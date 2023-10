L’oroscopo del 5 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 5 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 5 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio entra in Bilancia, fino al 22 ottobre, ed è un transito positivo per le relazioni personali o professionali, per la collaborazione e il lavoro di squadra. In qualsiasi circostanza cercate di trovare un terreno d’intesa facendo leva sulla diplomazia (senza per questo reprimere le emozioni). In questo periodo, inoltre, potreste ricevere una proposta di lavoro oppure firmare un buon contratto. Amore: in coppia, scherzi, battute e fantasia animano la relazione con l’obbiettivo di ravvivare la fiamma. E funzionerà! La passione è al top e vi lascerete andare entrambi! Soli: a chi vi attrae potreste finalmente porre la domanda che avete in mente. Osate.

Oroscopo 5 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio in Bilancia, fino al 22 ottobre, rappresenta un invito a prendere cura di voi stessi, dare il via ad abitudini sane che ovviamente dovranno piacervi. La sola forza di volontà non è sufficiente. Nel lavoro, per portare a termine i compiti dovrete organizzarvi e semplificare ma ciò sarà d’aiuto a raggiungere i vostri obbiettivi. Cercate di trovare un equilibrio che permetta di far fronte agli impegni. Amore: in coppia, il vostro bisogno di essere rassicurati sarà accentuato e rischiate di chiedere troppo al partner. Forse in modo imbarazzante. Soli: dovreste rivedere i vostri criteri di selezione. La perfezione che cercate non esiste. Siate più tolleranti.

Oroscopo 5 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con Mercurio in Bilancia, fino al 22 ottobre, sprizzate simpatia da tutti i pori! i neuroni brillano, avrete voglia di impegnarvi in attività stimolanti, soprattutto se c’è di mezzo una competizione. La vostra curiosità è accentuata e sarete più che mai spinti a imparare, leggere, osservare, parlare… Di sicuro arriveranno tanti complimenti che vi faranno piacere e aumenteranno la vostra autostima. Amore: in coppia, circola passione, i passaggi odierni promettono dolci e sensuali momenti di intimità. Attraverso il dialogo e la tenerezza, l’amore diventerà più forte. Soli: potrebbe nascere una storia d’amore appassionata. Preparatevi a fare il grande passo!

Oroscopo 5 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con Mercurio in Bilancia, fino al 22 ottobre, sarete spinti a trascorrere più tempo con la famiglia, organizzare delle riunioni. lavorare sui progetti domestici e godervi un po’ di relax. Inoltre, vi divertirete molto a navigare in Internet e a sfogliare le riviste in cerca di idee per abbellire la casa. E’ un ottimo momento per risolvere eventuali conflitti con le persone care e ritrovare l’armonia. Amore: in coppia, il dialogo potrebbe essere un po’ teso. Cercate di esprimervi con amore e dolcezza e la giornata si tingerà di passione. Soli: all’orizzonte potrebbe esserci un nuovo incontro romantico. Aspettatevi un brivido di entusiasmo e passione! Oroscopo 5 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) Fino al 22 ottobre, Mercurio sosta in Bilancia nel vostro settore della comunicazione: sarete desiderosi di ampliare la cerchia delle conoscenze, interagire con amici e familiari. In qualsiasi conversazione, troverete le parole giuste e sarete più diplomatici del solito. Volete lanciare un blog o un sito web o migliorare la presenza sui social media? Con questo transito darete il via. Amore: in coppia, è il momento giusto per prendere iniziative riguardanti il ​​vostro futuro o per proporre cambiamenti nella vita a due. Il semaforo è verde! Soli: se avete nostalgia per una relazione del passato, dovete andare avanti! Il futuro è vostro e sarà ciò che ne farete.

Oroscopo 5 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio esce dal vostro segno e fino al 22 ottobre sosterà in Bilancia, nel vostro settore delle finanze. Il transito rappresenta un invito a godere delle cose belle e buone della vita, concedervi qualche gratificazione ma senza spendere una fortuna, così da mantenere in equilibrio il budget. Visto che il vostro segno va sempre in cerca di buone offerte, vi troverete in posizione di vantaggio! Amore: in coppia, gli aspetti odierni accendono la passione e garantiscono una bella complicità. Assaporate questi dolci momenti intimi con il partner. Soli: se una persona vi attrae non esitate a mostrare il vostro interesse. Apritevi all’amore, è a portata di mano.

Oroscopo 5 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Mercurio, da oggi e fino al 22 ottobre, sosta nel vostro segno: il transito accentua la sicurezza in voi stessi, rappresenta un’occasione d’oro per far decollare tutto ciò su cui avete lavorato con impegni nel recente passato. Tenete presente che, lavoro e affari o vita personale, tutto ciò che direte avrà un grande impatto per cui dovete promuovere le vostre idee, chiedete e otterrete! Amore: in coppia, difficile dire chi tra i due sia più innamorato. Ma in ogni caso siete un’accoppiata passionale ed esplosiva! Soli: una nuova storia e a condurre il gioco siete voi! E otterrete il massimo: l’altro/a perderà completamente la testa. Ne avete di talento…

Oroscopo 5 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio in Bilancia fino al 22 ottobre sosterà alle spalle del vostro segno ed è il momento di rivedere e valutare progetti e obbiettivi, risolvere questioni lasciate in sospeso. È tempo di approfondire il passato ed esaminare le vostre esperienze e le lezioni che avete appreso. Sarete più intuitivi capirete al volo chi avete di fronte il che, in caso di un incontro di lavoro o di affari, vi sarà utile. Amore: in coppia, il partner oggi potrebbe sembrare distante ma non dovete pensare che ce l’abbia con voi. Tanto più che a fine giornata potrebbe riservarvi una bella sorpresa. Soli: incontrerete una persona che vi piace ma la situazione evolverà lentamente. Dovete solo avere pazienza.

Oroscopo 5 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio entra in Bilancia nel vostro settore della vita sociale: fino al 22 ottobre sarete più comunicativi e cordiali del solito, non mancheranno incontri interessanti. Vi esprimerete in modo affascinante e saprete come gestire al meglio qualsiasi relazione e conversazione. E con il concreto sostegno di alcune persone, avrete la possibilità di trasformare le idee in realtà. Amore: in coppia, è una giornata in cui lasciare ampio spazio all’amore, alla passione e alla complicità. Evitate di analizzare tutto e seguite la voce del cuore. Soli: siete magnetici, irresistibili! E’ il giovedì perfetto per flirtare a tutto campo e, forse, incontrare una persona speciale.

Oroscopo 5 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La sosta di Mercurio in Bilancia, fino al 22 ottobre, nel vostro settore della carriera, della reputazione, rappresenta un’opportunità per brillare, mettervi al centro della scena. Con il Sole e Marte in Bilancia se volete raggiungere un obbiettivo che avete a cuore, è tempo di fare uno sforzo enorme ma ce la farete. In ogni caso, cercate sempre di esprimervi rispettando l’altrui sensibilità. Amore: in coppia, evitate di spaccare il capello in quattro e prendete cura del benessere della dolce metà. Dite pure ciò che provate ma con tatto e delicatezza. Soli: non abbiate timore di esplorare nuove possibilità romantiche: vi aspettano sorprese intriganti!

Oroscopo 5 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

L’arrivo di Mercurio in Bilancia, sosterà fino al 22 ottobre, vi rende ottimisti, accentua la sicurezza in voi stessi e nel vostro giudizio. Nel lavoro e negli affari noterete che le persone avranno piena fiducia in ciò che direte o farete. Il che evidentemente sarà un vantaggio. Se al momento siete alle prese con alcuni problemi, li esaminerete da una nuova prospettiva li risolverete velocemente. Amore: in coppia, avete belle idee per far evolvere la relazione e il partner è il vostro più grande sostenitore. L’atmosfera oggi è piacevole e molto passionale. Soli: non avete intenzione di cercare l’anima gemella ma a volte il destino ci mette lo zampino…

Oroscopo 5 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con Mercurio in Bilancia, fino al 22 ottobre, se siete in attesa di una somma di denaro che vi devono, è il momento di muovervi. Quando arriverà il momento saprete come esprimervi e sarete ascoltati con attenzione. Non è escluso che in questo periodo dovrete negoziare una vendita. Al contempo potreste tenere per voi alcune questioni ma parlarne con un amico potrebbe invece essere d’aiuto. Amore: in coppia, forse i piani non andranno come previsto ma per voi la cosa importante sarà trascorrere parte di questo giovedì con la dolce metà. Soli: vi siete accorti o no dei segnali d’amore che vi invia da tempo un/a amico/a? Il suo cuore è vostro.