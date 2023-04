L’oroscopo del 26 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 26 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 26 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui concentrarvi sulle priorità finanziarie relative alla casa, alla famiglia: è il momento di entrare in azione. Cercate di essere mentalmente aperti ai progetti che propongono le persone care, senza infastidirvi o peggio ancora arrabbiarvi! E’ un opportunità per considerare il futuro sotto una luce diversa. Amore: in coppia, l’umore è mutevole, alternate calma e nervosismo con sgomento del partner che non sa come comportarsi. Una corsetta all’aria aperte vi permetterà di schiarire le idee. Soli: più sensibili del solito alle emozioni degli altri, cercate dunque di fare leva sulla razionalità e sull’ottimismo. E’ questo che piacerà e soprattutto rassicurerà le possibili conquiste!

Oroscopo 26 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Se avete dubbi sul vostro valore personale, i passaggi odierni rappresentano un invito a eliminarli! Fate il punto sulle vostre capacità, competenze, esperienza e i successi riportati, tenendo presente che anche gli insuccessi hanno contribuito a diventare ciò che siete oggi. Ammetterete che avete fatto comunque notevoli progressi! Amore: in coppia, se nella relazione ci sono dei problemi li affronterete per risolverli e questo atteggiamento intelligente farà trarre dei vantaggi a entrambi. Soli: più sensibili nei confronti di chi vi circonda, il che vi permetterà di aprire gli occhi su una persona e, con delicatezza, provare a farvi notare…

Oroscopo 26 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Tenete presente che la gentilezza e la collaborazione, oggi vi saranno di grande aiuto a ottenere ciò che desiderate, soprattutto se anziché andare avanti per conto vostro terrete conto dei bisogni di chi vi circonda, del loro stato d’animo. E in questo modo, inoltre, anche un’amicizia che era in crisi potrebbe riprendere slancio. Amore: in coppia, se siete un po’ in freddo i passaggi vi permettono una riconciliazione ma a fare il primo passo dovrete essere voi. Chiedete scusa e ritroverete la complicità. Soli: giornata favorevole agli incontri, il potere si seduzione è al top, dunque cogliete l’occasione e lanciate qualche amo…

Oroscopo 26 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui potreste avere lo strano – sebbene lodevole – impulso a regalare una somma di denaro oppure spenderla per qualcosa di totalmente inutile. Cercate di non buttare i soldi dalla finestra! Prendete in considerazione l’idea di donare un po’ del vostro tempo, anziché del denaro, a chi ne ha bisogno. Amore: in coppia, amore e lucidità vanno di passo, l’atmosfera nella relazione è piacevole, l’accordo è al top! Dite al partner quanto l’amate. Soli: volete il grande amore e oggi grazie al sostegno degli astri, potrebbe manifestarsi! L’aria profuma di sentimenti e storie importanti: aprite gli occhi.

Oroscopo 26 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Se lavoro o vita personale, una persona si concede delle libertà, pur sapendo che non intervenendo la situazione potrebbe peggiorare sarete esitanti. Dovete invece stroncare sul nascere questo atteggiamento, prima che le vostre emozioni giungano a un punto di non ritorno. Attraverso una conversazione chiarirete e tornerà il sereno. Amore: in coppia, il partner potrebbe dire cose di cui in seguito si pentirà. Non arrabbiatevi e abbracciatelo: è il modo migliore per portare pace nella relazione. Soli: insistendo un po’, potreste scoprire che la persona che avete incontrato ha molto più in comune con voi di quanto pensavate.

Oroscopo 26 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potreste essere insoddisfatti di alcuni aspetti della vostra situazione attuali ma siete sicuri di non poterli modificare? Se vi sentite prigionieri di uno stile di vita che non vi appartiene forse è perché le persone vi hanno accollato troppe responsabilità e ciò rappresentare un peso. Dovete solo prendere le distanze e imparare a dire dei “no”! Amore: in coppia, fascino al top, il partner non potrà rifiutarvi nulla, farà tutto ciò che volete. L’amore che prova nei vostri confronti è sempre più forte! Non ne approfittate troppo… Soli: incontri e avventure amorose sono nel programma della giornata. In ogni caso prima di lanciarvi dovete essere sicuri che l’altro/a vi piaccia davvero.

Oroscopo 26 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Forse ancora non la intravedete ma avete la possibilità di trovare la stabilità nelle finanze. La otterrete nel giro di poco tempo grazie al rigore, alla perseveranza e alla serietà: il denaro non sarà più una preoccupazione! La cosa importante è stabilire delle priorità e concentrarti su queste, evitando di gestire più situazioni contemporaneamente. Amore: in coppia, tra voi e il partner quando tutto va bene è passione infinita ma quando tutto va storto i dissidi sono infiniti. Non ci sono vie di mezzo. Oggi vi troverete in entrambe le situazioni. Soli: potreste aver dato il via a una storia che si rafforza di giorno in giorno. Ciliegina sulla torta, oggi capirete cosa aspettarvi dall’altro/a e ne sarete felici!

Oroscopo 26 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Siete consapevoli dell’affetto che prova nei vostri confronti chi vi circonda. Cogliete l’occasione per esprimere le vostre emozioni, dire agli amici e ai familiari quanto per voi sono importanti: farà bene anche a voi! Al contempo se dovete sistemare questioni legali o amministrative è la giornata ideale: non avrete problemi! Amore: in coppia, cercherete di introdurre più entusiasmo alla nella relazione, fare qualcosa di inedito o dare il via a un progetto a due. Ottima iniziativa soprattutto se la routine ultimamente ha rappresentato un peso per entrambi. Soli: oggi vi lancerete in una nuova avventura intensa e piena di passione. Tutto inizierà con un intrigante gioco di sguardi.

Oroscopo 26 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

I passaggi odierni potrebbero spingervi a intervenire in una discussione complicata così da essere d’aiuto. Purtroppo potrebbe non andare come vorreste e senza volerlo renderete ancora più agitata la situazione. A quel punto vi pentirete di aver parlato. L’atteggiamento migliore è quello di procedere con cautela. Amore: in coppia, punterete sulla tenerezza e sul fascino per ri-conquistare il cuore della dolce metà. Inventerete nuovi incantesimi per attirarlo/a a voi. Soli: incontri positivi vi permetteranno di tirare su il morale. I nuovi contatti arricchiranno la vostra rubrica e al momento giusto vi saranno utili.

Oroscopo 26 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Seppure molto impegnati nel lavoro, dedicare più attenzioni alle persone care le renderà felici e anche voi sarete contenti. Soprattutto se ultimamente a causa della professione le avete trascurate. Al contempo se avete intenzione di chiedere scusa a un amico o a un collega, oggi vi sarà più facile di quanto pensiate e tornerà la pace. Amore: in coppia, avete l’opportunità di esprimere la vostra opinione e la cogliete al volo. Avete ragione, il vostro messaggio passerà senza problemi! Soli: avete le idee chiare, sollecitate le emozioni di chi vi corteggia per spingerlo/a a reagire. Non dovete essere così sicuri di voi stessi, mettere fretta non significa ottenere necessariamente la vittoria.

Oroscopo 26 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Senza rendervene conto intimorite chi vi circonda per cui cercate di essere flessibili e tutto andrà liscio. Un po’ di tatto e sdrammatizzare le tensioni anziché pensare di risolvere con delle battute, vi permetterà di ammorbidire l’atmosfera e introdurre anche in casa un po’ di tranquillità. Il senso dell’umorismo oggi non sarebbe gradito. Amore: in coppia, è cercando di capire i reciproci errori che rafforzerete ancora di più la relazione. La vostra vita a due può essere piena di alti e bassi ma vi amate e tanto basta. Soli: scatterà un’attrazione irresistibile, l’altro/a appagherà uno a uno i vostri desideri. Un incontro per la serie vietato ai minori…

Oroscopo 26 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui dovete fare attenzione a scatenare malintesi, soprattutto se sperate di fare una buona impressione su una persona. Rischiate infatti di dire troppo oltrepassando alcuni limiti oppure dire la cosa sbagliata. Non prendete tutto eccessivamente sul serio e correggete il tiro con il senso dell’umorismo. Amore: in coppia, L’atmosfera è un po’ pigra e molto romantica, il mix ideale per trascorrere bei momenti con il partner, tra sogni e progetti concreti, tra poesia e sensualità, il tempo volerà! Soli: farete girare la testa a molte persone. E’ una bella giornata per conquistare chi vi attrae o per stringere amicizie per sempre. A voi la scelta.