci sono stati dei dissapori saprete come risolvere: direte le parole giuste e l’atmosfera tornerà distesa. Soli: la giornata è favorevole a incontri che potrebbero sfociare in una storia d’amore. Le conversazioni saranno molto promettenti.

Oroscopo 16 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Venere in Toro accentua la vostra creatività e nelle prossime settimane avrete voglia di dedicarvi ad attività divertenti, compreso un hobby, e rallentare il ritmo del lavoro. Vi troverete immersi in un’atmosfera pacifica e rilassante che vi farà un gran bene! Concedetevi dunque delle libertà e senza per questo sentirvi in colpa. Amore: in coppia, grazie a Venere avete la possibilità di rafforzare la relazione e riscaldare il vostro cuore e quello della dolce metà. Soli: le occasioni d’incontro sono numerose, dovete solo decidere chi conquistare e fare vostro il suo cuore.

Oroscopo 16 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Venere in Toro in casa crea un’atmosfera calda e accogliente a casa! Vi piacerà la compagnia dei familiari. Potreste essere spinti a migliorare l’abitazione, anche semplicemente tinteggiando le pareti. Con questo transito sarete spinti a trascorrere un po’ di tempo lontano da tutto, compresa la vita sociale, e godere di momenti tranquilli. Amore: in coppia, pianificate tutto: un progetto, una gita, un evento, il partner può fare affidamento sul vostro grande senso dell’organizzazione. Non lasciate nulla al caso. Soli: ci sarà sicuramente chi tenterà di conquistare il vostro cuore e sarete pronti a lasciarvi travolgere dalle emozioni.

Oroscopo 16 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con Venere in Toro qualsiasi evento sociale riguardante il lavoro, gli affari o la vita personale, andrà a vostro vantaggio. Grazie al modo di fare gentile e disponibile, affabile, avrete la possibilità di stringere nuove conoscenze. Il pianeta rosa migliora la capacità di comunicare: sfruttatela nel lavoro per scovare nuova opportunità. Amore: in coppia, per oggi evitate di prendere troppo a cuore ogni piccolo commento del partner: mantenete l’ottimismo. Soli: è una giornata in cui se negli affari di cuore non vi aspetterete nulla vi risparmierete una delusione. Andrà meglio domani.