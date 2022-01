Oroscopo domani 14 gennaio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con Mercurio da oggi in moto retrogrado, per circa tre settimane, potrebbe essere necessario mettere in secondo piano un piano o un progetto. Le circostanze potrebbero cambiare e rischiate di non avere tempo o scoprire che ci sono troppi ostacoli per poter andare avanti. È importante non arrendervi del tutto. Se avrete bisogno di modificare qualcosa o procedere in modo diverso, rimboccate le maniche.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 14 gennaio: umore

Potreste avere la sensazione che un’amicizia non stia andando nella direzione giusta e chiedervi se sentirete ancora la persona in questione. Con la dissonanza Marte-Nettuno e Mercurio da oggi in moto retrogrado, è possibile che l’altro/o sia alle prese con qualche problema inaspettato. Date un po’ di tempo e probabilmente scoprirete che le cose torneranno alla normalità prima di quanto avete immaginato. Oroscopo domani Bilancia di venerdì 14 gennaio: amore In coppia: Siete in una fase costruttiva, il partner vi parlerà di progetti importanti a cui voi non avete mai pensato! Dite sì, non rifiutate nulla! Soli: potreste incontrare una persona che vi darà ciò che sognate. Prima di tutto stabilità e sicurezza! Oroscopo domani 14 gennaio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): le risposte arriveranno

Oroscopo domani Acquario di venerdì 14 gennaio: umore

Con Mercurio che oggi entra in moto retrogrado ed è in dissonanza con Urano, qualcosa su cui avete contato potrebbe presentare un rallentamento. Sarà dunque necessario attendere senza agitarvi. Ma non sarà un’attesa vana. Quando, il 14 febbraio, il pianeta riprenderà il moto diretto avrete le risposte che aspettate, le cose si sistemeranno e tutti i pezzi del puzzle andranno al loro posto.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 14 gennaio: amore

In coppia: tutto fa pensare a un rinnovamento se non a una ripartenza da zero. Vi amate come il primo giorno!

Soli: un incontro potrebbe farvi pensare di aver trovato la persona giusta. E probabilmente non sbaglierete…