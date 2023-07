L’oroscopo del 6 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 6 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 6 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste essere indecisi su una una questione riguardante la casa, il denaro o la famiglia e chiedervi se è veramente in linea con i vostri ideali. Probabilmente è temporaneo, ma oggi può emergere la necessità di adeguare le vostre aspettative o i vostri piani. Nel pomeriggio tornerà la chiarezza e troverete nuove soluzioni soddisfacenti. Amore: in coppia, splendida intesa, con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda e portate avanti i progetti. Nessun conflitto all’orizzonte. Soli: potreste ricevere una splendida sorpresa che vi farà cambiare idea su una persona conosciuta di recente.

Oroscopo 6 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Nella prima metà della giornata, potreste sentirvi un po’ giù di morale o demotivati. Siete sempre super responsabili, vi fate carico di parecchie cose ma cercate il più possibile di snellire il programma, se potete delegate e concentratevi su qualcosa che riguardi solo voi. Nel pomeriggio la confusione si allontanerà e sarete più determinati. Amore: in coppia, il partner vi sembrerà così distante che non oserete rompere il silenzio per timore che vi risponda irritato. Cercate comunque di comunicare, anche su argomenti banali per evitare il gelo. Soli: Single: meglio soli che accompagnati eppure i passaggi rappresentano un invito a uscire con gli amici o stringere nuove conoscenze. Apritevi al mondo!

Oroscopo 6 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

In mente avete mille idee ma al momento forse non avete le energie per concretizzarle. Preferite rilassarvi e rimanere dietro le quinte. Prendere cura di voi stessi, concedervi delle coccole vi farebbe un gran bene. Se l’insicurezza prende il sopravvento, non dovete arrendervi. Fate piccoli passi avanti e raggiungerete il traguardo. Amore: in coppia, se ci sono problemi avete davvero provato a parlarne con calma insieme, in un luogo piacevole che piaccia a entrambi? Vi siete posti delle domande? Forse fare un passo indietro o decidere di vedere le cose in modo leggermente diverso può far luce sulla situazione. Soli: non è una buona giornata per incontri e appuntamenti dunque godetevi la vostra libertà.

Oroscopo 6 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con i passaggi odierni c’è la possibilità che riguardo un’amicizia ignoriate eventuali campanelli d’allarme, pur percependo che qualcosa non va. Se la relazione è nella fase iniziale il tempo rivelerà che ci sono dei problemi. Ad un certo punto lo scoprirete dunque perché non fidarvi ora dell’istinto e fare qualcosa? Amore: in coppia, che fine ha fatto la vostra abituale dolcezza? Il partner ha difficoltà a capirvi, sembra che prendiate tutto alla lettera. Bando alla permalosità che scatena un’atmosfera elettrica. Soli; prima di annullare un appuntamento, aspettate poiché potreste cambiare idea. Perché rifiutare?

Oroscopo 6 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Nelle relazioni, per voi la lealtà è uno dei valori essenziali ma oggi potreste rimanere delusi da una persona. Prima di entrare in azione chiedetevi se ciò che fatto è davvero così grave al punto da chiudere il rapporto. Forse avete avuto aspettative troppo alte? Parlatene sinceramente con il diretto interessato e avrete modo di chiarire. Amore: in coppia, qualche reciproco rimprovero, vi sarà difficile trovare un terreno di intesa. Le divergenze di opinione creano problemi nella relazione. Soli: preferite la solitudine a una storia d’amore instabile. Desiderate la sicurezza affettiva, siete stufi di persone negative. Dovete evolvere a livello personale, gli amici vi sostengono.

Oroscopo 6 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un giovedì in cui avrete difficoltà ad andare oltre il vostro giudizio morale, le vostre opinioni e accettare quelle di un’altra persona che la pensa in modo totalmente diverso. Se capite che state iniziando a predicare, a fare una lezioncina, cambiate registro. In caso contrario rischiate che un amico o un collega prenda le distanze. Amore: in coppia, frenate il vostro desiderio di perfezione, non può avere posto nella relazione. E non ponetevi troppe domande, sono un vero killer della passione! Soli: cercare un partner non è una vostra priorità ma siete comunque aperti alla possibilità di un incontro. Tutto ciò che dovete fare è uscire con gli amici: concluderete la serata con un nuovo flirt.

Oroscopo 6 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mettervi sotto pressione per raggiungere un obbiettivo o portare a termine qualcosa sarà inutile. Nel corso della mattinata, alcuni eventi imprevisti potrebbero mettere i bastoni tra le ruote e le cose andare in modo diverso da come speravate. Rilassatevi e nel pomeriggio sul fronte affari o lavoro, farete eccellenti progressi. Amore: in coppia, se di recente c’è stata pesantezza, riuscirete ad andare oltre e fare in modo che il partner non si senta trascurato. Soli: farete ampio uso del vostro sex appeal semplicemente per affascinare gli altri e solo per lusingare il vostro ego. Fa sempre bene.

Oroscopo 6 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con Mercurio in Cancro, in teoria dovrebbe essere facile porre fine a una scocciante divergenza di opinioni. Ma la dissonanza Marte-Nettuno odierna potrebbe complicare le cose. Circola parecchia confusione e un chiarimento sarà una mission impossible. La cosa migliore è rimandare qualsiasi conversazione importante. Amore: in coppia, poco tolleranti nei confronti del partner ma per fortuna se necessario uscirete a prendere una boccata d’aria. Buona idea, rientrando a casa, sarete felici di ritrovarvi. Soli: un po’ nervosi e irritabili potreste chiedervi se sia saggio accettare un invito. Fare una corsetta all’aria aperta vi farà bene. In seguito deciderete il da farsi.

Oroscopo 6 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Una questione, forse riguardante la casa o la famiglia e che avete cercato di risolvere sembra che stia peggiorando. Per quanto ci pensiate in modo razionale, non riuscite a fare dei concreti passi avanti. Tenete presente che la soluzione potrebbe arrivare a sorpresa proprio nel momento in cui mollerete la presa. Amore: in coppia, vorreste fare il pieno di tenerezza, ma il partner sarà distratto, un po’ distante. Il suo atteggiamento vi dispiace molto ma per oggi parlarne è inutile. Soli: vi sentite confusi, forse perché il passato riaffiora: un sms di un/a ex vi fa tornare in mente brutti ricordi.

Oroscopo 6 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Qualsiasi compito o impegno assicuratevi che tutti i dettagli siano corretti, poiché è molto probabile che nessuno lo farà al posto vostro. Gli non si preoccuperanno di fare le cose giuste, essere puntuali o prendere cura delle responsabilità. Fare tutto da soli richiederà più sforzo ma almeno saprete che porterete a termine e bene, tutto. Amore: in coppia, nella relazione c’è una piacevole sensazione di benessere e fiducia. Avete bisogno di sentirvi amati, supportato dal partner. Promettete con dolcezza che da ora in poi sarete un po’ più presenti. Soli: incontrerete per caso una persona che vi affascinerà. Poiché sarà improbabile che la incontrerete di nuovo, troverete una scusa per iniziare la conversazione. E vi scambierete i contatti!

Oroscopo 6 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna nel vostro segno in dissonanza a Venere e Marte, oggi vi sarà facile convincere le persone della bontà delle vostre idee, di un progetto, di tutto ciò che proporrete. Unica accortezza: con la dissonanza Marte-Nettuno prima di firmare qualcosa che coinvolge il denaro, leggete il documento con la massima attenzione. Amore: in coppia, con il partner vi sostenete a vicenda grazie ad ampie vedute, idee innovative e originali! E’ una giornata che fa arrivare una ventata di freschezza nella relazione. Vi capite e amate come il primo giorno! Soli: è un giovedì ricco di colpi di scena e soprattutto di emozioni! Tutto è possibile, anche l’incontro con l’anima gemella!

Oroscopo 6 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Marte-Nettuno nella mattinata vi sarà difficile essere produttivi o realizzare qualcosa di concreto. Cercate di concludere le questioni lasciate in sospeso o dedicatevi a situazioni poco impegnative. Nel pomeriggio vi sentirete dinamici, determinati e vi sarà facile recuperare il tempo eventualmente perduto. Amore: in coppia, avvertite un bisogno impellente di libertà e penserete che non ha senso rimanere chiusi in casa. Ma la dolce metà potrebbe pensarla diversamente. Come accordarsi in questi casi? Ciascuno per conto proprio. Soli: non avete niente da perdere approfondendo la conoscenza con nuove persone. Chissà, tutto può accadere…