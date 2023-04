L’oroscopo del 21 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 21 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 21 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio in Toro entra in moto retrogrado e potrebbe esserci la necessità di esaminare il budget, riflettere sulle vostre fonti di reddito e come spendete il denaro. Per il momento, rimandate le iniziative mirate a guadagnare di più o acquisti importanti al 14 maggio, momento in cui le situazioni si snoderanno velocemente. Amore: in coppia, un po’ insoddisfatti, cercate ovunque il pelo nell’uovo. Fate attenzione all’impulsività, al partner potreste dire parole spiacevoli. Soli: per oggi non avete intenzione di impegnarvi, l’amore non è una priorità e in caso d’incontro non sareste una pasta di miele.

Oroscopo 21 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio nel vostro segno inizia oggi il moto retrogrado: per il momento è meglio non dare il via a un progetto nuovo di zecca, poiché progredirebbe lentamente oppure in seguito dovrete rivederlo. Se avete già in ballo una trattativa o un contratto esaminate con attenzione i dettagli poiché sarà d’aiuto a prevenire eventuali problemi. Amore: in coppia, credere nella vostra relazione vi porta dritti verso l’evoluzione. Fate leva su questa per realizzare i reciproci desideri! Soli: amare e impegnarsi è fare un passo importante, amare è anche correre un rischio: non cercate una garanzia, non c’è.

Oroscopo 21 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio in Toro entra in moto retrogrado: è il momento ideale per rivedere una questione che vi preoccupa da un po’ di tempo. Vorrete arrivare al cuore del problema e trovare una soluzione. Fino al 15 maggio evitate di prendere decisioni importanti o inavvertitamente rivelare qualcosa che vorreste tenere nascosto. Amore: in coppia, tanti interrogativi e tra le lenzuola l’atmosfera è un po’ gelida. Né voi né il partner vorrete impegnarvi nella missione “riscaldamento”. Soli: non potete essere efficienti 24 ore al giorno. Anche i supereroi hanno bisogno di riposo…

Oroscopo 21 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con Mercurio in Toro, da oggi e fino al 14 maggio, in moto retrogrado è un ottimo periodo per buon momento per guardare al passato in cerca di risposte e fare dei lavori di perfezionamento e modifiche. Il transito mette in risalto la comunicazione con i colleghi e gli amici e non è escluso che rivedrete con piacere qualcuno del passato. Amore: in coppia, provate un nuovo slancio. Se la routine è diventata un po’ pesante, la giornata vi offre la possibilità di trovare un po’ di leggerezza. Soli: è attraverso il lavoro che farete il grande incontro d’amore! La vita sentimentale evolve sotto i migliori auspici planetari.

Oroscopo 21 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Con Mercurio in Toro in moto retrogrado potrebbe essere necessario rallentare il passo ed essere pazienti. Alcuni piani potrebbero richiedere molto più tempo per concretizzarsi ma alla fine non è poi così male. Vi dà la possibilità di modificarli, correggere il tiro e ottenere buoni risultati. Dal 15 maggio punterete più in alto! Amore: in coppia, agirete affinché tutto vada per il meglio possibile, esprimerete i vostri sentimenti e vi garantite una buona intesa con il partner. Soli: fascino, sensualità, sex appeal: in caso d’incontro c’è una buona probabilità che si trasformi in una storia d’amore.

Oroscopo 21 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Avete voglia di cambiare, di liberarvi da limiti che vi pesano o di una causa legale che va avanti ormai da troppo tempo. Tuttavia con Mercurio in Toro in retrogrado fino al 14 maggio, potrebbe non accadere nulla di concreto ma ciò sarà utile a chiarire le idee. Il transito è positivo per lavorare o modificare progetti già in corso. Amore: in coppia, potreste dover mettere in stand-by un progetto riguardante la casa e ciò essere motivo di frustrazione. Non forzate la situazione, forse ci sono dei dettagli da esaminare. potrebbe essere perché hai dei punti da rivedere. Soli: una persona potrebbe rimandare per la seconda volta un appuntamento e non sapere più come muovervi. Evitate d’insistere, lasciate che sia l’altro/a a prendere l’iniziativa.

Oroscopo 21 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con Mercurio in Toro in moto retrogrado, anche se siete ansiosi di trasformare e far evolvere le situazioni, prima dovrete eliminare un po’ di zavorra. Evitate di lasciarvi coinvolgere in questioni finanziarie, a meno che non possiate farne a meno. In questo caso elaborate una strategia per liberarvi se le cose dovessero andare a rotoli. Amore: in coppia, per ottenere dal partner ciò che desiderate non dovrete insistere troppo: basterà uno sguardo, una parola, un sorriso. Soli: avrete un contatto estremamente positivo con un’altra persona. Simpatizzerete senza essere troppo intraprendenti, tra di voi l’avventura dell’amore è appena iniziata. Buon viaggio!

Oroscopo 21 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con Mercurio in Toro che entra in moto retrogrado la diplomazia sarà la carta vincente nelle relazioni. Fino al 14 maggio, lavoro o vita personale, evitate di scatenare litigi inutili! Alcune situazioni potrebbero subire dei rallentamenti ma ciò sarà utile a comprendere meglio alcuni dettagli su cui in passato avete sorvolato. Amore: in coppia, con il partner c’è reciproca comprensione, dolcezza e tenerezza. Insieme, parlate di nuovo del futuro. Soli: vi lascerete travolgere dal vortice della passione! Non penserete alle preoccupazioni personali e professionali e darete il via a una relazione bollente.

Oroscopo 21 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio in Toro entra in moto retrogrado e fino al 14 maggio alcuni piani potrebbero dover essere rimandati oppure dovrete ricontrollare con attenzione i vostri compiti: non lasciate nulla al caso! Non è escluso che alcuni dispositivi si rompano o non funzionino correttamente: cose molto banali, ma che vi faranno innervosire! Amore: in coppia, avete un comportamento abbastanza mutevole. Volete divertirvi con il partner? Concedetevi la possibilità di farlo, non sono certo le idee che vi mancano, ne avete in abbondanza! Soli: è il momento di agire: osate, andate oltre le paure: attraenti come siete potete conquistare chi volete!

Oroscopo 21 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con Mercurio in Toro che entra in moto retrogrado, potreste essere contattati da vecchi amici e l’idea di rivedervi accendere il vostro entusiasmo. Fino al 14 maggio, il passato potrebbe tornare: visitare ad esempio un posto in cui non andate da un po’ di tempo oppure riprendere a praticare un hobby che vi appassionava. Amore: in coppia, è una buona giornata per condividere con il partner ciò che avete in mente: obbiettivi, desideri e progetti. Sarete in grado di convincerlo/a! Soli: è il momento di farvi le domande giuste. cosa volete veramente? È la risposta a questa domanda che vi permetterà di andare avanti.

Oroscopo 21 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in Toro entra in modo retrogrado: riguardo alla vostra abitazione potreste avere una bella idea, molto innovativa per migliorarla ma non sarà possibile concretizzarla immediatamente. Sfruttate questo transito per fare un passo indietro ed elaborare un valido progetto. E’ dal 14 maggio che la situazione evolverà. Amore: in coppia, avrete la sensazione che il partner sia un po’ distaccato. Probabilmente sbagliate, forse ha delle buone ragioni e non vuole infastidirvi con i suoi problemi. No alle conclusioni affrettate. Soli: in programma c’è un incontro ma evitate di essere esigenti. Non siete così inavvicinabili come vorreste far credere…

Oroscopo 21 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio in Toro entra in moto retrogrado nel vostro settore della comunicazione: potrebbe circolare un po’ di confusione mentale, problemi di incomprensione, disorganizzazione e forse un po’ di sbadataggine. Non è escluso che se state aspettando delle notizie probabilmente non arriveranno immediatamente. Amore: in coppia, è una giornata piacevole, farete di tutto per rendere felice il partner! Nella relazione c’è il ritorno dell”armonia, della buona intesa. Soli: incontri interessanti, sorprendenti e divertenti. Tra voi e l’amore non ci sono barriere, oggi volete vivere liberamente il presente!