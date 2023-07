L’oroscopo del 27 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 27 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 27 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Non dovete ignorare l’impulso che vi spinge a divertirvi, a essere più fantasiosi o curiosi della vita poiché potrebbero portare a splendide scoperte. È vero che il tempo è denaro, ma ogni tanto dovete ricaricare il vostro lato creativo, il che potrebbe significare concedervi una pausa dall’eccessivo lavoro mentale o fisico e rilassarvi un po’. Amore: in coppia, gli astri rappresentano un invito a dare un colpo d’acceleratore ai progetti a due. Le vostre idee si realizzano. Con il partner siete pronti per cambiare marcia. Soli: perché non fare il primo passo con chi vi attrae? Rivelate ciò che provate. E’ arrivato il momento di dire addio alla solitudine. Avete le carte in regola.

Oroscopo 27 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Fate attenzione, oggi potreste sentirvi a vostro agio con un collega o un nuovo amico al punto da condividere qualcosa di profondamente personale, ma gli aspetti odierni richiedono moderazione. Parlare troppo alla fine sarà imbarazzante per entrambi. Se avete bisogno di sfogarvi la cosa migliore è chiamare un vecchio amico. Amore: in coppia, potrebbero esserci delle discussioni, il partner tenderà a imporvi qualcosa. Ciascuno dirà la propria opinione ma non risolverete. Soli: sarete molto riluttanti a dare il via a una storia poiché non siete certi dell’affidabilità di chi vi corteggia. Ma più rifletterete, meno tempo avrete per conoscervi meglio.

Oroscopo 27 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se siete in ritardo nella consegna di un compito o di un progetto potreste sentirvi parecchio stressati. Se è possibile delegate qualcosa a una persona di cui vi fidate ma in ogni caso non siate troppo esigenti con voi stessi se non riuscite a finire tutto. Domani potrete recuperare dunque per oggi cercate di rilassarvi. Amore: in coppia, siete nervosi e probabilmente troppo impulsivi per aspirare a un’atmosfera armoniosa ma anziché a casa, mostrate il malumore altrove! Soli: per oggi l’amore non è un priorità Siete agitati, indecisi e annullerete la serata pensando che in fondo ce ne saranno altre.

Oroscopo 27 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se vi state occupando di troppe cose contemporaneamente è il momento di mettere uno stop e organizzarvi. Per gestire tutto ci sono modi migliori e meno stressanti. Su un altro piano: sembra che anche oggi abbiate le mani bucate ma se volete proprio volete lanciarvi nello shopping e spendere evitate acquisti importanti. Amore: in coppia, se non riuscite a esprimere le emozioni o i bisogni/aspettative, non esitate a rielaborare le parole, con calma. Soli: non è la giornata ideale per dichiarare il vostro amore. Potreste avere difficoltà a esprimere chiaramente i vostri sentimenti.

Oroscopo 27 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Venere e Mercurio nel vostro segno, accentuano la vostra curiosità e se avete la possibilità di vivere una nuova esperienza personale probabilmente la coglierete al volo. Al contempo siete spinti a sognare ad occhi aperti e nel lavoro rischiate di essere dispersivi. Scrivere una lista di cose da fare vi aiuterà a rimanere in carreggiata. Amore: in coppia, potreste avere la sensazione che la relazione sia in un vicolo cieco, il comportamento del partner vi lascia perplessi. Tra voi si stabilisce una certa distanza ed è difficile comunicare. Soli: la vita sentimentale evolve in modo positivo, una storia d’amore vi regala una gioia immensa, tuttavia non mettete il carro davanti ai buoi. Procedete passo dopo passo.

Oroscopo 27 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Quando si tratta di dare non vi ponete limiti e le persone a volte ne approfittano. Ma con Mercurio e Venere alle spalle del vostro segno oggi finalmente deciderete di mettere uno stop. E fate bene: avete parecchie cose di cui occuparvi e non dovete farvi carico di altre responsabilità. Non è da egoisti difendersi e dire dei no. Amore: in coppia, è il momento di approfondire alcune questioni, di fare il punto senza risentimento ma con tenerezza. Parlate liberamente poiché a unirvi è un amore complice e reciproco. Soli: determinati a prendere l’iniziativa per conquistare e vivere una storia per sempre. E riuscirete a fare vostro il cuore di chi vi attrae.

Oroscopo 27 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con Mercurio e Venere nel vostro settore della vita sociale al riguardo è una giornata interessante, potrebbero esserci degli incontri con vecchi amici o colleghi. Che siano pianificati o improvvisati, in ogni caso potrete recuperare il tempo perduto e se ci sono stati dei problemi risolverete con una chiacchierata sincera. Amore: in coppia, potreste essere risentiti con il partner, potreste fare dei rimproveri che non merita. Invece di girarci intorno dite di cosa lo accusate davvero. Soli: ma che vi prende? Poca sicurezza in voi stessi e la spiacevole sensazione di non essere affascinanti. In queste condizioni, come si può parlare di amore? Tiratevi su!

Oroscopo 27 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Anche se vi sentite a corto di energie e non avete voglia di lavorare su un progetto o un obbiettivo, non dovete mollare. Si tratta solo di una momentanea perdita di motivazione causata da Mercurio e Venere in moto retrogrado nel vostro settore della carriera. Concentratevi e andate avanti perché ce la farete! Amore: in coppia, potrebbero esserci tensioni a causa di incomprensioni, disaccordi o malintesi. Cercate di mantenere la calma e soprattutto di ascoltare il partner. Soli: per oggi non pensate all’amore né agli incontri. Siete impazienti e diffidenti. State per conto vostro e leggete un bel libro.

Oroscopo 27 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un’ottima giornata per viaggiare, sia realmente che virtualmente. Con la congiunzione Mercurio-Venere in Leone la vostra enorme curiosità potrebbe portarvi in una viaggio di scoperta. Anche se non partite, potete pur sempre partecipare a un seminario o un corso online così da poter ampliare gli orizzonti. Amore: in coppia, la vita a due evolve in condizioni ottimali, la relazione è più solida che mai. Si aprono nuovi orizzonti, è il grande ritorno della fiducia e dell’ottimismo. Soli: una persona, forse nel lavoro, vi corteggia ma dubitate della sua sincerità e alzerete un muro. Finiti i tempi in cui vi accontentavate di bei discorsi e belle promesse, ora volete qualcosa di concreto.

Oroscopo 27 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la congiunzione Mercurio-Venere in Leone, potreste essere preoccupati per una questione di denaro. Non si tratta di una spesa o di mancanza di denaro ma di una somma che vi è dovuta e che ancora non è entrata. La prima cosa da fare è chiedere e insistere ripetutamente con chi vi deve il denaro: non dovete mollare! Amore: in coppia, all’inizio della giornata una piccola discussione vi farà sentire giù di morale. Evitate di concentrarvi sul negativo, accogliete con gioia i bei momenti insieme, senza incupirvi davanti alla minima contrarietà. Soli: l’amore stia bussando alla vostra porta, ma rifiutate di aprire il tuo cuore per timore di una delusione. E se invece vi lasciaste andare? Accettare un invito non è firmare un contratto di matrimonio.

Oroscopo 26 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio) Con Mercurio e Venere in Leone, nel vostro settore delle relazioni, lavoro o vita personale la giornata rischia di essere tesa se resterete fermi sulle vostre posizioni o darete lezioncine non richieste, oppure tenterete di imporre le vostre idee. I vostri interlocutori non cambieranno opinione e il tutto potrebbe sfociare in qualche litigio spiacevole. Amore: in coppia, evitate di volere l’ultima parola a tutti i costi. In caso di dissidio cercate di essere concilianti. Non dovete concludere la giornata all’insegna dell’incomprensione ma della dolcezza. Soli: la vostra vita sentimentale non è molto stabile, forse incontrate troppi potenziali partner ed è difficile fare una scelta. Temete di commettere un errore e provate incertezza.

Oroscopo 27 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se ultimamente vi siete messi sotto pressione e oggi vi sentite disorganizzati, scombussolati o eccessivamente stressati è il momento di rallentare il ritmo prima che vi costringa a farlo il corpo che forse vi sta già inviando dei segnali. Concedetevi una pausa per una buona causa: il benessere psicofisico così da allentare lo stress. Amore: in coppia, oggi siete un po’ guastafeste il che infastidirà il partner che avrebbe voglia di ricevere più attenzioni, di fare qualcosa insieme. Mentre voi vorreste stare un po’ per conto vostro. Soli: non solo non avete testa per un appuntamento ma pensate persino che sia assolutamente inutile. Ed è molto probabile che rimanderete.