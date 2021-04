Oroscopo per il segno del Cancro, Scorpione, Pesci 30 aprile 2021, le previsioni: Oroscopo 30 aprile tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 30 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): cambiamenti per il vostro bene

Oroscopo Cancro 30 aprile: umore

Dal primo pomeriggio la Luna entrerà in Capricorno e sarà in dissonanza con Marte nel vostro segno: potrebbero esserci delle tensioni, anche nel lavoro, conversazioni complicate, errori di comunicazione o alcune battute d’arresto. Potrebbe essere che qualcuno vi attacchi e reagirete con un atteggiamento aggressivo.

Ad avercela con voi, accusarvi, potrebbe essere un familiare ma non cadete nella sua trappola ed evitate di rispondere. Non stressatevi, passerà. Tenete presente che eventuali cambiamenti che si verificano oggi, sono per il vostro bene.

Oroscopo Cancro 30 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: volete sentirvi amati, certo, ma oggi avete bisogno anche di passione! E allora, metteteci del vostro.

Soli: giocare al gatto e al topo, oggi andrà a vostro vantaggio. Stuzzicherete la curiosità di chi vi attrae.

Oroscopo 30 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): una persona vi spiazzerà

Oroscopo Scorpione 30 aprile: umore

La congiunzione Sole-Urano in Toro, sosta nel vostro settore delle relazioni e potreste riscontrare dei problemi con alcune persone, probabilmente emergerà il loro lato imprevedibile. E’ possibile che qualcuno possa stupirvi o spiazzarvi per qualcosa che dice o che fa.

Potreste essere convinti di aver capito il loro atteggiamento ma tenetevi pronti perché potrebbero riservarvi altre sorprese. Più in generale, visto che la congiunzione è in dissonanza con Saturno, nel caso foste alle prese con un problema, cercate di non ossessionarvi. Non risolverete anzi, è proprio il contrario.

Oroscopo Scorpione 30 aprile: amore

In coppia: potreste aver voglia di stare per conto vostro, fare ciò che desiderate. E il partner sicuramente capirà.

Soli: il vostro status non vi disturba più di tanto, sfrutterete la giornata per stare in compagnia degli amici.

Oroscopo 30 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): l’affetto di un caro amico

Oroscopo Pesci 30 aprile: umore

Una notizia, una conversazione o una mail potrebbero spianare la strada per sfruttare un’opportunità. Ciò potrebbe comportare il lavoro online o l’utilizzo della tecnologia. Se è qualcosa che non avete mai provato, può essere un bene e portare a sviluppi entusiasmanti. La telefonata di un amico o un familiare che non sentite da un po’ di tempo potrebbe essere inaspettata ma molto gradita.

Vi dirà che sentiva la vostra mancanza, che non vi fate sentire spesso. Rimproveri gentili che vi faranno capire il suo affetto, più forte di quanto pensavate.

Oroscopo Pesci 30 aprile: amore

In coppia: avrete l’opportunità di chiarire alcuni punti importanti che vi preoccupavano e di cui non osavate parlare con il partner.

Soli: mollerete una situazione ambigua e confusa: avete capito che dovete puntare in un’altra direzione.

