Oroscopo 18 agosto tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 18 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 18 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 18 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

I duelli verbali non mancheranno, l’aspetto astrale potrebbe spingervi a dire le cose esattamente come stanno e le parole essere parecchio taglienti. Non vi porrete problemi a far sapere cosa pensate di una situazione, ma se capite che l’atmosfera diventa parecchio elettrica, forse dovreste evitare. Utilizzate queste energie extra per risolvere i piccoli problemi. Amore: in coppia giornata ricca di belle emozioni, il partner è tenero e dolce. Tutto vi sembra piacevole. Soli: potete lanciarvi in una conquista romantica per dare il via a una relazione che non riserverà brutte sorprese.

Oroscopo 18 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Una relazione personale o di lavoro potrebbe arrivare al punto di non ritorno: la situazione diventare intollerabile. Potreste sentirvi feriti, frustrati e dire cose che forse nemmeno pensate: il che non sarà d’aiuto ad appianare. Ciò che invece potrebbe fare la differenza è mollare il bisogno di avere ragione a tutti i costi, anche se sapete di non aver fatto nulla di sbagliato. Se invece avete commesso un errore, fate il primo passo e chiedete scusa. Amore: in coppia atmosfera armoniosa, con il partner regna la complicità. Soli: una persona sulla quale non avreste puntato un centesimo potrebbe dichiararsi.

Oroscopo 18 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Spesso chi vi circonda è come se non si rendesse conto del vostro lato sensibile ed emotivo. Potrebbe emergere oggi, o nei prossimi giorni, che se una persona vi provocherà, dirà cose parecchio spiacevoli. Se già vi trovate in ​​una situazione stressante, probabilmente vi renderete conto che non può andare avanti in questo modo. Decidendo di liberarvi di situazioni che non vi stanno facendo bene. Amore: in coppia qualche incomprensione potrebbe sfociare in un conflitto. Cercate di appianare la situazione. Soli: un incontro per motivi di lavoro, potrebbe destabilizzarvi in modo positivo.

Oroscopo 18 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

I pensieri spuntano veloci, la mente gira nel tentativo di trovare la soluzione a un problema complicato. Potrebbe essere difficile capire quale dovrebbe essere il passo successivo. Considerato che le emozioni sono forti, lasciate che a prendere il comando sia l’istinto: sarà la vostra unica e vera guida. Tenete infine presente che le vostre parole hanno più impatto del solito. Amore: in coppia la passione prende il sopravvento. Sperando che il partner sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Soli: avete la possibilità di fare un conquista. Potrebbe rivelarsi molto interessante.

Oroscopo 18 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Se ritenete che una persona in qualche modo si stia approfittando di voi, è probabile che arrivi la fatidica goccia che fa traboccare il vaso. Ciò che direte potrebbe essere molto forte, al punto che voi per primi rimarrete sorpresi. L’aspetto astrale, al contempo, vi spinge all’acquisto facile. Siate dunque consapevoli che potreste spendere e spandere portando notevole scompiglio nel budget. Amore: in coppia giornata in cui metterete le carte in tavola, chiarirete alcune questioni. Fatelo con dolcezza. Soli: occhio agli incontri odierni: mantenete la lucidità. Qualcuno potrebbe mentirvi.

Oroscopo 18 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Avete una straordinaria energia mentale. Anziché parlare a ruota libera, arrivare velocemente a conclusioni sbagliate e fare commenti spiacevoli, cercate di impegnarla in qualcosa di produttivo. Siete intraprendenti, sicuri di voi stessi e potete dare il via a qualsiasi progetto. E’ la giornata ideale, inoltre, per avere un colloquio di lavoro o un incontro importante: andrà tutto alla grande. Amore: in coppia non avrete voglia di parlare con il partner di alcuni problemi che vi preoccupano. Soli: possibile delusione da una persona che vi attrae da tempo: aspettate un gesto, un segnale ma per ora non arriverà nulla.

Oroscopo 18 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Al vostro segno piace rendere felici le persone. Attualmente siete ancora più inclini a dare una mano ogni volta che vi è possibile. Forse potrebbe essere arrivato il momento di imparare a dire dei “no” con determinazione. Anche se rifiutare una richiesta può sembrare un tradimento, continuando a essere così altruisti l’unica persona che state tradendo siete proprio voi. Mettetevi al primo posto. Amore: in coppia insieme al partner formate un tandem d’acciaio. E sapete sempre affascinarvi reciprocamente. Soli: una persona riuscirà ad abbattere la vostra diffidenza, vi farà ritrovare fiducia nell’amore.

Oroscopo 18 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Sarà un po’ elettrica l’atmosfera nella vita sociale. E’ possibile che sarete coinvolti in battaglie verbali online oppure ci sia uno scambio di battute taglienti con gli amici. Anziché battibeccare inutilmente, cercate di utilizzare le energie odierne in modo produttivo: ovvero stringere nuovi contatti che potrebbero esservi utili nel lavoro, ad aprire le porte del successo. Amore: in coppia organizzatevi e ritagliate del tempo solo per voi due, lontani da tutto e tutti. Soli: all’orizzonte non si profilano colpi di fulmine ma c’è la possibilità di dare il via a una storia seria.

Oroscopo 18 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Belle energie da impegnare nel lavoro, la motivazione per realizzare le vostre ambizioni. L’importante è che non vi lasciate coinvolgere nei conflitti tra colleghi e superiori, poiché potreste rimetterci proprio voi. Inoltre, visto che siete parecchio loquaci, occhio a spifferare qualcosa che dovreste tacere… Concentratevi sulla realizzazione di qualcosa di positivo e utile. Amore: in coppia se di recente vi siete sentiti trascurati/e dal partner, oggi per vendicarvi lancerete delle velenose frecciatine. Soli: qualcuno vi corteggia, si dichiara. Prima di lanciarvi riflettete. Avete bisogno di sicurezza e stabilità.

Oroscopo 18 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se una persona vi farà arrabbiare niente di più facile che potreste aver voglia di vendetta, di rendere pan per focaccia. In seguito potreste pentirvi, dunque meglio fare un respiro profondo, andare oltre: la situazione a quel punto si risolverà da sola. Potreste scoprire che impegnare parte di questa energia nell’esercizio fisico per sentirvi più rilassati. Amore: in coppia l’atmosfera è serena, il partner potrebbe farvi una sorpresa. Ad esempio, una cenetta romantica a lume di candela. Soli: volete vivere una storia seria e proprio per questo dovete evitare di lanciarvi tra le braccia del primo/a arrivato/a.

Oroscopo 18 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ probabile che ne avrete piene le scatole di una situazione che si trascina da tempo e spinti a dire alcune spiacevoli verità che emergeranno nel corso di un’accesa discussione. Inizialmente vi sentirete un po’ in colpa ma in seguito proverete un senso di liberazione. Meglio puntare al rinnovamento eliminando quelle relazioni che non hanno più ragione di esistere nella vostra vita. Amore: in coppia fate progetti a due pensando al futuro, tenendovi per mano, guardando nella stessa direzione. Soli: splendida giornata per conquistare. Potrebbe esserci quell’incontro che desiderate da tempo.

Oroscopo 18 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con una persona – un collega, un socio o un amico – potreste avere delle discussioni e tirare fuori i rospi, ciò che avrete dovuto dire da tempo. Sarà un’ottima giornata per chiarire a patto che evitiate di concentrarvi solo su ciò che ritenete sbagliato senza prendere in considerazione ciò che è positivo. Essere critici in modo eccessivo peggiorerà la situazione. Meglio una conversazione costruttiva che vi permetterà di ripartire da zero. Amore: in coppia siete un po’ testardi, ma se volete che il partner vi assecondi fareste bene a essere più dolci. Soli: l’amore non sembra presente nel programma della giornata. Siete sfuggenti.