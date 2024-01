L’oroscopo del 29 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 29 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 29 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Riguardo alle finanze, con il buon aspetto Marte-Urano vi sentite più liberi, più ottimisti e pronti a prendere l’iniziativa. Tenete presente che i piccoli cambiamenti apportati in questo momento avranno un impatto significativo sul futuro: dunque andate avanti con determinazione, sfruttate al meglio le vostre capacità, il tempo, le energie e non pensate al passato. Potreste infine trovare un modo per utilizzare un’abilità che vi metterà in grado di aumentare le entrate. Amore: in coppia, bisogno di evadere dal quotidiano e in base a come va la relazione vorrete scappare e divertirvi insieme al partner o scappare ma per conto vostro. Soli: oggi non vi ponete domande: volete solo godere il momento presente. Atteggiamento che vi calza a pennello!

Oroscopo 29 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Con Marte in Capricorno in buon aspetto con Urano nel vostro segno, se nel lavoro avvertite il desiderio di cambiare, migliorare o provare qualcosa, date il via a partire da oggi. Potreste forse sentirvi un po’ a disagio a fare il primo passo, uscire dalla vostra zona di comfort e avventurarvi nell’ignoto. Ma se nella professione volete crescere e brillare dovete correre un rischio seppure calcolato. Trovate la motivazione per iniziare un nuovo capitolo lavorativo. Amore: in coppia, tra tensioni e frustrazioni, l’atmosfera è tesa. Discordie, dispute… cercate un compromesso. Soli: impazienza e impulsività non giocano a vostro favore. Con chi vi attrae rischiate di essere un po’ invadenti.

Oroscopo 29 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Concentrerete l’attenzione su quei problemi che ritenete più urgenti, sentite che dovete fare chiarezza e risolverli. Potrebbe non essere una missione facile, tuttavia cercate di essere meno impazienti e procedere con calma. In questo modo ce la farete ugualmente ma eviterete di stressarvi inutilmente. Una riflessione tranquilla sarà d’aiuto a capire cosa sta accadendo e una volta individuata la vostra parte di responsabilità, sarà più semplice andare avanti. Amore: in coppia: desiderate abbracci, baci in abbondanza. Li riceverete ma per i vostri gusti non saranno abbastanza e vi chiuderete nel silenzio. Il partner non avrà la minima idea del vostro improvviso cambiamento. Soli: tendenza a isolarvi o ad accentuare l’insofferenza nei confronti degli altri. Nelle relazioni cercate di privilegiare invece la dolcezza.

Oroscopo 29 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Parlare con altre persone oggi vi regalerà benessere, ascoltare cosa pensano e cosa stanno facendo vi darà un bella carica di energia, potreste essere spinti a intraprendere qualcosa di nuovo. Se avete qualche idea, anche voi dovreste condividerla: vi sarà utile a valutare la sua validità e ottenere il supporto di cui avete bisogno. Un amico potrebbe offrire una prospettiva pratica e varrà la pena prenderla in considerazione. Con qualche modifica sarete pronti al decollo. Amore: in coppia, ad attendervi c’è sicuramente una bella sorpresa. Qualcosa che cambierà la vostra vita quotidiana. Soli: il buon aspetto Marte-Urano annuncia una giornata speciale. Negli affari di cuore potrebbe esserci un bel cambiamento, grazie a uno splendido incontro.

Oroscopo 29 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Se avete lavorato sodo e con costanza, pazienza su un progetto, un piano o un obbiettivo oggi alcune informazioni importanti potrebbero essere d’aiuto a fare progressi significativi. Potrebbe trattarsi del consiglio di qualcuno e ciò permettervi di fare passi avanti e superare quei problemi che vi hanno abbattuto. Con il buon aspetto Marte-Urano è una giornata piena di sorprese. Potrebbe emergere improvvisamente qualcosa di estremamente positivo! Amore: in coppia: è arrivato il momento di ravvivare il quotidiano. Che ne dite di pianificare un viaggetto romantico? Soli: aprite gli occhi, guardatevi intorno! Un incontro inaspettato potrebbe sfociare in una relazione sorprendente.

Oroscopo 29 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Essere sinceri e diretti al massimo con una persona o adottare un atteggiamento diplomatico? Il buon aspetto Marte-Urano potrebbe spingervi a dire le cose come stanno, senza girarci intorno ma il problema è che potreste farlo improvvisamente e ciò sorprendere negativamente l’altro. Se nel lavoro o nella vita personale avete intenzione di mettere in chiaro una situazione, cercate di essere meno aggressivi e tanto meno arrabbiarvi. Amore: in coppia: l’amore vi mette le ali. Con il partner è fusione totale, il rapporto è basato sulla sincerità e sulla complicità. Soli: avete voglia di nuovi incontri e negli affari di cuore Venere oggi vi riserva piacevoli e romantiche sorprese.

Oroscopo 29 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ possibile che siate contrariati dall’atteggiamento di un un familiare o persino arrabbiati ma non avete ancora parlato della questione. Lo farete ma non oggi poiché l’atmosfera è un po’ elettrica, avrete modo in seguito di chiarire. In ogni caso siete sicuri che sia qualcosa di insopportabile, che possiate gestire con calma e con un sorriso? Cercate di essere tolleranti – chi meglio di voi può esserlo? – a volte una risata può risolvere qualsiasi incomprensione. Amore: in coppia, il partner avrà difficoltà ad aprire il dialogo. Invece di insistere correndo il rischio di provocare un conflitto che vi rovinerebbe la giornata, andate oltre. Soli: negli affari di cuore, oggi sarebbe un errore essere eccessivamente intraprendenti, non è il momento.

Oroscopo 29 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ la giornata giusta per una messa a punto in famiglia o sul posto di lavoro: se ci sono state delle tensioni sono ancora presenti ma non dicendo nulla al riguardo non farete altro che ingigantirle. Al contempo, per oggi evitate di fare promesse: pur essendo molto sinceri e in buona fede, in seguito potrebbero accadere degli avvenimenti imprevisti che vi impediranno di mantenerle. La cosa migliore è semplificare la vita: in questo modo non deluderete nessuno. Amore: in coppia, la relazione sta attraversando una fase di progresso ed evoluzione verso un futuro stabile. Se l’unione è recente, è tempo di pensare a un coinvolgimento più serio. Soli: negli affari di cuore non ci sono novità? Uscite, fate qualcosa di diverso. Avete la possibilità di dare il via a una storia magica e speciale.

Oroscopo 29 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Avere un atteggiamento spontaneo vi ripagherà: potrebbe permettervi di fare vostro un lavoro o un’opportunità. Tuttavia il tempo per cogliere la possibilità potrebbe essere poco e per trarne vantaggio dovrete agire rapidamente. Con il buon aspetto Marte-Urano, oggi le porte potrebbero aprirsi in modo assolutamente inaspettato: se ciò che vedete oltre vi piace, fatevi avanti senza esitare. Potreste inoltre cambiare routine per garantirvi benessere ed efficienza. Amore: in coppia: non dovete permettere a nessuno di interferire nella vostra relazione. Alcune persone, amici o familiari, sembra si divertano a mettervi l’uno con l’altro. Soli: attenzione: non fate agli altri quello che non vorreste facessero a voi. Meditate.

Oroscopo 29 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Avete in mente un’idea brillante per dare il via a un’attività per conto vostro o intenzione di sviluppare nuove idee legate al lavoro? Non dovete ignorare questo slancio creativo e sperimentare invece tutto ciò che è nuovo: seguendo l’impulso ad andare avanti farete continui progressi. Un complimento da parte di una persona che per voi conta o una felice coincidenza, inoltre, vi doteranno di ottimismo e della certezza che avete imboccato la strada giusta. Amore: in coppia, desiderio e passione al top! Sfruttate l’eros di Venere e Marte nel vostro segno per rendere vibrante la relazione. Soli: i pianeti favoriscono gli incontri significativi ed è probabile che uno in particolare trasformi la vostra vita

Oroscopo 29 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Ancora per una settimana, tre pianeti sostano in Capricorno alle spalle del vostro segno il che significa che le energie non sono al top. Potreste provare incertezza riguardo ad alcune scelte, non sarete sicuri di nulla. Pazientate: il 5 febbraio Mercurio entrerà nel vostro segno, il 13 sarà raggiunto da Marte e il 16 da Venere! Uscirete finalmente dal letargo, sarete di nuovo entusiasti, pronti a dare il via con coraggio e ottimismo a un rinnovamento, a chiudere con il passato. Amore: in coppia, desiderate tenerezza e affetto e il partner apprezzerà il desiderio di lasciarvi andare. Soprattutto se ultimamente siete stati un po’ orsi… Soli: attraverso il lavoro potreste conoscere una persona. Non sarete indifferenti al suo fascino, il vostro cuore batterà forte.

Oroscopo 29 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se avete intenzione di concludere nel minor breve tempo possibile i compiti di lavoro, le responsabilità, rischiate di spendere parecchie energie. Tuttavia la presenza del Sole in Acquario indica che dovrete rallentare il ritmo e procedere con calma. Mettendovi sotto pressione rischiate di stressarvi e alla fine concludere poco o niente. Cercate di trascorrere del tempo di qualità con le persone a cui volete bene, risolleverà l’umore più di quanto pensiate. Amore: in coppia, insieme al partner darete un nuovo slancio ai progetti (se alcuni fossero rimasti in sospeso). Soli; siete consapevole che in amore non dovete bruciare le tappe. Anche se una persona vi affascina, rimanete con i piedi per terra. Lasciate che la situazione si sviluppi in modo naturale.