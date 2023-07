L’oroscopo del 24 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 24 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 24 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se avete intenzione di parlare di un problema con un amico o un familiare, è il momento giusto. Non dovete frenarvi, sacrificare la vostra tranquillità solo per mantenere l’equilibrio nella relazione. Rifiutare di affrontare la realtà non fa bene a nessuno. Siate totalmente sinceri con voi stessi, ciò che provate e con le altre persone. Amore: in coppia, è necessario tagliare i ponti con le abitudini e la routine. Il partner vi asseconderà. Avete nuove idee per lanciare un progetto a due. Soli: Venere permette di riconciliarvi con l’amore e la felicità. Desiderate di nuovo una storia ed è la giornata ideale per conquistare, dare il via a una relazione.

Oroscopo 24 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata emotivamente complicata, potrebbe esserci uno scontro verbale più o meno aperto con una persona cara ma evitate di sottovalutare le sue emozioni. Siate realistici riguardo a una eventuale soluzione. Nessuno si aspetta che abbiate tutte le risposte, dunque non dovete fingere di averle. Tutti commettiamo degli errori. Amore: in coppia, smettete di credere nel partner perfetto e non aspettatevi l’impossibile dalla dolce metà. Anche voi dovete impegnarvi, fare concessioni e compromessi. Soli: più che a cercare l’anima gemella, i passaggi odierni vi spingono a uscire con gli amici, Una cosa non esclude l’altra ma probabilmente non sarete attratti da una nuova persona.

Oroscopo 24 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potrebbero esserci delle tensioni all’interno della cerchia delle amicizie ma anziché prendervela sfruttate le vibrazioni odierne per prendere definitivamente le distanze da relazioni malsane facendo tuttavia attenzione a non litigare poiché sarebbe tempo sprecato. Cercate di capire quali sono i veri amici su cui potete contare. Amore: in coppia, sulla relazione non ci sono nuvole ma solo armonia. Siete innamorati, siete complici, iper dinamici! Soli: è una giornata che favorisce i contatti e la possibilità di fare un buon incontro sono dieci volte maggiori e molto reali.

Oroscopo 24 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Sognare qualcosa non vi basta: con i passaggi astrali vorrete possederla e la voglia di lanciarvi in un acquisto potrebbe essere forte, al punto che persino se si tratta di spendere una somma notevole non vi fermerete. Al contempo, tenete presente che incontri e spostamenti di lavoro andranno nel verso da voi desiderato. Amore: in coppia, stupenda giornata per farvi belli e fare colpo sulla dolce metà, dare la certezza che siete la persona giusta. E sì, oggi vi coccolerete, vi troverete reciprocamente irresistibili. Soli: siete motivati, sapete cosa e chi volete. E avete le carte in regola per conquistare.

Oroscopo 24 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Le responsabilità oggi potrebbero pesarvi parecchio nonostante abbiate parecchi compiti importanti da svolgere. La noia incide parecchio sul vostro stato d’animo e potreste fare tutto tranne quelle cose che sono indispensabili Portate invece a termine quanto dovete e poi vi sentirete liberi. Amore: in coppia, non date la priorità alla relazione e il partner potrebbe rimproverarvi. Siete irritabili e rischiate di scatenare dei conflitti. Un malinteso darà fuoco alle polveri. Soli: preoccupati per qualcosa oggi non avrete voglia di uscire, di avere incontri. Prima di lanciarvi in una storia volete sistemare la vostra situazione.

Oroscopo 24 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Essere empatici, generosi e altruisti è lodevole ma oggi dovete fare una netta distinzione tra le vostre esigenze e, lavoro o vita personale, quelle di chi vi circonda. Se avete bisogno di una mano, non dovete tacere ma chiedere apertamente: gli altri non leggono nel pensiero e probabilmente non hanno la minima idea di cosa vi occorre. Amore: in coppia, niente e nessuno sarà in grado di farvi dubitare dell’affidabilità e solidità della vostra unione. Metterete a tacere una persona che cerca di seminare dubbi o discordia nella vostra relazione. Soli: guardate al futuro, siete determinati a migliorare la vostra vita affettiva. Farete questo passo e troverete un partner fidato pronto a vivere una bella storia d’amore.

Oroscopo 24 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potreste provare incertezza riguardo al futuro ma cercate di mantenere un atteggiamento positivo, soprattutto se le persone care si affidano a voi per un sostegno. Cercate di frenare qualsiasi malumore soprattutto se capite che state diventando aggressivi con i familiari. Trattate gentilmente voi stessi e chi vi circonda. Amore: in coppia, il vostro bisogno di equilibrio sembra compromesso. L’amore è agitato, avete difficoltà a mantenere la calma e vedere le cose con chiarezza! Ma volete crederci e farete uno sforzo per rimanere il più amabili possibile. Il che sarà d’aiuto. Soli: vi demoralizzate per un nulla eppure potrebbero esserci incontri interessanti. Perché non iniziare? È vero che siete poco motivati ma chi non risica… Muovetevi!

Oroscopo 24 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se desiderate risultati immediati, potreste pensare che non valga la pena cogliere un’opportunità se vedrete i frutti solo tra molto tempo. Potrebbe anche essere ma sviluppando la pazienza, potrebbe rivelarsi un gran successo. Ma non solo guardando al prossimo futuro potreste trarne anche altri notevoli vantaggi. Amore: in coppia, partite in quarta per delle inezie e complicate ciò che è semplice! Se volete che l’atmosfera migliori, fate un tregua e abbracciatevi. Soli: un’uscita con amici simpatici e divertenti, potrebbe essere l’ideale. Anche se non avete voglia di accettare l’invito, provateci. Lascerete alle spalle la malinconia.

Oroscopo 24 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Gli acquisti impulsivi potrebbero creare non pochi e seri problemi al vostro budget. Evitate di fare spese inutili soprattutto se questo desiderio nasce dal bisogno di possedere qualcosa a tutti i costi oppure per distinguervi da chi vi circonda. Al contempo evitate di entrare in competizione poiché potreste farvi qualche nemico. Amore: in coppia, grande sintonia, prima che uno di voi parli l’altro ha già capito cosa vuole dire. La vostra complicità è incredibile. Soli: nasce una nuova storia all’improvviso. Aspettatevi una bella dichiarazione. Ascoltate senza dubitare, nemmeno per secondo.

Oroscopo 24 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un lunedì in cui più che mai siete tutti d’un pezzo ma cercate di avere comunque un atteggiamento diplomatico. Se arrivano buoni consigli non fate orecchie da mercante poiché vi saranno utili. Evitate di forzare la mano con chi vi circonda ed eviterete dei conflitti, la maggior parte delle volte totalmente inutili. Amore: in coppia, potreste dubitare della fedeltà del partner e sarete sospettosi. Se volete delle certezze, evitate un interrogatorio; vi trovereste di fronte a risposte evasive. Soli: volete piacere, affascinare e avete la possibilità di conoscere una persona che sembra corrispondere al vostro ideale.

Oroscopo 24 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Nella vita sociale le relazioni brillano e un’amicizia nata da poco potrebbe diventare sempre più importante e piacevole. Se, inoltre, state pensando di entrare in società con una persona per concretizzare un progetto, non è escluso che potreste avere dei dubbi ma potrebbe invece essere la cosa giusta, una splendida iniziativa. Amore: in coppia, il vostro impegno è visibile, la dolce metà ve ne dà atto. Le attenzioni sono molte e notate di più perché insolite. Sapete come farvi amare! Soli: un incontro è possibile tuttavia se la persona vi attrae approfondite la conoscenza. Potrebbe trattarsi di un fuoco di paglia.

Oroscopo 24 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La creatività è al top e vi mette in grado di trovare soluzioni che altri non hanno preso in considerazione. Se avete avuto a che fare con un problema complesso la soluzione arriverà nella vostra istantaneamente come un fulmine. Al contempo evitate di fissarvi su un’idea al punto da non poter vedere un’altra che sarebbe migliore. Amore: in coppia, il partner potrebbe proporvi di fare un viaggetto romantico, giusto per staccare dalla vita di tutti i giorni. All’inizio potreste non essere entusiasti, ma poi vi direte perché no?! Soli: in attesa di una chiamata, di un messaggio ma a un certo punto vi stuferete e deciderete di uscire con gli amici.