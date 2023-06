L’oroscopo del 19 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 19 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 19 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Sentitevi liberi di manifestare il vostro lato indipendente. Seguite un ritmo che più vi si addice e fate ciò che sentite di voler fare, compreso gratificarvi con un acquisto (che non costi un occhio della testa). Mettete i vostri bisogni e le esigenze al primo posto così da manterrete il buon umore e la giornata si snoderà nel migliore dei modi. Amore: in coppia, siete pronti a cambiare ciò che serve per rendere la relazione più vivace e intensa. Sia nel vostro comportamento che nelle abitudini, ci sarà un cambiamento. Soli: flirtate tutto campo, avete bisogno di leggerezza, non volete fare progetti per il futuro.

Oroscopo 19 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui l’attenzione dei pianeti è puntata sulla vostra vita sociale ed è perfetta per entrare in contatto con gli altri, stringere nuove relazioni ed ampliare il giro delle conoscenze. Al contempo vi sentite pronti a fare progetti che vi permetteranno di realizzare un’impresa o trasformare in realtà un sogno che avete a cuore da tempo. Amore: in coppia, il dialogo è tenero e appassionato, ci sono le premesse per trascorrere una bella serata romantica. Unico neo, un po’ di pigrizia. Riprendetevi. Soli: un/a amico/a oggi dichiarerà il suo amore e sarete sorpresi. A voi decidere se volete passare dalla fase amichevole a quella dell’amore.

Oroscopo 19 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Nel lavoro, la fortuna professionale potrebbe manifestarsi in modi misteriosi: per raggiungere i vostri obbiettivi oggi rimboccate le maniche, lavorate sodo senza avere l’ansia di apparire. Potete star certi che gli sforzi che farete oggi saranno premiati. Fate attenzione, inoltre, a chi confidate le vostre paure ed emozioni: non tutti sono degni di fiducia. Amore: in coppia, è il momento di concretizzare. Il partner vi seguirà nei progetti che proporrete a patto che siano fattibili. Soli: alla ricerca di una relazione che non sia solo un fuoco di paglia. Il vostro potere di seduzione farà colpo su una persona che vi attrae. Vi capirete così bene che, in un batter d’occhio, passerete dal sogno alla realtà.

Oroscopo 19 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se non volete esaurire le energie, nei prossimi giorni vi sarà utile stabilire dei confini. Se una persona dovesse chiedere una mano sarete pronti a dare il massimo ed è probabile che ricambi. In caso contrario, non dovete sentirvi in colpa per aver detto no. Se qualcuno mette alla prova la vostra pazienza, cercate di mantenere la calma. Amore: in coppia, Venere in Leone vi permette di rafforzare la relazione! La giornata è all’insegna della comunicazione e della condivisione. Se di recente c’è stato un disaccordo, andrete oltre. Soli: Le ottime notizie, l’amore finalmente sta per entrare nella vostra vita. Gli aspetti odierni sono fortunati, ovunque potreste fare un incontro casuale, anche durante una passeggiata.

Oroscopo 19 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un lunedì in cui sapete bene cosa eliminare dalla vostra vita così da ottenere successo e migliorare il settore finanze e le prospettive di carriera. Potrebbe trattarsi di atteggiamenti che in passato vi hanno bloccato e di cui vi libererete. Se, inoltre, avete in vista un affare, una negoziazione, l’ago della bilancia penderà a vostro favore. Amore: in coppia, esprimerete tutto l’amore che provate per il partner, rafforzate il legame. E’ una giornata di conversazioni importanti e costruttive. Soli: per testare il potere di seduzione o mettere uno stop alla tua solitudine, vi siete lanciati tra le braccia di una persona nota per la sua inaffidabilità. Oggi nel timore che si sappia in giro, chiuderete sperando che. riesca a tacere.

Oroscopo 19 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buon aspetto Giove-Saturno accentua la sicurezza in voi stessi, siete particolarmente intraprendenti e in grado di cogliere al volo una splendida opportunità. Al contempo è il momento giusto per rafforzare la vostra posizione all’interno dell’azienda in cui lavorate oppure approfondire lo studio di un determinato argomento. Amore: in coppia, desiderate fortemente realizzare un progetto a due. Matrimonio in vista? Un bebè? Un fine settimana solo per voi due? Di qualunque cosa si tratti, andrete avanti con determinazione. Soli: avete le energie ideali per fare il primo passo. Avete già iniziato a spianare la strada un po’ di tempo fa e ora siete pronti a superare gli ultimi ostacoli. Conquisterete chi vi attrae.

Oroscopo 19 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Dovete sfruttare al massimo l’armonia Giove-Saturno: è un aspetto positivo per ottenere un finanziamento, mettere in comune le risorse o collaborare a un progetto che potrebbe rivelarsi un investimento favoloso per il futuro. Con un approccio cauto che vi permetterà di avere il controllo della situazione, tutto funzionerà. Amore: in coppia, creerete un’atmosfera complice, calda e sensuale. Qualcosa di cui essere orgogliosi poiché è un fatto sempre più raro. Basta guardarsi intorno per rendersene conto. Soli: una persona vi stimolerà, vi affascinerà, vi elettrizzerà… Sembra un buon inizio ma c’è un segnale che non in inganna: le risate e tra voi ce ne saranno molte.

Oroscopo 199 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Molto convincenti, se volete chiedere qualcosa l’atteggiamento disinvolto e al contempo misurato vi permetterà di fare passi avanti riguardo agli obbiettivi personali o professionali e a ottenere, dunque, ciò che avete a cuore. Al contempo, se darete il via a un progetto con una persona, potrebbe andare ben oltre le vostre aspettative. Amore: in coppia, l’amore p sempre forte ma quanto tempo è passato da quando lo avete dichiarato alla dolce metà? Oggi dedicate più attenzioni. Soli: rischiate di idealizzare un po’ troppo una persona che vorreste conquistare. Niente di grave ma siate obbiettivi soprattutto se non la conoscete molto bene.

Oroscopo 19 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Oroscopo 19 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con una persona potreste avere molto in comune e ciò spingervi ad approfondire la conoscenza. Non dovete aver fretta di impressionarla favorevolmente, meglio procedere lentamente. L’altro più che a ciò che alle vostre parole potrebbe essere interessato a ciò che avete realizzato. Soprattutto se si tratta di lavoro. Amore: in coppia, giornata incentrata sulle rispettive famiglie, la vostra casa. Se tutto funziona bene, le cose andranno ancora meglio, ma se qualche conflitto è rimasto bloccato oggi potrebbe esplodere. Attenzione. Soli: circola insoddisfazione, avrete bisogno di uscire di casa ma una volta fuori avrete solo voglia di tornare. È un po’ complicato da gestire, per fortuna durerà poco.

Oroscopo 19 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se siete sul punto di concludere un affare, prendere appunti e chiarire punto per punto sarà d’aiuto a evitare incomprensioni ed errori. Con la dissonanza Sole-Nettuno la cosa migliore è sgombrare il campo da eventuali equivoci. Al contempo, con l’armonia Giove-Saturno se state vendendo o acquistando una proprietà, andrà in modo positivo. Amore: in coppia, giornata molto romantica e in serata l’atmosfera sarà sensuale, complice e tenera. Sfruttate al meglio questi splendidi momenti. Soli: avete le carte in regola per conquistare, un incontro inaspettato vi costringerà a trovare un equilibrio tra impegno e indipendenza. L’altro/a vi lascerà la scelta, almeno all’inizio…

Oroscopo 19 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il buon aspetto tra Giove e Saturno siete spinti a voler mettere ordine nella vostra vita, organizzarvi e mantenere le cose semplici così da non sentirvi sotto pressione. Ora potete prendere provvedimenti per risolvere questo problema e ciò vi renderà più produttivi. Al contempo, oggi con le persone care volete stabilire pace ed armonia. Amore: in coppia, bei momenti con il partner. C’è complicità e insieme deciderete di dare una nuova svolta alla relazione. Moltiplicherete i progetti a due. Soli: sognate un grande amore tutto solo per voi ma fate attenzione poiché potrebbe apparire un po’ di possessività. Non dovete spaventate chi vi corteggia.