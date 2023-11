L’oroscopo del 3 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 3 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 3 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) La dissonanza Venere-Nettuno vi rende molto sensibili, empatici e per questo sarete dispiaciuti per una persona che ha un problema e sarete pronti a dare una mano, anche se ciò dovesse costarvi un sacrificio. Sebbene sia un atteggiamento lodevole e generoso, evitate di cacciarvi in una situazione complicata. Fate inoltre attenzione sul posto di lavoro: il boss o un cliente tenterà di farvi prendere lucciole per lanterne, confondervi, così da avere maggiore influenza su di voi Amore: in coppia, di fronte a certe difficoltà potreste abbassare le braccia. Ma il partner sa bene di avere in voi un sostegno fedele e affidabile. Soli: per oggi, non prendete iniziative sul fronte incontri poiché imbarazzo e delusione sono in agguato. Oroscopo 3 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) A sorpresa, oggi potreste provare una pizzico di invidia per una persona, potrebbe trattarsi di un collega o un amico, che sembra avere tutto e inoltre è anche molto apprezzato. Siete sicuri che sia davvero così? E inoltre, che vi succede? Forse con la dissonanza Venere-Nettuno siete insoddisfatti di voi stessi, della vostra immagine. Scacciate queste emozioni negative e pensate che possedete un fascino unico. E’ il momento perfetto per mostrare il talento, le qualità e le competenze. Amore: in coppia, giornata molto intensa soprattutto nell’eros e non aggiungiamo altro… I cinque sensi sono in allerta e non vedrete l’ora di rientrare a casa dopo il lavoro. Soli: se dovesse presentarsi l’avventura di una notte, oggi non vi tirerete indietro. Oroscopo 3 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Con la dissonanza Venere-Nettuno oggi sarete più gentili nei confronti di chi vi circonda, soprattutto nell’ambiente di lavoro, qualche collega sarà pronto a parlare dei suoi problemi. Avete il giusto distacco emotivo per ascoltare in modo obiettivo e offrire sostegno. Probabilmente non sarà necessario nemmeno dare dei consigli, sarà sufficiente sentire il loro sfogo. Un consiglio astrale: fate attenzione poiché qualcuno potrebbe dare per scontato il vostro supporto. Ricordate che non siete psicoterapeuti…Amore: in coppia, anticipate anche i più piccoli desideri del partner ed è un buon segno, volete che la relazione funzioni e che duri a lungo. Soli: volete essere lasciati in pace e sognare la persona ideale ed è ciò che farete…

Oroscopo 3 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Gli amici sono la famiglia del cuore ed oggi toccherete con mano che avete scelto quelli giusti! Un amico, oggi vi darà il suo sostegno in una situazione imbarazzante. Ancora una volta questa persona arriverà in vostro soccorso. Per ricambiare la generosità non dovete pensare a un regalo ma esprimete invece il vostro affetto, quanto conta per voi la sua presenza nella vostra vita! Un discorso sincero come questo colpirà emotivamente l’altro più di qualsiasi dono costoso. Amore: in coppia, desiderate un po’ di intimità con il partner, soprattutto se avete figli piccoli. Organizzate un fine settimana romantico. Soli: se avete conosciuto qualcuno che vi piace o volete vivere nuove esperienze, cercate di mantenere il controllo sulle situazioni. Oroscopo 3 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) Che si tratti di lavoro o vita privata, con i passaggi odierni rischiate di commettere un errore riguardo a una persona che ai vostri occhi è perfetta. Sapete bene che non esiste la perfezione dunque evitate di prendere un abbaglio. Dietro le apparenze c’è una personalità che per voi potrebbe essere nociva, prosciugare le vostre energie o il denaro. Per oggi, è meglio evitare di prestare soldi od oggetti di valore o, infine, di prendere decisioni finanziarie importanti. Amore: in coppia, vale il discorso di cui sopra: rischiate di prendere una decisione finanziaria sbagliata e il partner dubitare della vostra capacità di giudizio. Soli: occhio a rimanere conquistati da venditori di fumo. Prima di lanciarvi chiedete un buon consiglio.

Oroscopo 3 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Rimanere dietro le quinte permettendo a un’altra persona di brillare, sarebbe un errore. Anche se il vostro è un segno sempre pronto a correre in aiuto di qualcuno nel momento del bisogno, non dovete permettere che prenda il merito di qualcosa che avete fatto soltanto voi. Con la dissonanza Venere-Nettuno osservate la situazione con il massimo distacco. Cercate di capire se la persona approfitta della vostra umiltà e disponibilità per ottenere il suo posto al sole a vostro discapito. Amore: in coppia, punti di vista o obbiettivi diversi potrebbero scatenare dei conflitti. Per evitare che la situazione peggiori saranno essenziali la pazienza e il dialogo. Soli: se darete il via a una storia cercate di chiarire le vostre intenzioni e le aspettative dell’altro/a. Eviterete confusione.

Oroscopo 3 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Una relazione di lavoro o d’affari oppure personale in questo momento forse attraversa un momento di confusione. Non siete del tutto sicuri della vostra posizione né di quella dell’altro. Sfortunatamente, nessuno dei due la pensa nello stesso modo. Per entrare in sintonia il più rapidamente possibile e assicurarvi che tutto vada per il verso giusto è necessario dare il via a una conversazione tranquilla, mirata a chiarire. Nel giro di poco sicuramente ritroverete l’intesa. Amore: in coppia, evitate di spaccare il capello in quattro, chiudete un occhio su cose di poco conto e fate leva sul buonumore! Soli: con la dissonanza Venere-Nettuno, cercate di mettere un freno ai sogni. Le aspettative alte portano alle delusioni.

Oroscopo 3 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Venere-Nettuno potreste essere molto tentati di dare una seconda possibilità a una persona che tutti considerano poco affidabile o persino un po’ losca ma voi vedete solo il lato positivo della relazione d’amicizia. Tuttavia tenete presente che quando si dicono cose spiacevoli su qualcuno probabilmente c’è un fondo di verità, una buona ragione. Conoscendo il vostro segno farete ciò che vi pare ma riflettete almeno sulle possibili conseguenze così da essere pronti a gestirle. Amore: in coppia, se non vedete chiaramente la situazione, per oggi evitate di prendere decisioni affrettate. Soli: la dissonanza Venere-Nettuno distorce la realtà, come detto avete difficoltà a distinguere la realtà dalla fantasia riguardo a una persona.

Oroscopo 3 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

L’istinto oggi è al massimo dunque seguitelo anziché chiedere consigli agli amici e familiari: potrebbero non essere quelli giusti. Il discorso vale ancora di più se dovete prendere una decisione che gli altri potrebbero non comprendere né supportare. Con la dissonanza Venere-Nettuno al limite potete parlarne con chi ha affrontato una situazione analoga e chiedere un parere ma evitate di chiedere a destra e a sinistra poiché l’unico risultato è che vi sentireste più confusi ed esitanti. Amore: in coppia, gli obblighi vi pesano, vorreste fare altro. Per evitare discussioni con il partner parlatene con calma, scegliendo bene le parole. Soli: meglio soli che male accompagnati. Allora, evitate la compagnia di chiunque… Aspettate che arrivi l’occasione giusta.

Oroscopo 3 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Spesso il vostro ritmo è “tutto lavoro e niente distrazioni”, ma i passaggi odierni oggi hanno un programma diverso. Con la dissonanza Venere-Nettuno è un’ottima giornata per concedervi una pausa. Se potete permettervi di staccare completamente tanto meglio, in caso contrario trarrete beneficio da una lunga passeggiata nella natura o guardando una mostra. Quando tornerete al lavoro, ti sentirete carichi di belle energie e ancora più produttivi. Infine, non è escluso che entri una somma inattesa. Amore: in coppia, circolano tensioni, siete un po’ nervosi. E’ meglio rimandare le conversazioni su questioni importanti. Soli: una persona, senza volerlo e pensando di farvi un complimento, potrebbe offendervi. Non prendete di traverso qualsiasi parola.

Oroscopo 3 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Che si tratti di offerte, anche online, opportunità, oggetti di tipo vario – per lo più superflui – oggi cattureranno la vostra attenzione e potreste essere attratti da qualcosa che vi sembrerà irresistibile, vorrete acquistarlo a tutti i costi. Che abbiate poco o tanto denaro sul conto in banca, con la dissonanza Venere-Nettuno odierna rischiate comunque di spendere un occhio della testa e in seguito pentirvi. Prima di lanciarvi nello shopping cercate di riflettere e di essere realistici. Amore: in coppia, qualche pensiero negativo vi metterà di malumore. Ma è sicuro che tenterete di nasconderlo al partner, anche se proverete un po’ di frustrazione. Soli: evitate di rimuginare sulla vostra situazione affettiva, arriveranno giorni più favorevoli alle storie d’amore.

Oroscopo 3 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Venere-Nettuno sarete spinti ad aiutare qualcuno al punto di non rendervi conto di aver oltrepassato un limite. Offrite quel tanto che basta per dare una mano poi tornate al vostro lavoro. Non dovete rimandare impegni e responsabilità e concentrarvi troppo sugli altri. Al contempo, cosa non meno importante, occhio a essere ingenui o creduloni: cercate di osservare le persone con uno sguardo critico. Potreste trovarvi infatti a bugiardi, manipolatori e non accorgervene minimamente. Amore: in coppia, progetti, belle sorprese. Se avete intenzione di acquistare una casa o avere un bebè, è il momento giusto. Soli: incontri, flirt, conquiste: nessuno potrà resistervi! La voglia di dare il via a una storia è forte ma come detto sopra, evitate abbagli!