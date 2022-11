L’oroscopo del 5 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 5 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 5 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con i passaggi odierni potreste avvertire la mancanza di amici e parenti che vivono lontano da voi. Perché non scrivere delle lettere? Sarà d’aiuto a entrare in contatto in modo diverso e più profondo, anziché inviare un’e-mail o fare una telefonata. Ricordate che siete fortunati ad avere nella vostra vita queste persone anche se non le vedete tutte le volte che vorreste. Amore: in coppia, sono possibili alcune frustrazioni nonché tensioni difficili da evitare. Cercate di tenere sotto controllo il nervosismo! L’atmosfera lascia a desiderare. Soli: i passaggi accentuano la vostra impulsività. Fate attenzione a come vi esprimerete…

Oroscopo 5 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Oggi avete uno stato d’animo bifronte: da un lato avete voglia di socializzare, siete attratti dalla compagnia e dall’affetto di chi vi circonda, mentre dall’altro con la Luna in Ariete volete soffermarvi in silenzio, in modalità eremita, su pensieri ed emozioni, soprattutto se avete eluso alcune verità sulla vostra attuale situazione. Potete fare entrambe le cose! Amore: in coppia, il partner sarà ricettivo a tutte le proposte e i progetti che farete. Parlate anche delle vostre aspettative, delle vostre speranze… Soli: colpo di fulmine che porterà a un cambiamento inaspettato. Guardate al futuro e non al passato!

Oroscopo 5 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Avrete parecchie cose da fare ma sarete spesso contattati dagli amici che hanno bisogno del vostro aiuto: mantenere la calma vi sembrerà una missione impossibile. Anziché dare una mano a chi ripete sempre gli stessi errori e non fa nulla per cambiare, mettete il telefono su “non disturbare” così da concentrarvi su quanto dovete svolgere. Amore: in coppia, la consueta leggerezza è assente, la mente sembra essere presa da pensieri che vi distraggono. Ritrovate l’ottimismo! Soli: non vi interessa piacere né conquistare. Fate una bella corsa, non c’è niente di meglio per scaricare la tensione.

Oroscopo 5 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Ariete, siete già abbastanza fumantini e in più un familiare potrebbe farvi innervosire al punto di affrontarlo, scatenare una lite. Ma questo atteggiamento non risolverebbe nulla, dunque calmatevi! Visto che i pianeti in Scorpione inviano belle vibrazioni, la cosa migliore è parlare senza aggredire. Eviterete di sollecitare l’aggressività dell’altro. Amore: in coppia, tenerezza e passione, dolci dichiarazioni d’amore che rassicurano entrambi! Soli: forse non ve ne rendete conto ma ripensare a una storia del passato può rallentare l’inizio di un nuovo amore.

Oroscopo 5 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

I passaggi odierni vi rendono provocatori, vi piacerà fare i Bastian Contrario della situazione e affermare opinioni opposte a quelle degli altri, solo per il gusto di dare il via alla polemica. Visto che ne sarete consapevoli, non dovrete stupirvi delle reazioni di chi avete di fronte, soprattutto se si tratta di familiari e sapete bene quali sono le loro opinioni. Amore: in coppia, cercate di essere dolci. La tendenza è quella di punzecchiare il partner e scatenare delle tensioni! Soli: l’amore non è nel programma della giornata, la cosa migliore è evitate di insistere nella ricerca.

Oroscopo 5 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potreste essere tentati da un’idea, di tipo pratico o meno, che vi sembrerà astuta. Se si tratta di prendere una scorciatoia riguardo a un progetto dovete evitare. Probabilmente ci avete lavorato sodo per molto tempo ed è improbabile che un metodo sbrigativo sia d’aiuto. Procedete a un ritmo costante, con un occhio ai dettagli e avrete ottimi risultati. Amore: in coppia, l’atmosfera è all’insegna della passione, di un pizzico di gelosia e di tenerezza! Un cocktail promettente… Soli: potreste innamorarvi – o è già accaduto? – di una persona conosciuta di recente. Sarete ricambiati.

Oroscopo 5 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Avete bisogno di pace e di tranquillità ma con la Luna in Ariete, i familiari chiederanno tutta la vostra attenzione! Vorreste tanto rilassarvi ma sembra che facciano di tutto per stressarvi. Evitate di cadere nel loro gioco,di sacrificare le vostre esigenze per soddisfare quelle degli altri. Siate dunque un po’ egoisti e senza sentirvi in colpa! Amore: in coppia, oggi non sarete una buona compagnia e ne siete consapevoli ma non date la colpa di tutto al partner. Soli: è una giornata complicata per trovare l’anima gemella. Rimandate, è la cosa migliore.

Oroscopo 5 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Le responsabilità oggi potrebbero pesarvi e rimanere in carreggiata non sarà facile, soprattutto se per dare una mano a un amico o un collega, dovete trascurare un po’ i vostri impegni. I transiti odierni vi ricordano l’importanza di sviluppare la vostra indipendenza anziché essere alla mercé dell’umore e delle richieste di chi vi circonda. Amore: in coppia, belle emozioni! Tra dichiarazioni d’amore e dolci parole, siete su una nuvola rosa! Sul fronte eros sperimenterete con fantasia… Soli: un incontro intrigante farà battere il vostro cuore. Lasciatevi trasportare da Cupido, vivete le intense emozioni.

Oroscopo 5 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se lavoro o vita privata vi è difficile mantenere l’intesa con una persona, con la dissonanza Venere-Urano è meglio evitare una discussione. Sarete entrambi troppo testardi per prendere in considerazione un compromesso. Nel giro di un giorno o due la situazione cambierà: vi renderete conto che se non siete d’accordo su nulla, il progresso è impossibile. Amore: in coppia, il dialogo è piacevole, se avete intenzione di far passare un messaggio è un buon momento. Soli: la buona notizia del giorno è che lascerete il passato alle spalle! Liberi da un peso, imboccate la strada giusta. Arrivano nuove opportunità.

Oroscopo 5 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Ariete, ce l’avrete con voi stessi: vi direte con sincerità che, lavoro o famiglia, avete commesso un errore. Forse vi siete espressi in modo poco gentile, siete stati poco tolleranti o avete fatto qualcosa – non grave in ogni caso – che potevate evitare. Non dovete essere troppo severi con voi stessi, rilassatevi. Amore: in coppia, con il partner c’è poca sintonia, capirvi è difficile. Se avete qualcosa da dire, rimandate. Soli: un incontro potrebbe destabilizzarvi, dare una scossa alle vostre certezze. Potreste esitare tra ragione e sentimento.

Oroscopo 5 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Venere-Urano mette in evidenza la necessità di un cambiamento stimolante che porti nuova energia nella vostra vita. Potrebbe trattarsi di stabilire un nuovo equilibrio tra professione e vita personale oppure di cercare un nuovo lavoro, anche un’attività da svolgere in casa. In ogni caso ciò che deciderete accenderà il vostro entusiasmo! Amore: in coppia, tira vento di grande passione, i pianeti accentuano il desiderio, l’eros è al top! Serata bollente… Soli: molto intraprendenti, vi lancerete nella conquista di chi vi attrae senza porvi domande. E farete centro!

Oroscopo 4 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Siete sempre generosi e altruisti ma è un sabato in cui pensare solo a voi, ai vostri bisogni e alle vostre esigenze. Per una volta, lasciate che amici e familiari se la sbrighino da soli, non potete dare una mano 24 ore su 24! In questo modo, oltretutto, li rendete dipendenti! Al contempo, con la Luna in Ariete, occhio alle spese impulsive! Amore: in coppia, per ravvivare la fiamma dell’amore, cercherete di cambiare qualche abitudine. L’eros riparte grazie alla vostra immaginazione. Serata piccantina. Soli: incontro con una persona che vi attrae e che corrisponde. La lunga fase in cui nessuno sembrava abbastanza interessante è terminata.