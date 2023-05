L’oroscopo del 6 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 6 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 6 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Dopo il Plenilunio in Scorpione è probabile che anche oggi proverete emozioni forti. Con il buon aspetto Luna-Nettuno, siete poco razionali, l’immaginazione galoppa e potreste immaginare, in negativo o in positivo, qualsiasi cosa. Concentratevi solo su un compito, portatelo a termine e vi sentirete decisamente meglio. Amore: in coppia, prenderete del tempo per ascoltare ciò che ha da dire il partner e vi renderete conto che ha ragione… Il che ammorbidirà la situazione. Soli: meno esigenti, capirete che alcune persone meritano di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 6 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Scorpione in armonia con Nettuno rappresenta un invito a non dare nulla per scontato. Il transito scatena confusione e la cosa migliore, se lavorate con altre persone è prendere il controllo delle situazioni. Il Plenilunio di ieri potrebbe aver evidenziato un problema che da tempo richiedeva attenzione, dunque iniziate a risolvere. Amore: in coppia, desiderate un rinnovamento nella relazione ma il partner ha difficoltà a capire cosa volete. E inevitabilmente si creano delle incomprensioni. Soli: vi piace conquistare ed essere conquistati. Con chi vi attrae moltiplicate sguardi intriganti e allusioni piccantine…

Oroscopo 6 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Alcune attività potrebbero essere complesse e richiedere un lavoro minuzioso e non è detto che siate dell’umore giusto per farlo. Anziché prendere delle scorciatoie, rischiando di commettere degli errori, se possibile rimandate alla prossima settimana: sarete in grado di gestire tutto con più facilità e uscirne a testa alta. Amore: in coppia, la relazione ha tutto per essere armoniosa. Siete di buonumore e volete sfruttare insieme, al massimo, questa giornata! Lasciate alle spalle le contrarietà del risveglio. Soli: nonostante un po’ di malinconia, la prospettiva di una serata fantastica vi tirerà su! Siete convinti che incontrerete la persona giusta ma non fate i/le difficili.

Oroscopo 6 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il vostro segno è noto per la generosità nei confronti degli altri: date più che ricevere e ascoltate più che parlare ma visto che oggi nelle relazioni vivrete un equilibrio tra dare e avere, non dovrà sembrare una stranezza! Divertitevi e godete dei vantaggi che derivano in modo spontaneo da interazioni equilibrate, corrette e tranquille. Amore: in coppia, la relazione è una meraviglia di serenità, chiarezza e fusione emotiva. Grazie al fatto che non rimuginerete continuamente. Soli: un’ondata di leggerezza vi porta su una strada diversa da quella della ricerca dell’amore. Il vostro status oggi non vi dispiace, sarete contenti di incontrare gli amici.

Oroscopo 6 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

In questi giorni potreste rendervi conto che un obbiettivo che state tentando di raggiungere è irrealizzabile. Può essere deludente ma se in mente avete anche altri progetti cercate di capire quali in questo momento sono più importanti e più promettenti. A volte contrattempi come questo sono per la serie non tutto il male viene per nuocere. Amore: in coppia, la routine vi pesa e volete cambiare qualche abitudine. Prenderete l’iniziativa per rompere la monotonia e il partner approverà! Soli: gli incontri si susseguono, avete capito gli errori del passato. Ora andate avanti e amate di nuovo!

Oroscopo 6 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il modo in cui vi esprimerete oggi potrebbe risolvere un problema e rafforzare una relazione o comportare ulteriori difficoltà. Cercate dunque di parlare con un tono gentile e cordiale. Al contempo evitate di prendere delle decisioni impulsive riguardo al lavoro poiché potreste non avere le informazioni necessarie e in seguito pentirvi. Amore: in coppia, i pianeti vi invitano a dare il via a un rinnovamento ma senza prendere decisioni poco ragionate. Prima di agire, riflettete. Soli: con vostra sorpresa, un/a ex potrebbe tornare e non saprete come reagire. Tante domande nella vostra mente faranno emergere parecchi ricordi.

Oroscopo 6 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Nel recente passato potreste aver accantonato una buona idea salvo poi scoprire che qualcun altro l’ha fatta sua e ne ha tratto profitto. Ma ora potreste essere pronti a cogliere un’opportunità e sfruttarla al meglio. E anche se avete dei dubbi sulla capacità di farcela, il Plenilunio di ieri rappresenta un invito ad andare avanti! Amore: in coppia, i pianeti promettono una splendida giornata con il partner: nella relazione c’è desiderio, passione e serenità. Soli: con eleganza, oggi potete conquistare chi volete! L’importante è non intavolare discorsi complicati o studiare delle strategie: un solo sguardo basterà ad affascinare.

Oroscopo 6 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui nel lavoro siete pronti a raccogliere qualsiasi sfida, a entrare in competizione. Volete essere primi, fare meglio degli altri e ottenere la vittoria. E’ ovvio che sgomitare senza preoccuparvi di ciò che pensano gli altri scatenerà la loro rabbia ma avete ragione ad andare avanti! E’ il vostro momento. Amore: in coppia, con il partner avrete il ruolo di genitore e mostrerà una certa impazienza… Non state col fiato sul collo della dolce metà o finerete per litigare! Soli: un incontro scatenerà forti emozioni, il vostro cuore batterà forte. Questa nuova storia potrebbe cambiare la vostra vita!

Oroscopo 6 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Non potrete fare a meno di dire ad alta voce ciò che pensate, anche se ciò dovesse scatenare delle discussioni. Se nel corso di una conversazione, una persona vi contesta siate gentili, a parlare saranno i fatti! Con il Plenilunio di ieri le emozioni sono ancora forti: fate attenzione dunque a dire cose di cui in seguito pentirvi! Amore: in coppia, il vostro bisogno di rassicurazione sarà accentuato e tenderete, in modo peraltro insistente, a chiedere troppo al partner. Fatelo respirare! Soli: la perfezione che oggi cercherete, non esiste. Siate più tolleranti con gli altri e con voi stessi.

Oroscopo 6 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La vita sociale brilla, in questo momento avete la possibilità di stringere nuove amicizie. Potreste dare il via a conversazioni interessanti e scoprire informazioni estremamente utili. Potrebbero arrivare nuove opportunità che accenderanno il vostro entusiasmo ma di accettare assicuratevi che siano quelle giuste per voi! Amore: in coppia, avete capito che concedere assoluta fiducia alla dolce metà fa la differenza e mollate tutte le resistenze. Insieme siete felici. Soli: la consueta riservatezza lascia il posto alla leggerezza, a una maggiore apertura verso gli altri. E vi permette di mostrare pienamente il vostro potere di seduzione.

Oroscopo 6 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Nel fine settimana, evitate qualsiasi tipo di imprudenza e di essere impazienti. L’impulsività, anche sul fronte spese per concedervi qualche gratificazione, potrebbe spingere ad acquisti forse inutili. Lavoro o vita privata rischiate di avere un atteggiamento autoritario e ciò avere un impatto negativo sulle relazioni. Amore: in coppia, amore e la felicità vanno di pari passo! Con il partner deciderete di eliminare qualche vecchia abitudine e rinnovare la relazione! Soli: grande fascino, in vista ci sono incontri e conquiste ma fate attenzione a puntare l’attenzione su persone già impegnate.

Oroscopo 6 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se avvertite l’esigenza di sperimentare cose nuove, è il momento di entrare in azione. Potreste pensare, ad esempio, a dare il via a un’attività da casa oppure studiare o approfondire un argomento. Ciò che farete vi regalerà soddisfazione! Al contempo, in vista potrebbe esserci una bella opportunità: siate pronti ad acchiapparla! Amore: in coppia, darete la priorità al dialogo, parlerete d’amore, dei progetti nonché dei reciproci dubbi o delle aspettative. L’obiettivo sarà quello di mantenere la fiducia! Soli: volete sbarazzarvi di conoscenze negative o poco interessanti, volete passione, sincerità. Conoscerete nuove persone e con una tutto sembrerà iniziare bene.