L’oroscopo del 25 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 25 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 25 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Piena in Leone vi mette sotto i riflettori, sarete al centro della scena e, al contempo, è la giornata ideale per dire la vostra verità, senza filtri! Sentite e non sbagliate, che realizzerete un progetto o in grado di cogliere un’opportunità. Il transito accentua il desiderio di entrare velocemente in azione per ottenere il riconoscimento che aspettate da tempo. Questo Plenilunio, inoltre, annuncia che sarete amici preziosi, solidali, pronti a dare una mano e gli altri ricambieranno con grande slancio. Amore: in coppia, il Plenilunio fa arrivare un’ondata di passione! In ogni caso può essere il momento di affrontare una questione spinosa e trovare insieme soluzioni praticabili. Soli: nell’arco delle prossime due settimane, Cupido potrebbe scoccare la freccia: darete in via a una storia a distanza o sceglierete qualcuno diverso dal vostro solito tipo.

Oroscopo 25 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Piena in Leone sosta nel vostro settore della casa, della famiglia ed è qui che potrebbero accadere cambiamenti significativi quanto inaspettati. Potreste, ad esempio, decidere improvvisamente di cambiare abitazione o ristrutturare quella in cui vivere. Fate attenzione, in ogni caso poiché con le persone care potrebbero emergere delle emozioni represse e ciò scatenare forti tensioni. Potete comunque evitare questa atmosfera con una conversazione sincera mettendo da parte l’orgoglio. Amore: in coppia, esprimerete i sentimenti apertamente, in modo diverso dal solito. Il partner sarà sorpreso e penderà dalle vostre labbra. Soli: pronti a fare una dichiarazione a chi vi attrae e sarete talmente sinceri che l’altro/a non crederà alle proprie orecchie. Farete centro!

Oroscopo 25 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

L’odierno Plenilunio in Leone, rende la vita sociale piacevolmente movimentata, nelle prossime due settimane avrete la possibilità di stringere nuove amicizie ma non è escluso che darete il via a una collaborazione di lavoro con qualcuno che vi permetterà di realizzare le vostre ambizioni, Tuttavia fate attenzione a scatenare litgii con i colleghi, semmai sfruttate questa lunazione per mettere uno stop, anche a discussioni avute nel recente passato. E’ importante lavorare in un ambiente sereno. Amore: in coppia, preparatevi a vivere una giornata piena di eventi sicuramente inaspettati ma piacevoli. Soli: un incontro sarà straordinario. È molto probabile che cambierà in qualche modo il vostro quotidiano o addirittura la vostra vita. Pronti per questa nuova avventura?

Oroscopo 25 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Piena in Leone punta i riflettori sul vostro settore delle finanze: che si tratti di un’offerta di lavoro o di una promozione importante, avrete la possibilità di aumentare le entrate. Dal punto di vista finanziario, è prevista un’evoluzione ed è pur vero che al riguardo vi state muovendo già dalla metà dell’estate 2023. Ne avete fatta di strada… Al contempo, oggi potreste aver voglia di concedervi un piccolo lusso, l’acquisto di un oggetto, probabilmente per gratificarvi. Farlo vi metterà di buonumore! Amore: in coppia, la Luna Piena vi rende molto sinceri ma è un’arma a doppio taglio. Occhio ad avventurarvi troppo in confessioni e “interrogatori” al partner. Soli: potreste dare il via a un’avventura e in mente avete mille idee affinché prenda una piega seria. Fate attenzione a non mettere il carro davanti ai buoi…

Oroscopo 25 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Piena nel vostro segno, l’unica nel 2024, rappresenta il momento culminante degli eventi accaduti verso la metà dello scorso agosto con la Luna Nuova in Leone. Ora, è tempo di mostrare il vostro talento, le qualità e le competenze. Può essere una giornata di rivelazioni e realizzazioni significative, rispetto a ciò che davvero provate riguardo a una situazione personale o di lavoro. Il transito indica che è tempo di ammettere con voi stessi la necessità di un cambiamento positivo. Amore: in coppia, gli aspetti astrali odierni potrebbero far arrivare un evento importante nella vita a due. Soli: finalmente state voltando pagina, soprattutto se non siete riusciti a eliminare il ricordo di un/a ex. E’ una buona notizia. Siete pronti per una nuova storia!

Oroscopo 25 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Piena in Leone sosta alle spalle del vostro segno: è una giornata in cui rallentare il ritmo, svolgere solo l’indispensabile. Potreste riflettere su una questione o una situazione entrambi spiacevoli e voler trovare una soluzione definitiva. La buona notizia è che ce la farete: se nel lavoro avete avuto una delusione o se siete preoccupati per la salute, risolverete al meglio. Tra l’altro siete circondati da persone che vi sostengono dunque se avete bisogno di un aiuto, dovete soltanto chiedere. Amore: in coppia, è tempo di decisioni: un cambio di rotta? Nuovi progetti a due? Il partner, come sempre sarà al vostro fianco. Soli: in una storia che evolve lentamente, l’amore e la passione oggi raggiungeranno il picco. Vi sentite pronti a parlare dei vostri sentimenti?

Oroscopo 25 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Plenilunio in Leone per il vostro segno è un transito eccellente: ciò a cui avete dato il via l’estate scorsa, potrebbe finalmente realizzarsi. E’ una giornata piena di sorprese positive, che renderanno piacevole la vostra vita ed è un ottimo momento per un ottimo momento per uscire con gli amici e divertirvi! Nel lavoro, non è escluso che una persona gelosa, potrebbe entrare in competizione con voi, intenzionata a farvi le scarpe. Tranquilli, per l’altro sarà una mission impossible! Amore: in coppia, in programma ci sono baci, parole dolci e gesti teneri, riaccenderete la fiamma della passione! Soli: attraenti, adorabili, oggi non saprete a chi dare i resti… Farete una strage di cuori!

Oroscopo 25 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Plenilunio in Leone sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, della reputazione ed è probabile che farete passi da gigante. Da mesi lavorate sodo, esattamente dall’estate scorsa, e nell’arco delle prossime due settimane raccoglierete i frutti, vi garantirete la riuscita! Se siete insoddisfatti di un aspetto del vostro lavoro, l’odierna Luna Piena sarà d’aiuto ad apportare i cambiamenti necessari. E’ il vostro momento: sfoderate il vostro lato migliore e potrebbero esserci risultati positivi! Amore: in coppia, cercate di essere più flessibili e meno rigidi. Il Plenilunio vi rende molto intransigenti ma Venere e Marte vi chiedono di privilegiare l’amore! Soli: molto esigenti e selettivi ma con questo atteggiamento rischiate di perdere l’occasione di trovare l’anima gemella!

Oroscopo 25 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il Plenilunio in Leone, che si tratti di studiare o viaggiare oppure di vivere nuove esperienze, avrete voglia di ampliare i vostri orizzonti. Puntate in ogni caso alla moderazione stabilendo limiti e priorità, poiché la vostra attuale peggior nemica potrebbe essere la tendenza agli estremi. Cercate di riflettere, al contempo, su tutto ciò che nel lavoro, avete appreso o sperimentato negli ultimi sei mesi. E’ il momento di capire cosa applicare andando avanti così da poter progredire, ottenere la riuscita. Amore: in coppia, nonostante le difficoltà che potreste aver attraversato, siete sempre uniti. E ancora oggi vi tenete per mano. Soli: sfrutterete pienamente i vantaggi del vostro status. Conoscerete contemporaneamente due persone. Liberi come l’aria le conquisterete, tanto per capire chi è quella giusta per voi…

Oroscopo 25 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Piena in Leone sosta nel vostro settore della trasformazione, potrebbe spingere a dare il via a quei cambiamenti che ritenete necessari, Se è da tempo che ci riflettete, ora alcuni eventi vi metteranno in grado di concretizzarli velocemente. Sul fronte finanze, nell’estate del 2023 potreste aver deciso di migliorare questo aspetto e saldato qualche debito o risparmiato di più, Con il Plenilunio odierno dovreste sentirvi più sicuri della vostra capacità di garantirvi la stabilità finanziaria. Amore: in coppia, se con il partner siete in freddo oggi avete la possibilità di riavvicinarvi. Una cenetta o una serata romantica e tra di voi andrà tutto molto meglio. Soli: potrebbe esserci un incontro ma per paura di innamorarvi, rischiate di mandare tutto all’aria. Prima di agire impulsivamente, riflettete. Non avrete una delusione.

Oroscopo 25 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Piena in Leone, sosta nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro: grazie al sostegno di una persona riuscirete a sbloccare una situazione amministrativa o legale complicata e sentirvi sollevati. Al contempo, nel giro di poco tempo raggiungerete un obbiettivo o concretizzerete un progetto che avete a cuore, E’ da tempo che al riguardo lottate ma la battaglia non è stata vana, avete in tasca la vittoria. Non è escluso, infine, che chiuderete una relazione che non funziona più. Amore: in coppia, è una giornata in cui il partner potrebbe fare un annuncio inatteso e importante (positivo). Soli: mettendo a tacere la permalosità, oggi potreste trovare l’amore, conoscere l’anima gemella.

Oroscopo 25 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Piena in Leone, rappresenta un invito a organizzare al meglio il programma quotidiano. Il che significa curare la forma fisica anche attraverso la pratica regolare di esercizio fisico, seguire una dieta sana ed eliminare eventualmente qualche cattiva abitudine. Non dovete fare tutto di botto: sarà sufficiente fare un passo dopo l’altro. Nel lavoro, se negli ultimi sei mesi avete lavorato sodo per raggiungere un obiettivo, ora potreste essere adeguatamente ricompensati. Amore: in coppia, la vostra tendenza è prendere alla lettera tutto ciò che dice il partner. Cercate di essere più leggeri! Soli: l’ipersensibilità comporta instabilità emotiva, il che non facilita gli incontri. Ma volendo potete fare spazio all’amore… Tenete sotto controllo le emozioni.