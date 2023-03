L’oroscopo del 27 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 27 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 27 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Siete ottimisti, pensate in grande, che sia possibile trasformare i vostri sogni in realtà. Anche se altre persone sono scettiche, tentano di dissuadervi dal dare il via ai progetti, dovete provarci! Al contempo, con i passaggi odierni potrebbe arrivare una splendida opportunità: fatela vostra anche se dovesse presentare delle sfide. Amore: in coppia, vivrete momenti intensi e indimenticabili in compagnia della dolce metà. I sentimenti sono sinceri, la complicità è al top e siete entrambi appagati. Soli: desiderate un grande amore. Buone notizie: è possibile che oggi arrivi un colpo di fulmine! Un incontro vi renderà felici.

Oroscopo 27 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste avere una maggiore comprensione di un problema che da un po’ vi pesa parecchio. Oggi vedete la situazione in una luce più positiva, il che vi permetterà di trovare una soluzione. A maggio, Giove entrerà nel vostro segno e arriverà un periodo fortunato. Nel frattempo siete in ottima forma per spianare la strada a un nuovo inizio. Amore: in coppia, ottimismo, gioia di vivere sono nel programma della giornata. Il vostro buonumore è contagioso, insieme al partner siete felici, sulla stessa lunghezza d’onda. Soli: è davvero difficile resistervi! Che si tratti delle parole o dell’atteggiamento, il vostro fascino fa colpo. E farete una conquista…

Oroscopo 27 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una splendida giornata, i pianeti in Ariete vi dotano di grande determinazione, della volontà di conquistare qualcosa o qualcuno. Potrebbe semplicemente trattarsi di una persona con cui stringere un’amicizia e a cui proporre una vostra idea o un progetto. E in effetti è un ottimo momento per concludere patti e accordi. Amore: in coppia, voglia di esprimere i vostri sentimenti e lo farete nel modo più dolce possibile. Si tratta quindi di tenere vibrazioni, emozioni condivise, un modo di fare irresistibile e delizioso. Soli: alcuni messaggi saranno carini ma non vi interesseranno. Lo farà invece quello di un/a ex pretendente: vi riempirà di gioia.

Oroscopo 27 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nel lavoro siete pronti a fare di tutto per raggiungere il successo. Siete aperti a nuovi idee e determinati a sfruttare le opportunità che si presentano. Qualunque cosa abbiate intenzione di intraprendere, andrete avanti con una volontà di ferro. Grazie all’ottimismo e al pensiero positivo, qualcosa di interessante catturerà la vostra attenzione. Amore: in coppia, se volete evitare reazioni negative, cercate di controllare le parole e sdrammatizzare la situazione. Soli: una persona con cui parlate online da qualche giorno troverà le vostre reazioni eccessive. La gelosia potrebbe bloccare questo nuovo idillio.

Oroscopo 27 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

In questo momento, lavoro o vita personale, siete disposti a provare esperienze per voi inedite. E il vostro atteggiamento intraprendente vi farà ottenere ottimi risultati. Al contempo, con la dissonanza Luna-Nettuno, potrebbe esserci un malinteso con un amico, che dovreste chiarire immediatamente, prima che prenda una brutta piega. Amore: in coppia, giornata favorevole al dialogo dunque parlate di argomenti che avete a cuore. Saprete come convincere il partner a seguire i vostri progetti. Soli: se una persona vi attrae oggi vi lancerete in una dichiarazione. Se non altro saprete una volta per tutto, cosa aspettarvi.

Oroscopo 27 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Grazie all’elasticità, alla creatività e alla vostra abilità, oggi nel lavoro avrete la possibilità di distinguervi e ottenere la riuscita. In particolare se lavorate nel settore della comunicazione, nel commercio o svolgete un’attività che richiede degli spostamenti. Non è escluso che grazie a un accordo soddisfacente entri una somma di denaro. Amore: in coppia, il buonumore vi permette di vedere il bicchiere mezzo pieno e ciò cambiare tutto! La vostra allegria è contagiosa e insieme al partner trascorrerete una splendida giornata. Soli: siete ottimisti, vivaci, il sex appeal è al top! Oggi siete pronti ad accogliere l’amore a braccia aperte!

Oroscopo 27 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Una conversazione accenderà il vostro entusiasmo: probabilmente vi faranno una proposta o vi daranno una dritta che vi permetterà di cogliere un’opportunità. Per farle vostre forse dovrete imparare una nuova abilità o superare alcune vecchie convinzioni ma è il momento di imboccare una nuova direzione. Amore: in coppia, in caso di discussione, oggi avrete una conversazione costruttiva e raggiungerete più facilmente un compromesso. Soli: controllerete regolarmente il telefono per non perdere un sms di una persona che vi corteggia. Vi sembrerà strano non avere più notizie ma non vi preoccuperete. Fate bene, confermerà l’appuntamento nel giro di poche ore.

Oroscopo 27 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni vi spingono a eliminare eventuali cattive abitudini e trasformare il programma quotidiano. Al contempo, con la dissonanza Luna-Nettuno, fate attenzione ad alcuni strani atteggiamenti nella cerchia delle amicizie, ovvero gelosie o perché qualcuno vuole imporre il proprio punto di vista. Amore: in coppia, avete in mente nuovi progetti a due e il partner sarà d’accordo con le vostre scelte e le vostre decisioni. Insieme, guardate al futuro! Soli: se di recente avete conosciuto una persona, la situazione è positiva, favorevole ad una storia d’amore che andrà avanti nel tempo.

Oroscopo 27 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Avete idee brillanti ed è la giornata giusta per presentarle ai vostri contatti professionali. Tenete presente che parlare dei progetti che avete a cuore sarà accolto con entusiasmo, dunque sicurezza in voi stessi e date il via alle conversazioni! Ci sarà chi sarà pronto a offrire il suo sostegno. E’ il momento di guardare al futuro! Amore: in coppia, la condivisione, la comprensione e il compromesso, con qualche dolcezza inaspettata, vi garantiranno una grande giornata. Soli: ottime opportunità di incontro e siete determinati a dire addio alla solitudine. E’ probabile che l’amore si nasconda nella vostra cerchia delle amicizie.

Oroscopo 27 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Comunicare con colleghi, il boss e i familiari vi permetterà di mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata. Al riguardo, mentre parlate di ciò di cui avete bisogno siate chiari, concisi e franchi. Con la dissonanza Luna-Nettuno per evitare futuri malintesi, sarebbe ancora meglio mettere tutto per iscritto attraverso una mail. Amore: in coppia, giornata ideale per far passare un vostro messaggio. Troverete le parole giuste e il partner capirà le vostre richieste. Cercate solo di non andare oltre, accontentatevi. Soli: più estroversi del solito, volendo potreste dare il via a conversazioni molto interessanti che potrebbero sfociare in una storia.

Oroscopo 27 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se avete in corso una trattativa o volete che alcune persone in particolare notino le vostre idee e opinioni, oggi direte le parole giuste al momento giusto. Chiedete con coraggio ciò che desiderate poiché ci sono buone possibilità che l’otterrete! Se non lo farete, potrebbero proporvi comunque qualcosa di altrettanto interessante, se non persino migliore. Amore: in coppia, con la dolce metà vi capite perfettamente. Oggi c’è una particolare affinità anche nell’eros, il che vi permetterà di vivere splendide emozioni. Top. Soli: è un lunedì in cui potreste incontrare l’anima gemella! In ogni caso, in programma c’è un incontro d’amore per cui è nel vostro interesse uscire.

Oroscopo 27 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avere ragione non è la cosa più importante. Per oggi, prima di parlare cercate di riflettere. Sul piano pratico, la vostra tendenza è quella di iniziare mille cose e non portarne a termine nessuna. Disperdete le energie in compiti meno importanti e vi manca una visione d’insieme che vi renderebbe molto più produttivi. Amore: in coppia, pensate troppo e rischiate di perdere il ​​meglio. Perché vi ponete tante domande, nutrite dubbi inutili che vi mettono i bastoni tra le ruote? Privilegiate la semplicità. Soli: la solitudine vi pesa ma evitate di dare il via impulsivamente a storie con persone che non fanno per voi.