Oroscopo domani 17 aprile 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Il buon aspetto di Venere con Mercurio-Urano annuncia un momento positivo: le porte sono aperte e ora tocca a voi entrare e imboccare una nuova direzione oppure rimanere dove vi trovate attualmente. Il consiglio astrale è quello di non permettere che le abitudini prendano il sopravvento e decidano per voi cosa fare. Al contempo, fate attenzione ad alcune persone che nei vostri confronti sono maligne, sparlano di voi: difendetevi!

Oroscopo domani Vergine per l’amore di domenica 17 aprile 2022

È una bella giornata nella vita sociale, siete rilassati e dalle conversazioni imparerete qualcosa di interessante. Esprimete inoltre emozioni e idee con grande naturalezza probabilmente perché fiduciosi e pieni di speranza riguardo ai vostri progetti e alle relazioni. Al contempo, con la congiunzione Mercurio-Urano potreste avere una conversazione franca e diretta che aprirà alcune porte.

Oroscopo domani Capricorno amore domenica 17 aprile

In coppia: Venere, con il suo bellissimo aspetto con Mercurio/Urano, è un meraviglioso stimolo per la relazione! Sia nel dialogo o nella passione è una giornata top! Non cercate problemi dove non ce ne sono…

Soli: non ci crederete ma il colpo di fulmine esiste e vi sta aspettando! Potrebbe essere dietro l’angolo.