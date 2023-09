L’oroscopo del 24 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 24 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 24 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Capricorno cercate di attenervi alla realtà: adottare un approccio strategico e razionale ai vostri obbiettivi vi consentirà di realizzarli, tuttavia dovete procedere con calma. Per oggi, mettete da parte qualche responsabilità, rilassatevi, siate gentili con voi stessi: concedetevi una pausa e domani entrerete in azione. Amore: in coppia, il partner vi chiederà più coccole, tenerezza, oppure sarete voi ad avvertire questo bisogno. Sarete gentili e dolci al punto che stupirete la dolce metà! Soli: potreste innamorarvi, ricambiati, e questa atmosfera andrà avanti per tutta la prossima settimana!

Oroscopo 24 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

I passaggi odierni vi spingono a guardare una situazione in prospettiva così da capire che direzione state imboccando. Potreste avere la sensazione che se impiega tanto tempo a concretizzarsi, non accadrà né ora né mai. Ma nelle prossime settimane vi renderete conto che al contrario tutto sta andando per il verso giusto. Siate pazienti. Amore: in coppia, la relazione evolve in modo splendido, in armonia e complicità. Avete saputo entrambi impegnare le energie su una base solida, vi capite al volo e andate avanti tenendovi per mano! Soli: la situazione affettiva si risolverà sicuramente a vostro favore e otterrete ciò che desideravate!

Oroscopo 24 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Avete capito che non è più tempo di riflettere e alle parole fate seguire l’azione: vi rendete conto dell’importanza di mantenere la parola data e di portare a termine tutto ciò che ci si aspetta da voi. E se in cottura avete interessanti piani finanziari o la conclusione di qualche affare questo atteggiamento vi sarà ovviamente utile! Amore: in coppia, il vostro obbiettivo odierno è voltare le spalle alla routine così da vivere bei momenti con il partner. Ritaglierete del tempo per dedicarvi completamente alla relazione. Alcuni obblighi passano in secondo piano. Soli: se nella cerchia delle amicizie qualcuno attirerà la vostra attenzione, potreste aver voglia di fare il primo passo. Siete pronti a farlo/a innamorare di voi.

Oroscopo 24 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il buon aspetto della Luna con Urano e Plutone indica che nella vita sociale potreste ricevere un invito interessante a un evento in cui avrete la possibilità di cementare il rapporto con persone che contano. Al contempo, tra domani e martedì potrebbe arrivare un’opportunità che dovrete cogliere al volo! Non dormite sugli allori. Amore: in coppia, con la Luna in Capricorno oggi potreste avere difficoltà a comunicare con il partner. Vi sembrerà inavvicinabile e restio alla conversazione, almeno per quanto riguarda la vostra intimità e la vostra vita a due. Delusi, non insisterete. Soli: come scoprire di più su una persona che vi corteggia visto che dopo i messaggi iniziali ora è muto come un pesce? Le sue risposte laconiche vi stancheranno e lo/a mollerete! Oroscopo 24 settembre Leone (23 luglio-23 agosto) Sebbene alcuni piani di lavoro o personali stiano andando verso una conclusione positiva, uno sembra bloccato. Se la situazione è a un punto morto vi sentirete spinti a fare un passo avanti. Paradossalmente, ciò può accadere non pensando troppo alla questione ed esaminarla in ogni sua sfaccettatura ma seguendo l’istinto. Amore: in coppia, rilassatevi! Oggi vedete problemi dove non ce ne sono. Rimuginare non sarà d’aiuto ad andare avanti. Una parolina dolce al partner e la giornata si illuminerà. Soli: è una domenica ideale per trovare l’anima gemella. Proverete una forte attrazione fisica per una persona che ha più o meno la vostra età. Ed è il motivo per cui andrai meravigliosamente d’accordo.

Oroscopo 24 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto Mercurio-Giove – fino a martedì – potreste ricevere buone notizie, bei complimenti e fare incontri positivi. Nel lavoro, ad esempio, potrebbero incaricarvi di gestire un compito importante e ciò sarà la dimostrazione concreta che il boss o i superiori vi apprezzano, vi ritengono affidabili, hanno totale fiducia in voi. Amore: in coppia, tutto sembra andare per il verso giusto affinché possiate vivere felicemente come il partner. Sapete come mettervi al riparo da eventuali discussioni inutili. Andate avanti così! Soli: oggi farete tutto ciò che vi regala gioia e soddisfazione. Gli incontri romantici saranno numerosi e sceglierete la persona giusta!

Oroscopo 24 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) La vostra attenzione sarà focalizzata sulle persone care e sui loro problemi. E così facendo non avrete modo di rilassarvi. Ma il Sole e Venere arrivano in vostro soccorso e potrebbe arrivare un invito a cui forse non vorrete rinunciare. Potrebbe essere proprio la pausa di cui avete bisogno e che vi permetterà di rigenerare le energie! Amore: in coppia, i non detti potrebbero causare tensioni e conflitti all’interno della relazione. La cosa migliore è parlare di ciò che vi disturba e cercare di scendere a compromessi, soprattutto se è il partner a provare disagio. Soli: gli incontri romantici ci sono ma il problema è che non sapete cosa volete veramente. Una trasformazione vi sta spingendo a rivedere i vostri progetti.

Oroscopo 24 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il passato non può essere cambiato dunque se oggi avete dei rimpianti lasciateli alle spalle. Il dispiacere per ciò avete fatto o che avreste potuto fare svanirà con il passare del tempo per cui guardate avanti con speranza. Per oggi, fate qualcosa che permetta di distrarvi e pensare ad altro. Anche perché stanno arrivando cambiamenti positivi! Amore: in coppia, perché volete complicarvi la vita quando accanto al partner grazie ai suoi commenti e al senso dell’umorismo tutto diventa semplice? Lo capirete e correggerete il tiro mostrando tenerezza e molteplici attenzioni. Soli: un flirt vi intriga ma avete dei dubbi sulla sua durata. Le diversità di vedute vi sembrano insormontabili per tentare una storia d’amore importante. Ma l’altro/a non si fermerà e vorrà approfondire la conoscenza.

Oroscopo 24 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il senso dell’umorismo è uno dei grandi punti di forza del vostro segno e la capacità di vedere il lato ironico di qualsiasi situazione è uno dei motivi principali per cui gli amici vi vogliono tanto bene. E’ la domenica ideale per socializzare e lo farete! Organizzate dunque una riunione o fate una passeggiata in buona compagnia. Amore: in coppia, se una situazione di lavoro vi dà sui nervi avrà un impatto inevitabile sulla relazione. Cambiare il vostro comportamento ti porterà solo benessere. Datevi una calmata. Soli: dite a voi stessi che i dispiaceri del passato sono ormai lontani e che è tempo di far posto a un nuovo amore E’ in questo modo che potrete mettere fine alla solitudine.

Oroscopo 24 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste incontrare una persona che la pensa in modo totalmente diverso da voi ma da questa conversazione trarrete il meglio mantenendo apertura mentale ed evitando di dare giudizi. L’esperienza potrebbe essere comunque positiva. Solo perché qualcuno non gestisce una situazione difficile nel vostro stesso modo non significa che abbia torto. Amore: in coppia, siete certi che con il partner sarà amore per sempre. Avete fiducia nella dolce metà e nella vostra capacità di amare. Non importa cosa possa dire chi vi circonda: avete questa convinzione e sembra che funzioni perfettamente. Soli: è la giornata ideale per parlare con la persona che vi attrae – o avete un flirt – di tutto ciò che per voi è importante, compresi i sentimenti. In generale, oggi avrete incontri promettenti…

Oroscopo 24 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Riguardo a una questione importante che non è ancora risolta, potreste provare ansia e avere difficoltà a tenerla sotto controllo. Ciò può avere inevitabilmente un impatto sul vostro umore, sulla produttività nel lavoro, sulle relazioni con chi vi circonda. La cosa migliore è distrarvi, puntare l’attenzione su qualcosa che solitamente vi appassiona. Amore: in coppia, al partner mostrerete amore e tenerezza, oggi non risparmierete complimenti e attenzioni. I pianeti vi aiutano a consolidare il legame, il dialogo è splendido! Soli: siete sul punto di concretizzare una storia d’amore. I sentimenti reciproci sono intensi, la passione è al top! Nella vita affettiva c’è un grande cambiamento.

Oroscopo 24 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se avete avuto una discussione con una persona, oggi difficilmente resterete in silenzio e direte chiaramente ciò che pensate. Per quanto siate testardi riguardo alla situazione tenete presente che l’altro non sarà da meno. Volete che la relazione vada avanti? Dovrete trovare una via d’uscita. In caso contrario per ora vi allontanerete. Amore: in coppia, dolci nei confronti del partner che da parte sua vi dedicherà molte attenzioni. E’ una domenica all’insegna dei piccoli piaceri della vita. Soli: sfrutterete questa giornata per uscire e chissà cosa vi riserverà il destino. Aggiungiamo che farete numerosi incontri anche online. Vivrete momenti di euforia ma forse non nascerà una storia veramente seria.