L’oroscopo del 5 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 5 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 5 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Le emozioni sono altalenanti, siete permalosi… tiratevi su! Oltretutto il buon aspetto Sole-Urano potrebbe far arrivare un’offerta o un’opportunità di lavoro che davvero non ti aspettate ma che nella vostra vita potrebbe fare una differenza positiva. Dovrete comunque acchiapparla al volo altrimenti svanirà prima che ve ne accorgiate. Amore: in coppia, circolano tensioni, avete difficoltà a comunicare. Ma sapete bene che c’è sempre un modo per appianare le cose. Per oggi ricordate che il silenzio è d’oro! Soli; se sentite che con una persona non c’è sintonia, è inutile insistere.

Oroscopo 5 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Cancro accentua la vostra empatia ma fate in modo di proteggervi soprattutto se chi vi circonda inizia a scaricare i suoi problemi su di voi. E’ lodevole da parte vostra dare supporto a qualcuno che ne ha bisogno ma è importante stabilire dei limiti ogni volta che vi sentirete emotivamente o mentalmente svuotati di energie. Amore: in coppia, potreste dover fare una scelta per quanto riguarda il futuro della relazione. Niente panico. Sarà positiva! Soli: una persona vi corteggerà in modo pressante, vi chiederà di impegnarvi in una storia forse un po’ in fretta. E se fosse un segno del destino?

Oroscopo 5 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il buon aspetto Sole-Urano vi dota di ottimismo, avete il forte desiderio di uscire dalla routine, di abbattere alcune barriere. In ogni caso, occhio agli eccessi: con la dissonanza Luna-Giove rischiate di essere parecchio autoindulgenti soprattutto per quanto riguarda le spese o i peccati di gola. In seguito vi pentireste. Amore: in coppia, la presenza di Venere riscalda il vostro cuore e vorrete trascorrere più tempo con la dolce metà… Soli: un appuntamento o un flirt potrebbe prendere una piega molto interessante. Sfruttate al meglio questa opportunità.

Oroscopo 5 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il punto di vista di una persona potrebbe spingervi a cambiare alcune situazioni per voi ormai insoddisfacenti. Più tempo trascorrerete con questo amico e più sarete pronti a fare il grande passo e prendere decisioni che rimandate da tempo. Il buon aspetto Sole-Urano indica di ignorare le paure e di fare scelte mirate a realizzare un futuro migliore. Amore: in coppia, oggi siete un po’ lunatici avete difficoltà a sapere cosa volete e cosa non volete dalla relazione! Soli: le aspettative sono troppo alte per essere appagate! Calmatevi se volete dare il via a una storia romantica.

Oroscopo 5 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Leone ci tiene molto a dare una bella immagine di se stesso, ed è anche un fatto positivo, ma spesso la vostra tendenza è quella di nascondere o persino reprimere le emozioni provate. Sarebbe più giusto esprimerle, almeno un po’, essere più naturali, poiché bloccandole il corpo reagisce e rischiate di somatizzare. Amore: in coppia, non siete in grado di vedere le concessioni che il partner fa quotidianamente per semplificare la vostra vita. In queste condizioni le tensioni non potranno che crescere… Soli: conquisterete il cuore di una persona salvo poi girare i tacchi altrettanto velocemente per iniziare altrove un gioco di seduzione. Oggi vi annoiate in fretta.

Oroscopo 5 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Cancro accentua il vostro lato altruista, compassionevole, sarete spinti a correre in soccorso di chi ne ha bisogno. Ma la dissonanza del luminare con Giove indica che dovrete essere molto selettivi ed evitare di impegnare il tempo e le energie con chiunque tenti di approfittare della vostra generosità e disponibilità. Amore: in coppia, è possibile che la dolce metà abbia programmato una sorpresa. Forse un regalo o una cenetta romantica? Soli: potreste perdere la testa per una persona che incontrerete per caso. La cosa positiva è che sarete ricambiati.

Oroscopo 5 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Una somma di denaro inaspettata potrebbe arrivare al momento giusto. Potrebbe essere molto utile per pagare una bolletta, acquistare un regalo per una persona cara o per voi stessi. È inoltre possibile che abbiate un’idea brillante, di cui sarete entusiasti, per svolgere un’attività da casa o per risolvere definitivamente un problema. Amore: in coppia, il dialogo con il partner sarà un po’ difficile, condito da equivoci e fraintendimenti. Nulla di drammatico. Soli: gli affari di cuore oggi non andranno per il verso giusto. Sfruttate il tempo libero per conto vostro, fare qualcosa che vi piace.

Oroscopo 5 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Una conversazione con un amico potrebbe essere illuminante, farvi capire che vi siete preoccupati eccessivamente per una situazione. Il suo punto di vista sarà di grande aiuto e permetterà di rilassarvi. A volte riflettete in negativo su risultati che non accadranno mai. Questo potrebbe essere un invito a placare la mente! Amore: in coppia, se state attraversando un periodo complicato, il partner sarà pronto a sostenervi, a rassicurarvi! Soli: nel vostro caso, la roccia su appoggiarvi potrebbe essere un amico. Ma non è escluso che potrete contare su una persona che vi corteggia.

Oroscopo 5 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una splendida giornata per condividere le idee poiché da qualsiasi conversazione avrete la possibilità di dare il via a progetti o piani nuovi ed entusiasmanti. Ma non solo, parlando potreste trovare soluzioni a problemi rimasti in sospeso. Infine, potrebbe arrivare un’opportunità di lavoro del tutto inaspettata. Amore: in coppia, la tenerezza, il rispetto e l’accordo ci saranno dopo esservi stati spiegati, e, perché no, riconciliati… Soli: un incontro inatteso soddisferà il vostro desiderio di aggiungere qualcosa di sensazionale ed eccezionale alla vita amorosa.

Oroscopo 5 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La soluzione a un problema personale potrebbe essere più semplice di quanto pensiate. Vi sembrerà complicato solo perché non riuscite a vedere una via d’uscita facile. Chiedere consiglio a un amico vi permetterà di avere un punto di vista diverso e risolvere. Sapere di essere sulla buona strada può regalare la tranquillità. Amore: in coppia, se avete bisogno di rassicurazioni il partner lo capirà e vi darà prova dell’amore che prova per voi! Soli: è possibile un incontro con una persona dallo sguardo intrigante. Sfruttate il vostro sex appeal e il gioco è fatto! Nascerà una storia.

Oroscopo 5 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un giovedì in cui il lavoro sarà la vostra principale preoccupazione: vi imporrete alcuni limiti così da non stressarvi e in effetti avete ragione. Con la dissonanza Luna-Giove avete molto da fare e al contempo provate il timore di non avere il tempo per portare a termine ciò che avete in programma. Fare una lista delle priorità sarà d’aiuto. Amore: in coppia, il bisogno di sicurezza del partner non va d’accordo con il vostro desiderio di libertà. Ne parlerete e ammetterete quanto sia preziosa la sua affidabilità! Soli: con una persona che vi corteggia sarete disposti a stringere un’amicizia romantica. Non ve la sentite di impegnarvi seriamente.

Oroscopo 5 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il buon aspetto Sole-Urano i prossimi giorni potrebbero essere impegnativi ma al contempo promettenti. Grazie ad alcuni eventi nella vita sociale potrebbero arrivare ottime opportunità di lavoro. Potreste inoltre essere attratti da una persona che pensate abbia belle qualità e non è escluso che nasca una bella amicizia. Amore: in coppia, avete una visione molto lucida della relazione e che sia o meno soddisfacente, prenderete sicuramente delle decisioni giuste. Soli: incontro con una persona speciale e questa volta lascerete che catturi il vostro cuore.